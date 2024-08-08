Изгнан за поддержку оппозиции: Из Турции улетает посол Джефф Флейк

Посол США в Турции, Джефф Флейк, известный своей скандальной репутацией и ранее получивший отказ в доступе к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, оставляет свой пост из-за окончания срока полномочий, как сообщает газета Star.
В апреле 2023 года Эрдоган объявил о прекращении всякого общения с американским дипломатом после его встречи с главным конкурентом Эрдогана на выборах, кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, заявив, что двери его резиденции для Флейка теперь закрыты. Однако Флейк все же присутствовал на инаугурации Эрдогана и на приеме в его резиденции во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию.
В беседе с журналистом агентства Anadolu Флейк поделился своими впечатлениями о времени, проведенном в Турции, рассказал о своих отношениях с Турцией, личной жизни и времени, проведенном с супругой Шерил Флейк в резиденции посольства.
Он выразил свою благодарность за время, проведенное в стране, отметив, что с нетерпением ждал возможности работать в Турции три года назад и теперь ему тяжело покидать ее.
Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Глава временного правительства Юнус вернулся в Бангладеш
Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства Бангладеш, прибыл на родину. Как сообщает бангладешский новостной портал Prothom Alo, церемония приведения к присяге нового правительства ожидается сегодня вечером.
Пропалестинские активисты сорвали выступление Харрис
На предвыборном собрании в Детройте, где выступала вице-президент США и претендентка на пост президента Камала Харрис, произошел инцидент с участием активистов, выступающих в поддержку Палестины. Об этом сообщило издание USA Today.
Активист Рябцев обратился в Минюст, чтобы дать Лебедеву метку иноагента
Тюменский активист Юрий Рябцев, который ранее безрезультатно обращался в суд с иском против клуба "Мутабор" из-за проведения "голой вечеринки", обратился в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой добавить дизайнера Артемия Лебедева в перечень иностранных агентов.
Маму рэпера Тимати восхитила педагогика за рубежом: не повышают голос и не унижают
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем её привлекли педагогические приёмы, которые практикуются за рубежом.