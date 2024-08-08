Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Скандальный посол США Джефф Флейк покидает Турцию
  1. Главная
  2. Мир

Изгнан за поддержку оппозиции: Из Турции улетает посол Джефф Флейк

Скандальный посол США Джефф Флейк покидает Турцию

Посол США в Турции, Джефф Флейк, известный своей скандальной репутацией и ранее получивший отказ в доступе к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, оставляет свой пост из-за окончания срока полномочий, как сообщает газета Star.

В апреле 2023 года Эрдоган объявил о прекращении всякого общения с американским дипломатом после его встречи с главным конкурентом Эрдогана на выборах, кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, заявив, что двери его резиденции для Флейка теперь закрыты. Однако Флейк все же присутствовал на инаугурации Эрдогана и на приеме в его резиденции во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию.

В беседе с журналистом агентства Anadolu Флейк поделился своими впечатлениями о времени, проведенном в Турции, рассказал о своих отношениях с Турцией, личной жизни и времени, проведенном с супругой Шерил Флейк в резиденции посольства.

Он выразил свою благодарность за время, проведенное в стране, отметив, что с нетерпением ждал возможности работать в Турции три года назад и теперь ему тяжело покидать ее.

Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Глава временного правительства Юнус вернулся в Бангладеш

Глава временного правительства Юнус вернулся в Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства Бангладеш, прибыл на родину. Как сообщает бангладешский новостной портал Prothom Alo, церемония приведения к присяге нового правительства ожидается сегодня вечером.

Читать полностью
Пропалестинские активисты сорвали выступление Харрис

Пропалестинские активисты сорвали выступление Харрис

На предвыборном собрании в Детройте, где выступала вице-президент США и претендентка на пост президента Камала Харрис, произошел инцидент с участием активистов, выступающих в поддержку Палестины. Об этом сообщило издание USA Today.

Читать полностью

Общество

Активист Рябцев обратился в Минюст, чтобы дать Лебедеву метку иноагента

Активист Рябцев обратился в Минюст, чтобы дать Лебедеву метку иноагента

Тюменский активист Юрий Рябцев, который ранее безрезультатно обращался в суд с иском против клуба "Мутабор" из-за проведения "голой вечеринки", обратился в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой добавить дизайнера Артемия Лебедева в перечень иностранных агентов.

Читать полностью
Маму рэпера Тимати восхитила педагогика за рубежом: не повышают голос и не унижают

Маму рэпера Тимати восхитила педагогика за рубежом: не повышают голос и не унижают

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, чем её привлекли педагогические приёмы, которые практикуются за рубежом.

Читать полностью

Новости