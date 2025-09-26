Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
девушка в аэропорту
девушка в аэропорту
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:18

Когда не дроны, так расписание: утренний рейс из Нижневартовска превратился в обеденный

Рейс Нижневартовск – Сочи задержали почти на пять часов

Жители Югры, собиравшиеся улететь в Сочи ранним утром, провели несколько лишних часов в ожидании: рейс N4 516 из Нижневартовска был задержан почти на пять часов.

Причины задержки

По данным справочной службы аэропорта, основной причиной стало позднее прибытие воздушного судна, связанное с временными ограничениями в Сочи.

"Вылет рейса N4 516 из Нижневартовска в Сочи был перенесен с 7:50 на 13:00 местного времени из-за позднего прибытия воздушного судна", — уточнили в аэропорту.

Что происходило в Сочи

Ночью в курортном городе вводились ограничения полётов из-за угрозы атаки беспилотников. Авиасообщение удалось восстановить только около шести утра по московскому времени. Именно это и стало причиной смещения графика.

Новое расписание

  • Из Сочи в Нижневартовск самолёт вылетел не в 23:45, как планировалось, а лишь в 5:25 утра.

  • В Нижневартовске его прибытие ожидается около 11:50.

