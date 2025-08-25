Туристы не вернулись домой: как конфликт на Ближнем Востоке ударил по россиянам

Семья из Екатеринбурга оказалась в центре конфликта с туроператором после того, как решила самостоятельно вернуться из ОАЭ в разгар израильско-иранского военного обострения.

Историю этой ситуации порталу TourDom. ru рассказала турагент Екатерина С. (имя изменено).

Как всё произошло

Уральцы летели на отдых в Эмираты из Екатеринбурга рейсом Air Arabia.

За несколько дней до вылета домой начался вооружённый конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего авиакомпания отменила рейсы в Россию.

Туроператор предложил альтернативу: перелёт "Победой", но в Москву, а не в Екатеринбург.

Однако туристов этот вариант не устроил: три маленьких ребёнка, лоукостер и перспектива самостоятельно добираться из столицы на Урал.

Семья купила билеты на прямой рейс в Екатеринбург, но стоимость оказалась на 150 тысяч рублей выше. Туроператор вернул деньги за несостоявшийся перелёт Air Arabia, но разницу в цене оплачивать отказался.

Что говорят юристы

По словам юриста Альянса туристических агентств (АТА) Марии Чапиковской, у семьи есть основания требовать возврата средств:

отмена рейса действительно произошла по уважительной причине (форс-мажор) — этот аргумент наверняка будет использовать туроператор;

но туристы не обязаны соглашаться на изменение маршрута в одностороннем порядке (Москва вместо Екатеринбурга).

"Поэтому они вправе настаивать на компенсации дополнительных затрат, возникших при покупке новых билетов", — считает юрист.

Сейчас клиенты ждут официального ответа, но уже готовятся идти в суд.