Когда не дроны, так расписание: утренний рейс из Нижневартовска превратился в обеденный
Жители Югры, собиравшиеся улететь в Сочи ранним утром, провели несколько лишних часов в ожидании: рейс N4 516 из Нижневартовска был задержан почти на пять часов.
Причины задержки
По данным справочной службы аэропорта, основной причиной стало позднее прибытие воздушного судна, связанное с временными ограничениями в Сочи.
"Вылет рейса N4 516 из Нижневартовска в Сочи был перенесен с 7:50 на 13:00 местного времени из-за позднего прибытия воздушного судна", — уточнили в аэропорту.
Что происходило в Сочи
Ночью в курортном городе вводились ограничения полётов из-за угрозы атаки беспилотников. Авиасообщение удалось восстановить только около шести утра по московскому времени. Именно это и стало причиной смещения графика.
Новое расписание
-
Из Сочи в Нижневартовск самолёт вылетел не в 23:45, как планировалось, а лишь в 5:25 утра.
-
В Нижневартовске его прибытие ожидается около 11:50.
