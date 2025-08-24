Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Простая растяжка, которая работает как массажист и тренер одновременно

Физиотерапевт Мелисса Гарсия перечислила эффективные растяжки для 50, 60 и 70 лет

Гибкость — это не только про спортивные достижения, но и про комфорт в повседневной жизни. Ведь согласитесь, обидно, когда наклониться за упавшей ручкой или дотянуться до верхней полки становится настоящим испытанием. Хорошая новость: регулярная растяжка помогает сохранить свободу движений в любом возрасте. А ещё есть несколько упражнений, которые особенно полезны после 50 лет.

Почему важно тянуться с возрастом

Физиотерапевт Мелисса Гарсия отмечает: "Потеря гибкости делает привычные действия гораздо сложнее. Сначала мы ищем обходные пути, но со временем можем вовсе утратить возможность выполнять элементарные задачи". В 50 лет особенно важно поддерживать эластичность мышц, в 60 — сохранить подвижность суставов, а в 70 и старше — избежать болей и травм. При этом принцип один: чем регулярнее практика, тем дольше сохраняется лёгкость движений.

Три лучших упражнения для 50-летних

В этом возрасте изменения в теле становятся заметнее: труднее подняться с пола или дотянуться до книжной полки. Чтобы работать сразу во всех плоскостях движения, врачи советуют:

  • "Величайшую растяжку" (World's Greatest Stretch) — комплексное упражнение для всего тела в позиции выпада.
  • Собаку мордой вниз — классика йоги для спины и плеч.
  • Фигуру четыре лёжа — мягкое раскрытие бёдер с элементом скрутки.

Интересный факт: многие тренеры рекомендуют выполнять "величайшую растяжку" не только на тренировке, но и прямо посреди рабочего дня, чтобы снять зажатость после долгого сидения.

Растяжка в 60 лет: внимание к позвоночнику

К шестому десятку возрастные изменения ускоряются: мышцы теряют объём, суставы — подвижность. Здесь важно не перегрузить спину и облегчить упражнения:

  • вместо "собаки мордой вниз" используйте позу ребёнка, которая мягко вытягивает поясницу;
  • классические "дворники" делайте в упрощённой версии лёжа;
  • добавьте "лук и стрелу" в полупозе на колене для мягкой ротации позвоночника и раскрытия груди.

Важно помнить: движения должны быть плавными, без рывков. А для устойчивости можно держаться за стену или спинку стула.

Растяжка в 70 лет и старше: без риска падений

После 70 задача номер один — избежать боли и травм. Поэтому лучше выполнять упражнения в сидячем или лежачем положении:

  • вращение грудного отдела лёжа на боку — улучшает подвижность спины без нагрузки на ноги;
  • растяжка широчайших мышц сидя на стуле с мячом (или с опорой на диван) — помогает облегчить напряжение в плечах;
  • фигура четыре сидя — отличный способ проработать бёдра, особенно если много времени уходит на сидячие дела.

Совет эксперта: используйте коврик или мягкую поверхность, а рядом держите устойчивый предмет для опоры.

Растяжка после 50 лет — это не про спорт ради спорта, а про инвестицию в собственную независимость и комфорт. Несколько минут в день могут подарить годы активной жизни без боли и ограничений.

