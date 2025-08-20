Renault вложила 100 миллионов евро — итогом стал двигатель, о котором заговорил весь рынок
Двигатель H13 — результат сотрудничества Renault и бразильского подразделения Horse. Это 1,3-литровый четырёхцилиндровый турбомотор с технологией Flexfuel, способный работать и на бензине, и на этаноле. Причём переход происходит автоматически, без участия водителя.
Разница в мощности минимальна: 164 лошадиные силы на бензине и 167 — на этаноле. Крутящий момент составляет 250 Н·м уже при 1600 оборотах, что обеспечивает мягкий и уверенный ход.
Ставка на экологию
Главное преимущество новинки — снижение углеродного следа. Этанол часто получают из возобновляемых источников, и его использование делает двигатель H13 не только экономичным, но и экологичным решением.
Инженеры полностью обновили систему впрыска: форсунки под давлением 200 бар обеспечивают точное распыление топлива, а все компоненты адаптированы к воздействию этанола. Такая конструкция повышает долговечность и снижает износ.
Где появится H13
В первую очередь двигатель выйдет на рынках Латинской Америки, Африки и Азии, где этанол активно используется. В Европе же Renault планирует предложить гибридную версию H13, объединяющую преимущества электродвигателя и технологии flexfuel.
Однако массовое внедрение во многом зависит от развития инфраструктуры для этанола, которая пока остаётся слабым местом в ЕС.
Инвестиции и планы
Renault и Horse вложили в проект 100 миллионов евро и рассчитывают производить до 600 тысяч моторов ежегодно. Это не только снизит себестоимость, но и сделает двухтопливные технологии доступнее для массового потребителя.
Эксперты отмечают, что успех H13 может подтолкнуть других производителей к аналогичным экспериментам. Уже сейчас концерн Stellantis предлагает модели, совместимые с этанолом, а конкуренция лишь ускорит внедрение новых решений.
Перспективы
Двигатель H13 показывает: двигатели внутреннего сгорания рано списывать со счетов. В условиях энергетического перехода именно такие гибридные решения могут стать промежуточным этапом между классическими моторами и полностью электрическим транспортом.
Renault фактически предлагает новую модель устойчивой мобильности, которая может изменить баланс сил на рынке. Но главный вызов — как интегрировать эту технологию в глобальном масштабе, учитывая разные реалии и ожидания потребителей.
