Блохи в квартире: откуда они берутся и как навсегда их вывести

Блохи — крошечные паразиты, которые кусают животных и людей, вызывают зуд и переносят опасные инфекции. Появляются они чаще всего вместе с домашними питомцами, но могут проникнуть и из подвалов, чердаков или соседских квартир. Разберёмся, как вывести блох полностью и защитить дом от повторного заражения.

Кто такие блохи и где они живут

Блохи — бескрылые кровососущие насекомые длиной 0,7-5 мм. Их тело сплющено с боков, что помогает прятаться в шерсти и трещинах пола. Прыгают они на 20 см вверх и до 40 см в длину.

Предпочитают места, где тепло, влажно и рядом есть источник пищи:

Место Почему выбирают Как проверить Лежанки животных Доступ к хозяину и крови Переверните подстилку — видны чёрные точки Плинтусы и обои Укрытие и тепло Проведите белым листом бумаги вдоль щели Мягкая мебель Ткань и ворс защищают яйца Проверьте швы и стыки дивана Ковры Уютная среда для личинок Пропылесосьте и осмотрите фильтр — там могут быть личинки

Почему блохи опасны

Кусают человека и животных, вызывая зуд и аллергические реакции.

Переносят возбудителей чума, тифа, туляремии, миксоматоза .

. Могут заражать глистами: яйца паразитов попадают через укус или проглатывание.

Обычно кусают ниже колена, особенно щиколотки — выше они просто не прыгают.

Как понять, что в доме появились блохи

питомец чешется, выкусывает шерсть или кусает себя;

на ногах появляются укусы "по линии";

на полу и в лежанке видны чёрные точки (экскременты блох);

можно заметить прыгающих насекомых у пола.

Домашние способы (дополнение, не альтернатива)

Разложите пижму или полынь по углам и вдоль плинтусов — запах отпугивает блох.

по углам и вдоль плинтусов — запах отпугивает блох. Добавьте в воду для мытья полов 5-10 капель масла апельсина или лимона.

Зимой вынесите подушки и ковры на мороз — при -15 °C блохи погибают за пару часов.

Прогладьте утюгом тканевые изделия — температура выше 50 °C убивает личинок.

Как не допустить возвращения блох

Регулярно обрабатывайте питомцев — особенно весной и летом. Пылесосьте ковры и мебель не реже раза в неделю. Заделайте щели и установите сетки на вентиляцию. Раз в месяц мойте полы раствором с эфирными маслами цитрусовых. Контролируйте подвалы и чердаки дома — блохи часто приходят оттуда.

Избавиться от блох реально, если действовать комплексно: обработать питомцев, помещение и провести профилактику. Только химические средства гарантированно уничтожают всех стадий — от яиц до взрослых особей.