Улыбка кошки: знак дружбы или насмешка над человеком

Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка словно улыбается? Это выражение мордочки кажется таким милым и довольным, что хочется думать, будто она счастлива видеть вас. Но что на самом деле скрывается за этой "улыбкой"?

Насмешка или что-то большее?

Иногда кажется, что кошка как будто насмехается над вами. Она прищуривает глаза, слегка наклоняет голову и обнажает зубы, словно готовясь рассмеяться. Однако научное объяснение этого поведения далеко от человеческих эмоций. Это не выражение счастья или сарказма — это реакция Флемана.

Реакция Флемана — это не просто мимика, а важный инструмент для кошек. Она помогает им улавливать запахи, которые несут массу информации. Это явление наблюдается не только у домашних кошек, но и у их диких сородичей, таких как львы и пантеры.

"Кошки используют эту реакцию, чтобы лучше "считывать" запахи, которые передают важные сообщения. Это их способ общения через феромоны", — объясняют специалисты.

Мир запахов для кошек

Для кошек запахи — это целый мир информации. Например, понюхав вашу одежду после похода в гости, кот может понять, что вы контактировали с другой кошкой. Или, обнюхав пакет из магазина, он определит, была ли на нём лапа мыши. Запахи помогают кошкам распознать пол, статус и даже настроение другой особи.

Тело кошки буквально пропитано железами, которые выделяют феромоны. Эти запахи не уловимы для человека, но для кошек они — источник важной информации. Вот несколько ключевых зон:

каудальные железы (вдоль хвоста): связаны с взаимоотношениями полов.

циркуманальные железы (под хвостом): участвуют в социальной жизни.

анальные железы: оставляют территориальные метки.

железы на подушечках лап: сигнализируют об испуге или используются для разметки территории.

железы на мордочке: выражают дружелюбие, когда кошка трётся щекой о вас или другую кошку.

Чтобы обрабатывать такое количество информации, кошкам нужен специальный орган — вомероназальный. Он расположен на нёбе рядом с носовой перегородкой. Именно для его активации кошка и делает ту самую "улыбку", приподнимая верхнюю губу и слегка прищуривая глаза.