Олег Белов Опубликована вчера в 23:37

Туристы не вернулись домой: как конфликт на Ближнем Востоке ударил по россиянам

Семья из Екатеринбурга готовит иск к туроператору после конфликта из-за перелёта из Дубая

Семья из Екатеринбурга оказалась в центре конфликта с туроператором после того, как решила самостоятельно вернуться из ОАЭ в разгар израильско-иранского военного обострения.

Историю этой ситуации порталу TourDom. ru рассказала турагент Екатерина С. (имя изменено).

Как всё произошло

  • Уральцы летели на отдых в Эмираты из Екатеринбурга рейсом Air Arabia.
  • За несколько дней до вылета домой начался вооружённый конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего авиакомпания отменила рейсы в Россию.
  • Туроператор предложил альтернативу: перелёт "Победой", но в Москву, а не в Екатеринбург.
  • Однако туристов этот вариант не устроил: три маленьких ребёнка, лоукостер и перспектива самостоятельно добираться из столицы на Урал.

Семья купила билеты на прямой рейс в Екатеринбург, но стоимость оказалась на 150 тысяч рублей выше. Туроператор вернул деньги за несостоявшийся перелёт Air Arabia, но разницу в цене оплачивать отказался.

Что говорят юристы
По словам юриста Альянса туристических агентств (АТА) Марии Чапиковской, у семьи есть основания требовать возврата средств:

  • отмена рейса действительно произошла по уважительной причине (форс-мажор) — этот аргумент наверняка будет использовать туроператор;
  • но туристы не обязаны соглашаться на изменение маршрута в одностороннем порядке (Москва вместо Екатеринбурга).

"Поэтому они вправе настаивать на компенсации дополнительных затрат, возникших при покупке новых билетов", — считает юрист.

Сейчас клиенты ждут официального ответа, но уже готовятся идти в суд.

