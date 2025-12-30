Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вид из самолета на облака
Вид из самолета на облака
© unsplash.com by Shashank Shekhar Mishra is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Происшествия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 23:03

Вылет обещали снова и снова: как рейс в Калининград потерял целый день в ожидании

Рейс Москва—Калининград задержали почти на сутки из-за погоды — Осторожно, новости

Задержка авиарейса между Москвой и Калининградом растянулась почти на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиры вынуждены ожидать вылета уже более 14 часов после незапланированной посадки в другом городе. Об этом сообщили очевидцы изданию "Осторожно, новости".

Незапланированная посадка в Петербурге

Речь идёт о рейсе "Аэрофлота" SU 1000, который вылетел из аэропорта Шереметьево в 6:40 и должен был приземлиться в Калининграде в 8:25. Однако из-за погодных условий экипаж принял решение изменить маршрут и направиться в Санкт-Петербург.

После посадки в Пулково пассажирам сообщили, что вылет в Калининград состоится позже. Изначально предполагалось, что самолёт продолжит рейс около полудня, однако сроки неоднократно пересматривались.

Многочисленные переносы вылета

По словам пассажиров, ожидание затянулось на весь день. Представители авиакомпании несколько раз объявляли новые ориентировочные времена отправления. В какой-то момент людям сообщили, что самолёт готов к вылету, а экипаж находится на борту.

Однако этого не произошло, и позже было объявлено о новом переносе.

Текущее положение пассажиров

Позднее авиакомпания уведомила пассажиров, что вылет состоится ещё позже.

"Все остальные самолёты давно улетели. Нам сказали, что мы полетим в 23:00", — сообщили собеседники издания.

Таким образом, задержка рейса к этому моменту составила уже около 14 часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коллега спас ловца крабов от тигра ударом палки — The Telegraph India вчера в 8:21
Секрет выживания в джунглях не в оружии, а в друге: история, которая впечатлила даже бывалых

В Сундарбане тигр утащил ловца крабов на берег, но друг ударил хищника палкой и отбил мужчину. Как развивалась опасная погоня?

Читать полностью » Собака нашла человеческие останки в Алабаме — People вчера в 8:18
Тайна, которую принёс в зубах пёс: в американской глубинке нашли останки пропавшего человека

В Алабаме домашняя собака за год нашла несколько костей пропавшего человека — всё началось с простреленного черепа во дворе. Что известно о деле?

Читать полностью » Телефон может позвонить в службу 112 без сим-карты и сети — МЧС 28.12.2025 в 9:16
Ноги должны болтаться в сапогах: какой совет от спасателей удивляет всех в мороз

МЧС объяснило, как выжить зимой вдали от цивилизации: как вызвать помощь, защититься от обморожения, сделать укрытие и развести костёр без риска.

Читать полностью » Внуково задержал рейс в Якутск с участниками Кремлёвской ёлки — администрация 28.12.2025 в 8:44
Из Кремля — в транзитную зону: чем запомнилась поездка в столицу для детей из Якутии

Во Внуково задержали рейс в Якутск с участниками Кремлёвской ёлки. На борту было 32 ребёнка, аэропорт организовал питание и зоны отдыха.

Читать полностью » В Нигерии мужчина погиб после интимной близости с несколькими женами — Dailypost.ng 28.12.2025 в 8:18
Полигамия стоила ему жизни: мужчина не пережил ночь справедливости со своими жёнами

В Нигерии мужчина погиб после конфликта в полигамной семье: по данным СМИ, жёны принудили его к близости по очереди, и сердце не выдержало.

Читать полностью » В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror. 28.12.2025 в 8:13
Он выиграл 25 тысяч евро, а они решили их забрать — с пытками, угрозами и сковородой

Победитель рождественской лотереи El Gordo в Мадриде стал жертвой нападения знакомых: его пытали и угрожали семье ради выигрыша.

Читать полностью » В рейсовом автобусе под Новосибирском школьница родила мальчика — NGS.RU 27.12.2025 в 13:33
Роды без остановки рейса: в автобусе из Довольного случилось то, к чему никто не был готов

В рейсовом автобусе под Новосибирском 15-летняя школьница родила мальчика — помощь ей оказала случайно оказавшаяся в салоне врач-стоматолог.

Читать полностью » Цепная авария с участием 67 автомобилей произошла в префектуре Гумма — Jiji Press 27.12.2025 в 13:33
Движение встало намертво: массовое ДТП и пожар перекрыли ключевые дороги Японии

В центральной Японии из-за гололедицы столкнулись 67 автомобилей. Авария унесла жизни людей, привела к пожару и перекрытию трасс.

Читать полностью »

Новости
Мир
Работу Трампа не одобряют 56% американцев — Economist и YouGov
ЦФО
2025 год стал самым тёплым в Москве за 246 лет — МГУ
Мир
Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк — Зеркало недели
Авто и мото
Китайские автозапчасти часто уступают оригиналам по ресурсу и качеству — Авто Mail
Туризм
Киото — культурная столица Японии, погружающая в традиции и духовность — Турпром
Садоводство
Садоводы советует зимой убрать больные растения с приподнятых грядок — Southern Living
Мир
Южная Корея открыла доступ к газете КНДР в библиотеках с 30 декабря
Общество
Новогодние подарки и доставки чаще используют в схемах обмана — эксперт Курочкин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet