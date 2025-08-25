Муха, которая ест изнутри: в США подтверждён случай миаза у человека

25 августа Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) подтвердило первый случай заражения человека мясной мухой Нового Света — опасным паразитом, которого не фиксировали в стране с 1960-х годов.

Пациент — житель Мэриленда, недавно вернувшийся из поездки в Сальвадор. Сейчас расследование ведут власти штата и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ещё 4 августа CDC официально подтвердили наличие личинок мясной мухи, характерных именно для Нового Света.

Опасный паразит

Мясная муха Нового Света обычно поражает скот, но в редких случаях может заражать и людей. Самка откладывает яйца на теплокровных животных, а вылупившиеся личинки внедряются в ткани, вызывая миаз — болезненное паразитарное заболевание.

"Личинка делает именно то, что следует из её названия, — она вгрызается в плоть и буквально поедает животное изнутри. Это ужасный паразит", — пояснил NPR глава Национальной ассоциации скотоводов Колин Вудалл.

Насколько велик риск?

По словам представителя HHS Эндрю Никсона, риск для здоровья населения США "очень низкий". В заявлении, переданном Reuters и Axios, он отметил, что речь идёт о первом случае миаза у человека, привезённого из страны, где уже зафиксированы вспышки.

Тем не менее, Центры по контролю заболеваний предупреждают: болезнь крайне болезненна, личинки можно заметить или почувствовать в области заражения. Чаще всего мухи откладывают яйца в открытые раны, но они могут поражать и нос, глаза или рот.

Удаление паразитов требует медицинского вмешательства — иногда даже хирургического.

Исторический контекст и новые угрозы

Ранее подобные случаи регистрировались в Южной Америке, но за последние годы ареал мясной мухи сместился на север. Для США это первый вызов такого рода за более чем полвека.

Хотя миаз редко приводит к летальному исходу и обычно поддаётся лечению, без медицинской помощи он может быть крайне опасен.

Министерство сельского хозяйства США уже объявило о планах усилить меры по защите скотоводства от нашествия паразита.