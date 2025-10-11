Две стыковки — два фиаско: как не потерять рейс и нервы при перелётах в Азию

Потеря стыковочного рейса — один из самых частых и стрессовых сценариев для туристов, особенно при перелётах в Азию. Однако, как показывает практика, даже такие ситуации можно пережить спокойно, если знать, как действовать. Корреспондент "Вестника АТОР" поделилась личным опытом поездки в Малайзию с пересадкой в Абу-Даби и рассказала, как правильно поступать, если ваш рейс задержали.

Почему теряются стыковки

В преддверии зимнего сезона иностранные авиакомпании увеличивают количество рейсов в азиатские страны — Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Индонезию. А значит, растёт и нагрузка на аэропорты, что увеличивает риск задержек.

Согласно статистике туроператоров, короткие пересадки — 1,5-2 часа — особенно опасны. Даже небольшая техническая заминка может привести к потере следующего рейса.

"Совет — выбирайте стыковочное время минимум 4-6 часов", — рекомендуют эксперты Ассоциации туроператоров.

Личный опыт: две потерянные стыковки подряд

Корреспондентка "Вестника АТОР" летела в Куала-Лумпур рейсами Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби. На пути туда и обратно пересадки длились по два часа — и обе были сорваны.

Первый раз рейс из Москвы задержали по техническим причинам, второй — из Куала-Лумпура. Несмотря на одинаковую ситуацию, авиакомпания отреагировала оперативно: у представителей Etihad в аэропорту уже были готовы новые билеты для всех, кто потерял пересадку.

Что делать, если стыковка потеряна

Не паникуйте. Если билеты оформлены единым бронированием, авиакомпания сама знает о сбое. Найдите представителя перевозчика. В Абу-Даби сотрудники Etihad встречают пассажиров прямо у выхода. Получите новый билет. Обычно пересадка назначается на ближайший рейс. Уточните условия ожидания. При вынужденной задержке более 8 часов авиакомпания обязана предоставить отель и трансфер.

В описанном случае пассажирам выделили гостиницу Cristal Abu Dhabi 4* в центре столицы ОАЭ, недалеко от торгового центра Madinat Zayed. Проживание и питание (завтрак и ужин) входили в бесплатный пакет.

"Отель был отличный, еда — по системе шведского стола. Кофе, правда, пришлось покупать отдельно", — отметила корреспондент.

Общие расходы составили около 1000 рублей — в основном на кофе и мобильную связь в роуминге от МТС.

Как подготовиться заранее

Если есть риск потери стыковки, лучше заранее переложить в ручную кладь предметы первой необходимости: документы, зарядные устройства, лёгкую одежду и средства гигиены. Багаж при потере пересадки не выдают — он отправляется сразу в пункт назначения.

Также стоит позаботиться о связи. E-sim лучше активировать ещё в России — в ОАЭ возможны сложности с российскими приложениями.

Если перелёт не единым билетом

Многие путешественники комбинируют билеты разных авиакомпаний ради экономии. Но в случае потери стыковки такая стратегия превращается в риск: перевозчики не несут ответственности друг за друга. Бесплатную пересадку или компенсацию получить не удастся — придётся покупать новый билет самостоятельно.

Вывод: всегда оформляйте маршрут единым бронированием, даже если цена немного выше.

Как пережить задержку в аэропорту

При четырёхчасовой задержке Etihad Airways предоставила пассажирам купоны на питание. В Куала-Лумпуре это был ужин в "Бургер Кинг" — бургер, картошка и напиток.

Аэропорт Куала-Лумпура считается одним из самых комфортных в Азии: здесь есть SPA-зона, душевые, отели почасовой аренды (около 60 ринггит/час, или 1200 рублей), множество кафе и магазинов. Оплатить покупки можно картой UnionPay Россельхозбанка.

"Если рейс задержали, лучше расслабиться и рассматривать это как бонусное время в путешествии", — советуют эксперты АТОР.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать пересадку менее 2 часов.

Последствие: высокая вероятность пропустить рейс и потерять деньги.

Альтернатива: выбирать стыковку 4-6 часов или сделать стоповер — провести сутки в стране пересадки.

Советы шаг за шагом

Проверяйте рейсы заранее через приложение авиакомпании. Если видите задержку — не торопитесь в аэропорт, особенно ночью. При длительной пересадке попросите ваучер на отель. Не покидайте зону аэропорта без согласования с представителем перевозчика. Сохраняйте чеки и документы — они пригодятся для компенсации.

Таблица "Плюсы и минусы длинных стыковок"

Тип пересадки Плюсы Минусы Короткая (до 2 часов) Быстрее доберётесь до цели Высокий риск опоздания Средняя (4-6 часов) Оптимальный баланс времени и надёжности Нужно ждать в аэропорту Длинная (12-24 часа) Возможность устроить стоповер, увидеть новую страну Требуется виза в некоторых странах

А что если вина на пассажире?

Если вы сами неверно рассчитали время пересадки — например, опоздали на рейс или купили раздельные билеты, — ответственность ложится на вас. В этом случае авиакомпания не обязана бесплатно пересаживать вас на следующий рейс.

Чтобы избежать проблем, прилетайте в крупные хабы (Абу-Даби, Дубай, Бангкок, Куала-Лумпур) не менее чем за 4 часа до следующего перелёта, особенно если предстоит смена терминала.

Мифы и правда о стыковочных рейсах

Миф: авиакомпания всегда компенсирует потерю стыковки.

Правда: только при едином бронировании и по вине перевозчика.

Миф: короткая пересадка — удобно.

Правда: она рискованна, особенно в международных аэропортах.

Миф: багаж выдают при каждой пересадке.

Правда: при едином бронировании он отправляется сразу до конечного пункта.

Исторический контекст

Стыковочные маршруты стали особенно популярны среди российских туристов после 2022 года, когда прямых рейсов в Азию стало меньше. Тогда же выросло количество жалоб на потерю пересадок и длительные ожидания. Сегодня авиакомпании стараются улучшить сервис: предлагают питание, гостиницы и помогают переоформлять билеты прямо в аэропорту.

3 интересных факта

• Средняя задержка международных рейсов из России в 2025 году — около 40 минут.

• В аэропорту Абу-Даби можно оформить бесплатный транзитный отель при ожидании от 8 часов.

• Туристы, потерявшие стыковку по вине авиакомпании, имеют право на питание и проживание независимо от класса билета.