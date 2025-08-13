Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошки разных цветов
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:08

Парализующий зуд: как блохи могут стать настоящей угрозой для вашего любимца

Блохи у домашних кошек: причины появления и способы предотвращения заражения

"Блохастая кошка" — кажется, это про бездомных животных? На самом деле паразиты могут поселиться даже в шерсти ухоженного домашнего любимца.

Чем опасны блохи?

Укусы вызывают зуд, раздражение и даже аллергию. Кошка расчёсывает кожу до ран, а блохи к тому же переносят опасные инфекции.

Как понять, что у кошки блохи:

  • мелкие чёрные точки в шерсти (личинки или следы жизнедеятельности).
  • животное нервничает, дёргается, кусает себя.
  • иногда можно заметить прыгающих насекомых.

Как избавиться от паразитов?

Для котят, пожилых, беременных или больных кошек лучше проконсультироваться с ветеринаром. Взрослым здоровым животным подойдут:

  • капли на холку
  • спреи и шампуни (лучше на растительной основе)
  • пудра (действует только на взрослых блох)
  • таблетки (ядовиты для насекомых при укусе)

Профилактика важнее лечения!

  • Обрабатывайте кошку в начале сезона.
  • Стирайте подстилку, чистите игрушки.
  • Не выпускайте питомца на улицу без защиты (ошейник, капли).

