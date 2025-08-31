Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:19

Суд над "голым стюардом": чем обернулся рейс в Лондон

Бортпроводник предстал перед судом за работу под наркотиками — The Guardian

На рейсе из Калифорнии в Лондон произошёл инцидент, который обсуждает британская пресса. Один из членов экипажа, 41-летний бортпроводник Хейден Пентекост, во время полёта оказался в крайне странном состоянии.

"Возбужденный, потный и без одежды"
В начале перелёта Пентекост пожаловался коллегам на боли в животе и попросил время, чтобы переодеться. Но спустя некоторое время его нашли в туалете — полностью голым, бормочущим и явно возбужденным.

Стюардессе пришлось помочь коллеге одеться и вывести его из уборной, после чего мужчина занял свободное пассажирское кресло.

Состояние проверяли каждые 20 минут
Согласно данным The Guardian, у Пентекоста наблюдались расширенные зрачки и учащённое сердцебиение. До конца полёта его состояние контролировали каждые двадцать минут.

После посадки в Хитроу бортпроводника встретили парамедики, которые доставили его в больницу. Анализы подтвердили наличие в крови амфетамина и метамфетамина.

Последствия
После инцидента British Airways уволила Пентекоста. В пятницу, 22 августа, он предстал перед мировым судом Аксбриджа. Мужчина признал вину в том, что выполнял обязанности в авиации в состоянии наркотического опьянения.

Суд отпустил его под залог. Окончательный приговор будет вынесен в Королевском суде Айлворта.

