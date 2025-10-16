Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает шпагат
Девушка делает шпагат
© Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Гибкость — не про растяжку: тайная работа костей, нервов и терпения

Алексей Мирко: гибкость ограничивает не растяжка, а анатомия и нервная система

Многие, кто годами тренируется, удивляются, почему поперечный шпагат остаётся недостижимым, несмотря на регулярные растяжки. Ответ не всегда в дисциплине — иногда решающую роль играет строение костей, состояние мышц и реакция нервной системы. Тренер по силе и кондиции Алексей Мирко объясняет, почему гибкость — это не только про упражнения, но и про внутренние ограничения тела.

Что такое гибкость и почему её нельзя развить за неделю

Под гибкостью понимают максимальную амплитуду движения в суставе или группе суставов. Это не просто способность "растянуться", а свойство опорно-двигательной системы выполнять движения без повреждений. Если суставы работают на пределе, а мышцы и сухожилия эластичны, тело свободно двигается даже в экстремальных позах.

Растяжка или стретчинг — это упражнения, направленные на улучшение эластичности мышечно-сухожильного комплекса. Суть не только в удлинении волокон, но и в умении удерживать оптимальный мышечный тонус, чтобы движения оставались безопасными.

Эластичность в этом контексте — способность тканей деформироваться и возвращаться в исходное состояние без повреждений. Когда мышцы становятся "жёсткими", суставы теряют подвижность, а гибкость снижается. Поэтому перед шпагатом важно не просто "тянуть" себя, а готовить мышцы к работе через постепенное увеличение диапазона движений и мягкую мобилизацию.

Какие мышцы мешают шпагату

Поперечный шпагат требует слаженной работы нескольких мышечных групп. В первую очередь растягиваются:

  • короткая, длинная и большая приводящие мышцы;

  • тонкая и гребенчатая мышцы;

  • внутренняя поверхность задней группы бедра;

  • наружная часть задней поверхности бедра.

Параллельно работают мышцы, удерживающие равновесие и положение таза. Если хотя бы одна из них не готова к нагрузке, тело блокирует движение — и шпагат превращается в мучение.

Чтобы растяжка давала эффект, важно включать в тренировки упражнения на укрепление тех же мышц. Гибкость невозможна без силы — только сильные и "послушные" мышцы способны удерживать тело в сложной позе без травм.

Как строение костей может вас ограничить

Даже если мышцы в порядке, не всегда анатомия позволяет добиться идеального шпагата. Огромное значение имеет форма и угол шейки бедра — участка, соединяющего головку и тело бедренной кости. Именно этот угол определяет, насколько свободно бедро может отводиться в сторону.

При стандартной форме шейки бедра угол составляет 120-135 градусов. Если он меньше (варусная деформация), головка бедренной кости раньше упирается в край вертлужной впадины, и движение ограничивается. Вальгусная форма (угол больше 135°) наоборот делает сустав подвижнее. Люди с варусной анатомией физически не смогут раздвинуть ноги до горизонтали, как бы усердно ни тренировались.

Такие особенности можно определить только с помощью рентгена, но есть и простой способ понять, мешает ли строение костей вашему прогрессу.

Простой тест для самопроверки

Чтобы понять, способен ли ваш тазобедренный сустав к шпагату:

  1. Встаньте боком к столу или высокому стулу.

  2. Закиньте одну ногу на поверхность, следя, чтобы обе ноги и таз находились на одной линии.

  3. Повторите то же самое с другой ногой.

Если вам удалось выполнить это движение обеими ногами, значит, ваши суставы обладают достаточной амплитудой. Если же ногу поднять трудно, вероятно, дело в ограниченной эластичности мышц или анатомических особенностях.

Тем не менее даже нормальная форма шейки бедра не гарантирует успеха. Если мышцы зажаты, тест не покажет реальных возможностей. Поэтому начинать стоит с мягкого стретчинга, постепенно увеличивая амплитуду.

