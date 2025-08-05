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Выявлены бактерии микрофлоры
Выявлены бактерии микрофлоры
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Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:11

Плотоядная угроза: бактерия, которая убивает через микротравму

Осипов: в России не зарегистрированы случаи заражения бактерией Vibrio vulnificus

Жаркая погода и тёплая солёная вода — идеальная среда для опасной бактерии Vibrio vulnificus. В США с начала 2025 года уже зафиксировано 13 заражений и четыре смертельных случая, вызванных этой микроскопической угрозой. Однако в России, к счастью, подобных инцидентов пока не зарегистрировано.

Что говорит врач

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов успокоил: на сегодняшний день в нашей стране случаи заражения Vibrio vulnificus не отмечались. Но полностью исключать риск нельзя.

"Теоретически можно предположить, что, купаясь в загрязнённом водоёме, который не имеет разрешения Роспотребнадзора на открытие, где не проверена вода, вполне возможно заразиться", — сказал Осипов в интервью порталу "Подмосковье сегодня".

По его словам, бактерия способна проникать в организм через порезы и микротравмы на коже. Именно так она попадает в кровь и может вызвать опасные осложнения.

Почему бактерия так опасна?

Vibrio vulnificus называют "плотоядной" не случайно — она действительно может разрушать ткани. Основные признаки заражения:

  • воспаление и отёк в области повреждённой кожи;
  • быстрое ухудшение общего состояния;
  • повышение температуры и лихорадка.

Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями и диабетом.

Как защитить себя:

  • Не купайтесь в водоёмах без санитарного контроля — они могут быть рассадником бактерий.
  • Избегайте заходить в воду с открытыми царапинами, ранами или после бритья.
  • Если рана всё же была, обработайте её сразу после купания.
  • При малейших признаках воспаления обращайтесь к врачу.

Ситуация в России пока остаётся стабильной, но в сезон жары бдительность особенно важна. Безопасность начинается с внимания к деталям — даже к такой мелочи, как царапина на ноге.

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