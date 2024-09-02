"Улица Дальнего Востока" откроется флешмобом 3 сентября

Выставка "Улица Дальнего Востока", запланированная на период с 3 по 8 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), начнется с флешмоба под названием "Время жить на Дальнем Востоке", сообщает Фонд Росконгресс.

Согласно информации, флешмоб "Время жить на Дальнем Востоке" станет открытием выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке.

3 сентября на главной сцене выставки состоится флешмоб, в ходе которого будет исполнена песня "Дальний Восток" с текстом, написанным народным артистом России, поэтом-песенником Ильей Резником. Участники мероприятия представят флаги регионов Дальневосточного федерального округа и развернут огромный российский флаг.

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Темой ВЭФ в 2024 году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Форум включает семь тематических секций: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Фонд Росконгресс выступает организатором форума.

Фото: Wikimedia Commons/ Золотой мост, Golden Bridge , Райта Футо , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)