Почему нервная система мешает растяжке

Многие не подозревают, что главный "тормоз" при шпагате — вовсе не мышцы, а центральная нервная система. Она воспринимает чрезмерное растяжение как угрозу травмы и автоматически включает защиту: сокращает мышцы, блокируя движение. Это рефлекс выживания, который формировался годами.

Если вы с детства занимались гимнастикой или балетом, мозг привык считать шпагат безопасным. Но если большую часть жизни вы провели за компьютером, ЦНС воспримет резкое растяжение как опасность. Поэтому путь к гибкости — это обучение нервной системы новому шаблону безопасности.

Регулярная растяжка в спокойном темпе помогает "успокоить" ЦНС. Когда тело понимает, что ничего страшного не происходит, оно позволяет увеличить диапазон движения без сопротивления.

Советы шаг за шагом: путь к шпагату

  1. Разогрейте мышцы — делайте динамическую разминку 5-10 минут, включающую махи ногами, приседания и лёгкие наклоны.

  2. Выполняйте растяжку медленно, удерживая позу 30-60 секунд.

  3. Дышите глубоко и ровно — дыхание помогает снизить тонус мышц.

  4. Не стремитесь к боли: лёгкое натяжение — сигнал, что вы работаете правильно.

  5. После тренировки обязательно выполните расслабляющие упражнения или лёгкий массаж с роликом.

Если вы занимаетесь дома, используйте коврик с нескользящим покрытием и поддерживающие блоки для рук. А для дополнительного прогрева мышц подойдут термоштаны или компрессионные леггинсы.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять растяжку без разминки.

  • Последствие: риск микротравм и воспаления мышц.

  • Альтернатива: всегда начинать с 10-минутного кардио — скакалка, бег на месте, эллиптический тренажёр.

  • Ошибка: "проваливаться" в шпагат под весом тела.

  • Последствие: растяжение связок и защемление нерва.

  • Альтернатива: использовать йога-блоки или опору, постепенно снижая высоту.

  • Ошибка: тренироваться через боль.

  • Последствие: хронические спазмы и регресс гибкости.

  • Альтернатива: заниматься чаще, но мягче — по 15-20 минут ежедневно.

А что если анатомия действительно не позволяет

Если после месяцев тренировок шпагат остаётся недостижимым, стоит пройти обследование. Иногда строение костей объективно ограничивает движение — и бороться с этим бессмысленно. В таком случае сосредоточьтесь на функциональной гибкости: улучшайте подвижность тазобедренных суставов и поясницы, работайте над осанкой, развивайте силу ног и корпуса. Это даст больше пользы, чем попытка "сломать" собственную анатомию.

Мифы и правда

  • Миф: сесть на шпагат можно за месяц.

  • Правда: срок зависит от генетики, строения костей и состояния нервной системы.

  • Миф: шпагат портит суставы.

  • Правда: при грамотном подходе он укрепляет мышцы и улучшает координацию.

  • Миф: растяжка — это только для женщин.

  • Правда: гибкость нужна и мужчинам — она снижает риск травм при силовых тренировках.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно тренироваться, чтобы сесть на шпагат?
Оптимально — 4-5 раз в неделю. Короткие ежедневные занятия эффективнее, чем редкие длительные тренировки.

Можно ли сделать шпагат после 40 лет?
Да, если нет медицинских противопоказаний. Главное — действовать постепенно и следить за реакцией суставов.

Что делать, если больно при растяжке?
Прекратить упражнение, отдохнуть и вернуться к нему позже. Боль — сигнал опасности, а не признак прогресса.

3 интересных факта о гибкости

  • Самый гибкий человек в мире — российская гимнастка Злата, способная складываться в петлю вокруг собственного тела.

  • У профессиональных танцоров мышцы обладают повышенной плотностью коллагена, что делает их более устойчивыми к растяжению.

  • Некоторые виды йоги, например айенгар-йога, специально тренируют нервную систему воспринимать растяжку как безопасную нагрузку.

