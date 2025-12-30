Вылет обещали снова и снова: как рейс в Калининград потерял целый день в ожидании

Задержка авиарейса между Москвой и Калининградом растянулась почти на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиры вынуждены ожидать вылета уже более 14 часов после незапланированной посадки в другом городе. Об этом сообщили очевидцы изданию "Осторожно, новости".

Незапланированная посадка в Петербурге

Речь идёт о рейсе "Аэрофлота" SU 1000, который вылетел из аэропорта Шереметьево в 6:40 и должен был приземлиться в Калининграде в 8:25. Однако из-за погодных условий экипаж принял решение изменить маршрут и направиться в Санкт-Петербург.

После посадки в Пулково пассажирам сообщили, что вылет в Калининград состоится позже. Изначально предполагалось, что самолёт продолжит рейс около полудня, однако сроки неоднократно пересматривались.

Многочисленные переносы вылета

По словам пассажиров, ожидание затянулось на весь день. Представители авиакомпании несколько раз объявляли новые ориентировочные времена отправления. В какой-то момент людям сообщили, что самолёт готов к вылету, а экипаж находится на борту.

Однако этого не произошло, и позже было объявлено о новом переносе.

Текущее положение пассажиров

Позднее авиакомпания уведомила пассажиров, что вылет состоится ещё позже.

"Все остальные самолёты давно улетели. Нам сказали, что мы полетим в 23:00", — сообщили собеседники издания.

Таким образом, задержка рейса к этому моменту составила уже около 14 часов.