Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сингапур панорама
Сингапур панорама
© commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:46

Две стыковки — два фиаско: как не потерять рейс и нервы при перелётах в Азию

Эксперты АТОР рекомендовали выбирать стыковочное время не менее 4–6 часов при международных перелётах

Потеря стыковочного рейса — один из самых частых и стрессовых сценариев для туристов, особенно при перелётах в Азию. Однако, как показывает практика, даже такие ситуации можно пережить спокойно, если знать, как действовать. Корреспондент "Вестника АТОР" поделилась личным опытом поездки в Малайзию с пересадкой в Абу-Даби и рассказала, как правильно поступать, если ваш рейс задержали.

Почему теряются стыковки

В преддверии зимнего сезона иностранные авиакомпании увеличивают количество рейсов в азиатские страны — Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Индонезию. А значит, растёт и нагрузка на аэропорты, что увеличивает риск задержек.

Согласно статистике туроператоров, короткие пересадки — 1,5-2 часа — особенно опасны. Даже небольшая техническая заминка может привести к потере следующего рейса.

"Совет — выбирайте стыковочное время минимум 4-6 часов", — рекомендуют эксперты Ассоциации туроператоров.

Личный опыт: две потерянные стыковки подряд

Корреспондентка "Вестника АТОР" летела в Куала-Лумпур рейсами Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби. На пути туда и обратно пересадки длились по два часа — и обе были сорваны.

Первый раз рейс из Москвы задержали по техническим причинам, второй — из Куала-Лумпура. Несмотря на одинаковую ситуацию, авиакомпания отреагировала оперативно: у представителей Etihad в аэропорту уже были готовы новые билеты для всех, кто потерял пересадку.

Что делать, если стыковка потеряна

  1. Не паникуйте. Если билеты оформлены единым бронированием, авиакомпания сама знает о сбое.

  2. Найдите представителя перевозчика. В Абу-Даби сотрудники Etihad встречают пассажиров прямо у выхода.

  3. Получите новый билет. Обычно пересадка назначается на ближайший рейс.

  4. Уточните условия ожидания. При вынужденной задержке более 8 часов авиакомпания обязана предоставить отель и трансфер.

В описанном случае пассажирам выделили гостиницу Cristal Abu Dhabi 4* в центре столицы ОАЭ, недалеко от торгового центра Madinat Zayed. Проживание и питание (завтрак и ужин) входили в бесплатный пакет.

"Отель был отличный, еда — по системе шведского стола. Кофе, правда, пришлось покупать отдельно", — отметила корреспондент.

Общие расходы составили около 1000 рублей — в основном на кофе и мобильную связь в роуминге от МТС.

Как подготовиться заранее

Если есть риск потери стыковки, лучше заранее переложить в ручную кладь предметы первой необходимости: документы, зарядные устройства, лёгкую одежду и средства гигиены. Багаж при потере пересадки не выдают — он отправляется сразу в пункт назначения.

Также стоит позаботиться о связи. E-sim лучше активировать ещё в России — в ОАЭ возможны сложности с российскими приложениями.

Если перелёт не единым билетом

Многие путешественники комбинируют билеты разных авиакомпаний ради экономии. Но в случае потери стыковки такая стратегия превращается в риск: перевозчики не несут ответственности друг за друга. Бесплатную пересадку или компенсацию получить не удастся — придётся покупать новый билет самостоятельно.

Вывод: всегда оформляйте маршрут единым бронированием, даже если цена немного выше.

Как пережить задержку в аэропорту

При четырёхчасовой задержке Etihad Airways предоставила пассажирам купоны на питание. В Куала-Лумпуре это был ужин в "Бургер Кинг" — бургер, картошка и напиток.

Аэропорт Куала-Лумпура считается одним из самых комфортных в Азии: здесь есть SPA-зона, душевые, отели почасовой аренды (около 60 ринггит/час, или 1200 рублей), множество кафе и магазинов. Оплатить покупки можно картой UnionPay Россельхозбанка.

"Если рейс задержали, лучше расслабиться и рассматривать это как бонусное время в путешествии", — советуют эксперты АТОР.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать пересадку менее 2 часов.
Последствие: высокая вероятность пропустить рейс и потерять деньги.
Альтернатива: выбирать стыковку 4-6 часов или сделать стоповер — провести сутки в стране пересадки.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте рейсы заранее через приложение авиакомпании.

  2. Если видите задержку — не торопитесь в аэропорт, особенно ночью.

  3. При длительной пересадке попросите ваучер на отель.

  4. Не покидайте зону аэропорта без согласования с представителем перевозчика.

  5. Сохраняйте чеки и документы — они пригодятся для компенсации.

Таблица "Плюсы и минусы длинных стыковок"

Тип пересадки Плюсы Минусы
Короткая (до 2 часов) Быстрее доберётесь до цели Высокий риск опоздания
Средняя (4-6 часов) Оптимальный баланс времени и надёжности Нужно ждать в аэропорту
Длинная (12-24 часа) Возможность устроить стоповер, увидеть новую страну Требуется виза в некоторых странах

А что если вина на пассажире?