Почему важно слушать своё тело

Гибкость — это баланс силы, подвижности и расслабления. Чтобы тело открылось, нужно время и терпение. Даже если шпагат остаётся недостижимым, растяжка всё равно улучшает осанку, уменьшает стресс и делает движения лёгкими. Главное — не сравнивать себя с другими и уважать возможности своего тела. Ведь подлинный результат — не поза на полу, а ощущение свободы в каждом движении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Переноска тяжестей развивает функциональную силу и выносливость — мнение тренеров сегодня в 8:50
Настоящая сила без железа: почему переноска тяжестей эффективнее тренажёров

Даже если вы легко поднимаете штангу, переноска тяжестей способна удивить. Узнаем, как тренировать функциональную силу и зачем это нужно каждому.

Читать полностью » Зимние тренировки ускоряют обмен веществ и укрепляют иммунитет — данные учёных сегодня в 8:10
Холод кусает, но закаляет: секрет силы, который прячется в морозе

Тренировки на морозе могут стать источником бодрости и силы. Узнаем, как сделать занятия зимой безопасными и полезными для здоровья.

Читать полностью » Табата ускоряет метаболизм и сжигает до 15 ккал в минуту — данные Университета Висконсина сегодня в 7:50
Обычная тренировка устаревает: новая методика сжигает жир даже после отдыха

Методика Табата помогает прокачать тело за четыре минуты. Узнаем, как правильно выполнять упражнения и почему этот формат заменяет час в спортзале.

Читать полностью » Кофеин и вишнёвый сок уменьшают крепатуру: специалисты подтвердили эффективность этих средств сегодня в 7:10
Кофе, лёд и боль: три ошибки, из-за которых крепатура становится адом

После интенсивной тренировки мышцы болят, будто вы прошли марафон. Узнаем, как уменьшить крепатуру и ускорить восстановление, не прибегая к лекарствам.

Читать полностью » Жим штанги стоя развивает плечи и корпус равномернее, чем жим лёжа — спортивные тренеры сегодня в 6:50
Когда сила рождается без скамьи: почему жим стоя становится новым стандартом

Многие считают жим штанги стоя второстепенным упражнением. Узнаем, почему его стоит вернуть в программу и как улучшить технику для максимального эффекта.

Читать полностью » Гарвардские учёные подтвердили: холод активирует бурый жир и ускоряет метаболизм сегодня в 6:10
Чем холод опаснее диеты: организм сам решает, что сжечь первым

Холод заставляет организм тратить больше энергии, но не всегда это помогает худеть. Узнаем, как мороз влияет на калории и тренировки.

Читать полностью » Медики: тошнота во время тренировки связана с кислотностью, питанием и обезвоживанием сегодня в 5:50
Спорт без удовольствия: скрытые сигналы, которые тело подаёт через тошноту

Тошнота может настигнуть даже опытного спортсмена во время интенсивных упражнений. Узнаем, почему это происходит и как избежать неприятных ощущений.

Читать полностью » Контроль пульса во время занятий спортом снижает риск переутомления — мнение физиологов сегодня в 5:10
Пульс — не просто число: как ЧСС показывает, работает ли ваше тело на результат

Правильная частота сердечных сокращений делает тренировки эффективнее и безопаснее. Узнаем, как рассчитать свой пульс и выбрать подходящую зону нагрузки.

Читать полностью »

Новости
Наука
Самоохлаждение ледников помогает сохранять микроклимат горных долин до середины века — Томас Шоу
УрФО
В Тюменской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум вырастет на 6,5%
Технологии
Redmagic представила первую в мире систему жидкостного охлаждения для смартфонов
Садоводство
Ароматные растения для зимы: эухарис, жасмин и цитрусовые улучшают воздух в квартире
Красота и здоровье
Главные зимние тренды 2025 года: бини, чепчики и балаклавы снова в моде
Туризм
Специалист по туризму Алексеев посоветовал необычные места для отдыха в РФ под Новый год
Дом
Эксперт: пыль и листья разрушают настил и создают условия для появления плесени во дворе
Авто и мото
GWM планирует вывести девять новых моделей на европейский рынок к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet