Renault вложила 100 миллионов евро — итогом стал двигатель, о котором заговорил весь рынок

Двигатель H13 — результат сотрудничества Renault и бразильского подразделения Horse. Это 1,3-литровый четырёхцилиндровый турбомотор с технологией Flexfuel, способный работать и на бензине, и на этаноле. Причём переход происходит автоматически, без участия водителя.

Разница в мощности минимальна: 164 лошадиные силы на бензине и 167 — на этаноле. Крутящий момент составляет 250 Н·м уже при 1600 оборотах, что обеспечивает мягкий и уверенный ход.

Ставка на экологию

Главное преимущество новинки — снижение углеродного следа. Этанол часто получают из возобновляемых источников, и его использование делает двигатель H13 не только экономичным, но и экологичным решением.

Инженеры полностью обновили систему впрыска: форсунки под давлением 200 бар обеспечивают точное распыление топлива, а все компоненты адаптированы к воздействию этанола. Такая конструкция повышает долговечность и снижает износ.

Где появится H13

В первую очередь двигатель выйдет на рынках Латинской Америки, Африки и Азии, где этанол активно используется. В Европе же Renault планирует предложить гибридную версию H13, объединяющую преимущества электродвигателя и технологии flexfuel.

Однако массовое внедрение во многом зависит от развития инфраструктуры для этанола, которая пока остаётся слабым местом в ЕС.

Инвестиции и планы

Renault и Horse вложили в проект 100 миллионов евро и рассчитывают производить до 600 тысяч моторов ежегодно. Это не только снизит себестоимость, но и сделает двухтопливные технологии доступнее для массового потребителя.

Эксперты отмечают, что успех H13 может подтолкнуть других производителей к аналогичным экспериментам. Уже сейчас концерн Stellantis предлагает модели, совместимые с этанолом, а конкуренция лишь ускорит внедрение новых решений.

Перспективы

Двигатель H13 показывает: двигатели внутреннего сгорания рано списывать со счетов. В условиях энергетического перехода именно такие гибридные решения могут стать промежуточным этапом между классическими моторами и полностью электрическим транспортом.

Renault фактически предлагает новую модель устойчивой мобильности, которая может изменить баланс сил на рынке. Но главный вызов — как интегрировать эту технологию в глобальном масштабе, учитывая разные реалии и ожидания потребителей.