Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:56

Муха, которая ест изнутри: в США подтверждён случай миаза у человека

В США выявлен первый случай заражения "ужасной" мясной мухой

25 августа Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) подтвердило первый случай заражения человека мясной мухой Нового Света — опасным паразитом, которого не фиксировали в стране с 1960-х годов.

Пациент — житель Мэриленда, недавно вернувшийся из поездки в Сальвадор. Сейчас расследование ведут власти штата и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ещё 4 августа CDC официально подтвердили наличие личинок мясной мухи, характерных именно для Нового Света.

Опасный паразит
Мясная муха Нового Света обычно поражает скот, но в редких случаях может заражать и людей. Самка откладывает яйца на теплокровных животных, а вылупившиеся личинки внедряются в ткани, вызывая миаз — болезненное паразитарное заболевание.

"Личинка делает именно то, что следует из её названия, — она вгрызается в плоть и буквально поедает животное изнутри. Это ужасный паразит", — пояснил NPR глава Национальной ассоциации скотоводов Колин Вудалл.

Насколько велик риск?
По словам представителя HHS Эндрю Никсона, риск для здоровья населения США "очень низкий". В заявлении, переданном Reuters и Axios, он отметил, что речь идёт о первом случае миаза у человека, привезённого из страны, где уже зафиксированы вспышки.

Тем не менее, Центры по контролю заболеваний предупреждают: болезнь крайне болезненна, личинки можно заметить или почувствовать в области заражения. Чаще всего мухи откладывают яйца в открытые раны, но они могут поражать и нос, глаза или рот.

Удаление паразитов требует медицинского вмешательства — иногда даже хирургического.

Исторический контекст и новые угрозы
Ранее подобные случаи регистрировались в Южной Америке, но за последние годы ареал мясной мухи сместился на север. Для США это первый вызов такого рода за более чем полвека.

Хотя миаз редко приводит к летальному исходу и обычно поддаётся лечению, без медицинской помощи он может быть крайне опасен.

Министерство сельского хозяйства США уже объявило о планах усилить меры по защите скотоводства от нашествия паразита.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Марият Мухина назвала 6 продуктов, вызывающих старение кожи: морщины и потеря упругости неизбежны сегодня в 14:17

Морщины в шоке: эти 6 продуктов вызывают преждевременное старение – избегайте их любой ценой

Косметолог назвала 6 продуктов, ускоряющих старение кожи. Сахар, фастфуд и алкоголь возглавили список врагов молодости и красоты. Узнайте, от чего стоит отказаться.

Читать полностью » Диетолог Анна Цуканова объяснила резкие колебания веса Филиппа Киркорова сегодня в 13:26

Резкое похудение и неожиданный набор веса: что происходит с Киркоровым

Филипп Киркоров снова удивил поклонников — после резкого похудения он заметно набрал вес. Диетолог объяснила, почему это вряд ли связано с ЗОЖ, и призвала артиста всерьёз заняться здоровьем.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Алёна Римская развеяла мифы о вреде чипсов: что правда, а что нет сегодня в 13:17

Врач раскрыла правду: что на самом деле происходит с организмом от чипсов

Гастроэнтеролог развеяла мифы о чипсах: они не вызывают гастрит, но ежедневное употребление ведет к ожирению и проблемам со здоровьем.

Читать полностью » Врач объяснил, когда жажда является симптомом болезни сегодня в 12:57

Жажда — не всегда про воду: когда нужно срочно к врачу

Жажда сигнализирует не только об обезвоживании: врач объяснил, когда она указывает на болезни и как правильно рассчитывать норму воды для организма.

Читать полностью » Врач-дезинфектолог объяснил, как появился новый вариант коронавируса «Стратус» сегодня в 12:54

Коронавирус играет в прятки: почему "Стратус" сложно выявить

Новый вариант коронавируса «Стратус» заразнее прежних, но реже вызывает тяжёлое течение болезни. Опасность сохраняется для пожилых и хронических больных.

Читать полностью » Глава Роспотребнадзора сообщила о завозных случаях холеры из Индии сегодня в 12:49

В Россию вернулась холера: как не пропустить симптомы

В России выявили четыре случая холеры, завезённые из Индии. Анна Попова предупредила: болезнь развивается стремительно, при первых симптомах нужно обращаться к врачу.

Читать полностью » Профессор Бруно: коронавирус может повысить риск инфаркта и инсульта у женщин даже после лёгкой формы болезни сегодня в 12:29

Даже лёгкий COVID "старит" сосуды женщин на 5 лет: новые данные ученых

Учёные выяснили, что COVID-19 может «состарить» сосуды женщин на 5 лет, повышая риск инфаркта и инсульта. Эксперты назвали это красным флажком для здоровья.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения сегодня в 12:22

4 правила, которые реально помогут легче перенести алкоголь

Гастроэнтеролог развеяла миф о «защитной ложке масла» перед алкоголем. Такой совет не предотвращает опьянение, но повышает риск тошноты, обострения ЖКТ и даже острого панкреатита.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Шесть признаков нехватки магния в организме
Питомцы

Как распознать простуду у кошек: рекомендации ветеринарной клиники
Дом

Как выбрать порошок, таблетки или капсулы для посудомойки — советы специалистов
Еда

Запекание свеклы и маринованный лук улучшают вкус винегрета
Красота и здоровье

Индиец ослеп частично из-за паразита, попавшего в глаз с сырой рыбой и курицей
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что препараты от давления могут замедлять рост агрессивного рака молочной железы
Дом

Как вода из-под крана и кипячёная вода вредят утюгам и отпаривателям — советы эксперта
Культура и шоу-бизнес

Рэпер Busta Rhymes привезёт в Москву личного барбера — Mash
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru