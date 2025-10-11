Две стыковки — два фиаско: как не потерять рейс и нервы при перелётах в Азию
Потеря стыковочного рейса — один из самых частых и стрессовых сценариев для туристов, особенно при перелётах в Азию. Однако, как показывает практика, даже такие ситуации можно пережить спокойно, если знать, как действовать. Корреспондент "Вестника АТОР" поделилась личным опытом поездки в Малайзию с пересадкой в Абу-Даби и рассказала, как правильно поступать, если ваш рейс задержали.
Почему теряются стыковки
В преддверии зимнего сезона иностранные авиакомпании увеличивают количество рейсов в азиатские страны — Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Индонезию. А значит, растёт и нагрузка на аэропорты, что увеличивает риск задержек.
Согласно статистике туроператоров, короткие пересадки — 1,5-2 часа — особенно опасны. Даже небольшая техническая заминка может привести к потере следующего рейса.
"Совет — выбирайте стыковочное время минимум 4-6 часов", — рекомендуют эксперты Ассоциации туроператоров.
Личный опыт: две потерянные стыковки подряд
Корреспондентка "Вестника АТОР" летела в Куала-Лумпур рейсами Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби. На пути туда и обратно пересадки длились по два часа — и обе были сорваны.
Первый раз рейс из Москвы задержали по техническим причинам, второй — из Куала-Лумпура. Несмотря на одинаковую ситуацию, авиакомпания отреагировала оперативно: у представителей Etihad в аэропорту уже были готовы новые билеты для всех, кто потерял пересадку.
Что делать, если стыковка потеряна
-
Не паникуйте. Если билеты оформлены единым бронированием, авиакомпания сама знает о сбое.
-
Найдите представителя перевозчика. В Абу-Даби сотрудники Etihad встречают пассажиров прямо у выхода.
-
Получите новый билет. Обычно пересадка назначается на ближайший рейс.
-
Уточните условия ожидания. При вынужденной задержке более 8 часов авиакомпания обязана предоставить отель и трансфер.
В описанном случае пассажирам выделили гостиницу Cristal Abu Dhabi 4* в центре столицы ОАЭ, недалеко от торгового центра Madinat Zayed. Проживание и питание (завтрак и ужин) входили в бесплатный пакет.
"Отель был отличный, еда — по системе шведского стола. Кофе, правда, пришлось покупать отдельно", — отметила корреспондент.
Общие расходы составили около 1000 рублей — в основном на кофе и мобильную связь в роуминге от МТС.
Как подготовиться заранее
Если есть риск потери стыковки, лучше заранее переложить в ручную кладь предметы первой необходимости: документы, зарядные устройства, лёгкую одежду и средства гигиены. Багаж при потере пересадки не выдают — он отправляется сразу в пункт назначения.
Также стоит позаботиться о связи. E-sim лучше активировать ещё в России — в ОАЭ возможны сложности с российскими приложениями.
Если перелёт не единым билетом
Многие путешественники комбинируют билеты разных авиакомпаний ради экономии. Но в случае потери стыковки такая стратегия превращается в риск: перевозчики не несут ответственности друг за друга. Бесплатную пересадку или компенсацию получить не удастся — придётся покупать новый билет самостоятельно.
Вывод: всегда оформляйте маршрут единым бронированием, даже если цена немного выше.
Как пережить задержку в аэропорту
При четырёхчасовой задержке Etihad Airways предоставила пассажирам купоны на питание. В Куала-Лумпуре это был ужин в "Бургер Кинг" — бургер, картошка и напиток.
Аэропорт Куала-Лумпура считается одним из самых комфортных в Азии: здесь есть SPA-зона, душевые, отели почасовой аренды (около 60 ринггит/час, или 1200 рублей), множество кафе и магазинов. Оплатить покупки можно картой UnionPay Россельхозбанка.
"Если рейс задержали, лучше расслабиться и рассматривать это как бонусное время в путешествии", — советуют эксперты АТОР.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: планировать пересадку менее 2 часов.
Последствие: высокая вероятность пропустить рейс и потерять деньги.
Альтернатива: выбирать стыковку 4-6 часов или сделать стоповер — провести сутки в стране пересадки.
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте рейсы заранее через приложение авиакомпании.
-
Если видите задержку — не торопитесь в аэропорт, особенно ночью.
-
При длительной пересадке попросите ваучер на отель.
-
Не покидайте зону аэропорта без согласования с представителем перевозчика.
-
Сохраняйте чеки и документы — они пригодятся для компенсации.
Таблица "Плюсы и минусы длинных стыковок"
|Тип пересадки
|Плюсы
|Минусы
|Короткая (до 2 часов)
|Быстрее доберётесь до цели
|Высокий риск опоздания
|Средняя (4-6 часов)
|Оптимальный баланс времени и надёжности
|Нужно ждать в аэропорту
|Длинная (12-24 часа)
|Возможность устроить стоповер, увидеть новую страну
|Требуется виза в некоторых странах
А что если вина на пассажире?
Если вы сами неверно рассчитали время пересадки — например, опоздали на рейс или купили раздельные билеты, — ответственность ложится на вас. В этом случае авиакомпания не обязана бесплатно пересаживать вас на следующий рейс.
Чтобы избежать проблем, прилетайте в крупные хабы (Абу-Даби, Дубай, Бангкок, Куала-Лумпур) не менее чем за 4 часа до следующего перелёта, особенно если предстоит смена терминала.
Мифы и правда о стыковочных рейсах
Миф: авиакомпания всегда компенсирует потерю стыковки.
Правда: только при едином бронировании и по вине перевозчика.
Миф: короткая пересадка — удобно.
Правда: она рискованна, особенно в международных аэропортах.
Миф: багаж выдают при каждой пересадке.
Правда: при едином бронировании он отправляется сразу до конечного пункта.
Исторический контекст
Стыковочные маршруты стали особенно популярны среди российских туристов после 2022 года, когда прямых рейсов в Азию стало меньше. Тогда же выросло количество жалоб на потерю пересадок и длительные ожидания. Сегодня авиакомпании стараются улучшить сервис: предлагают питание, гостиницы и помогают переоформлять билеты прямо в аэропорту.
3 интересных факта
• Средняя задержка международных рейсов из России в 2025 году — около 40 минут.
• В аэропорту Абу-Даби можно оформить бесплатный транзитный отель при ожидании от 8 часов.
• Туристы, потерявшие стыковку по вине авиакомпании, имеют право на питание и проживание независимо от класса билета.
