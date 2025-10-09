Блохи в квартире: откуда они берутся и как навсегда их вывести
Блохи — крошечные паразиты, которые кусают животных и людей, вызывают зуд и переносят опасные инфекции. Появляются они чаще всего вместе с домашними питомцами, но могут проникнуть и из подвалов, чердаков или соседских квартир. Разберёмся, как вывести блох полностью и защитить дом от повторного заражения.
Кто такие блохи и где они живут
Блохи — бескрылые кровососущие насекомые длиной 0,7-5 мм. Их тело сплющено с боков, что помогает прятаться в шерсти и трещинах пола. Прыгают они на 20 см вверх и до 40 см в длину.
Предпочитают места, где тепло, влажно и рядом есть источник пищи:
|Место
|Почему выбирают
|Как проверить
|Лежанки животных
|Доступ к хозяину и крови
|Переверните подстилку — видны чёрные точки
|Плинтусы и обои
|Укрытие и тепло
|Проведите белым листом бумаги вдоль щели
|Мягкая мебель
|Ткань и ворс защищают яйца
|Проверьте швы и стыки дивана
|Ковры
|Уютная среда для личинок
|Пропылесосьте и осмотрите фильтр — там могут быть личинки
Почему блохи опасны
- Кусают человека и животных, вызывая зуд и аллергические реакции.
- Переносят возбудителей чума, тифа, туляремии, миксоматоза.
- Могут заражать глистами: яйца паразитов попадают через укус или проглатывание.
Обычно кусают ниже колена, особенно щиколотки — выше они просто не прыгают.
Как понять, что в доме появились блохи
- питомец чешется, выкусывает шерсть или кусает себя;
- на ногах появляются укусы "по линии";
- на полу и в лежанке видны чёрные точки (экскременты блох);
- можно заметить прыгающих насекомых у пола.
Домашние способы (дополнение, не альтернатива)
- Разложите пижму или полынь по углам и вдоль плинтусов — запах отпугивает блох.
- Добавьте в воду для мытья полов 5-10 капель масла апельсина или лимона.
- Зимой вынесите подушки и ковры на мороз — при -15 °C блохи погибают за пару часов.
- Прогладьте утюгом тканевые изделия — температура выше 50 °C убивает личинок.
Как не допустить возвращения блох
- Регулярно обрабатывайте питомцев — особенно весной и летом.
- Пылесосьте ковры и мебель не реже раза в неделю.
- Заделайте щели и установите сетки на вентиляцию.
- Раз в месяц мойте полы раствором с эфирными маслами цитрусовых.
- Контролируйте подвалы и чердаки дома — блохи часто приходят оттуда.
Избавиться от блох реально, если действовать комплексно: обработать питомцев, помещение и провести профилактику. Только химические средства гарантированно уничтожают всех стадий — от яиц до взрослых особей.