Если вы сами неверно рассчитали время пересадки — например, опоздали на рейс или купили раздельные билеты, — ответственность ложится на вас. В этом случае авиакомпания не обязана бесплатно пересаживать вас на следующий рейс.

Чтобы избежать проблем, прилетайте в крупные хабы (Абу-Даби, Дубай, Бангкок, Куала-Лумпур) не менее чем за 4 часа до следующего перелёта, особенно если предстоит смена терминала.

Мифы и правда о стыковочных рейсах

Миф: авиакомпания всегда компенсирует потерю стыковки.
Правда: только при едином бронировании и по вине перевозчика.

Миф: короткая пересадка — удобно.
Правда: она рискованна, особенно в международных аэропортах.

Миф: багаж выдают при каждой пересадке.
Правда: при едином бронировании он отправляется сразу до конечного пункта.

Исторический контекст

Стыковочные маршруты стали особенно популярны среди российских туристов после 2022 года, когда прямых рейсов в Азию стало меньше. Тогда же выросло количество жалоб на потерю пересадок и длительные ожидания. Сегодня авиакомпании стараются улучшить сервис: предлагают питание, гостиницы и помогают переоформлять билеты прямо в аэропорту.

3 интересных факта

• Средняя задержка международных рейсов из России в 2025 году — около 40 минут.
• В аэропорту Абу-Даби можно оформить бесплатный транзитный отель при ожидании от 8 часов.
• Туристы, потерявшие стыковку по вине авиакомпании, имеют право на питание и проживание независимо от класса билета.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимой путь к Концу всех дорог можно пройти только пешком — дорогу заметает снегом сегодня в 13:58
Как добраться до "Конца всех дорог" и не застрять по пути: советы тем, кто решился

Териберка — это не только "Конец всех дорог", но и место, где оживает природа. Узнайте, как добраться туда и что взять с собой для незабываемого пути.

Читать полностью » Серпухов: кремль, монастыри и музеи одного из древнейших городов Подмосковья сегодня в 12:06
Тишина монастырей и звон колоколов: святыни древнего Серпухова

Серпухов — старинный город у реки Нара с павлинами на гербе, древними монастырями и заповедником зубров. Путеводитель по главной жемчужине Подмосковья.

Читать полностью » Семёнов: история и традиции столицы хохломской росписи в Нижегородской области сегодня в 11:56
Родина хохломы: как Семёнов прославил Россию на весь мир

Семёнов — город, где родилась хохлома и оживают народные традиции. Узнайте, как из простого ремесла выросло искусство, известное во всём мире.

Читать полностью » Свияжск - древний город-крепость, построенный по приказу Ивана Грозного за один месяц сегодня в 10:53
Остров-град, построенный Иваном Грозным: почему стоит посетить Свияжск

Свияжск — остров-град, построенный за месяц по приказу Ивана Грозного. Сегодня это музей под открытым небом, где оживает история древней Руси.

Читать полностью » Саратов - старинный купеческий город и культурный центр Поволжья сегодня в 9:49
Купеческие особняки, старинные усадьбы и запах Волги: прогулка по Саратову

Саратов — город на Волге, где купеческие особняки соседствуют с древними степями. Узнайте, почему он до сих пор остаётся сердцем Поволжья.

Читать полностью » Сахалин: Главные достопримечательности, история и природные богатства острова сегодня в 8:45
От мыса Великана до Тюленьего острова: 15 чудес Сахалина

Сахалин — край вулканов, маяков и горячих источников. Узнайте, почему этот дикий остров стал меккой для путешественников и местом силы на краю России.

Читать полностью » Санкт-Петербург: от основания Петром I до современного города-музея сегодня в 7:43
От Эрмитажа до Медного всадника: 10 символов Петербурга, без которых невозможно понять Россию

Северная Пальмира, культурная столица и город белых ночей — Санкт-Петербург поражает красотой и масштабом. Узнайте, как увидеть его душу за три дня.

Читать полностью » Самара: история, достопримечательности и значение города на Волге сегодня в 6:40
Три дня в Самаре: что посмотреть в столице Поволжья

Самара — город на Волге, где соседствуют купеческие особняки, заводы и легенды. Узнайте, чем живёт сердце Поволжья и почему сюда возвращаются снова.

Читать полностью »

Новости
Дом
Исследование: слой накипи в чайнике увеличивает расход электроэнергии на 10 %
Технологии
Бюрократия ЕС задержала внедрение шведской краски, снижающей расход топлива судов на 40%
Питомцы
Ветеринар Виктория Романовская дала пошаговый план поиска пропавшего животного
Авто и мото
"Автостат": Lada лидирует среди пятилетних автомобилей на вторичном рынке России
Садоводство
Плюсы и минусы популярных материалов для дачных заборов
Красота и здоровье
Кардиганы, свитеры с шотландским узором и оверсайз-модели стали ключевыми вещами сезона
Наука
Древняя рыба Platysomus parvulus использовала язык для пережёвывания пищи 310 миллионов лет назад
Спорт и фитнес
Исследование Университета Сан-Паулу: сила мышц помогает быстрее восстановиться после COVID-19
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet