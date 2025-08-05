Плотоядная угроза: бактерия, которая убивает через микротравму

Жаркая погода и тёплая солёная вода — идеальная среда для опасной бактерии Vibrio vulnificus. В США с начала 2025 года уже зафиксировано 13 заражений и четыре смертельных случая, вызванных этой микроскопической угрозой. Однако в России, к счастью, подобных инцидентов пока не зарегистрировано.

Что говорит врач

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов успокоил: на сегодняшний день в нашей стране случаи заражения Vibrio vulnificus не отмечались. Но полностью исключать риск нельзя.

"Теоретически можно предположить, что, купаясь в загрязнённом водоёме, который не имеет разрешения Роспотребнадзора на открытие, где не проверена вода, вполне возможно заразиться", — сказал Осипов в интервью порталу "Подмосковье сегодня".

По его словам, бактерия способна проникать в организм через порезы и микротравмы на коже. Именно так она попадает в кровь и может вызвать опасные осложнения.

Почему бактерия так опасна?

Vibrio vulnificus называют "плотоядной" не случайно — она действительно может разрушать ткани. Основные признаки заражения:

воспаление и отёк в области повреждённой кожи;

быстрое ухудшение общего состояния;

повышение температуры и лихорадка.

Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями и диабетом.

Как защитить себя:

Не купайтесь в водоёмах без санитарного контроля — они могут быть рассадником бактерий.

Избегайте заходить в воду с открытыми царапинами, ранами или после бритья.

Если рана всё же была, обработайте её сразу после купания.

При малейших признаках воспаления обращайтесь к врачу.

Ситуация в России пока остаётся стабильной, но в сезон жары бдительность особенно важна. Безопасность начинается с внимания к деталям — даже к такой мелочи, как царапина на ноге.