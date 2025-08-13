Парализующий зуд: как блохи могут стать настоящей угрозой для вашего любимца
"Блохастая кошка" — кажется, это про бездомных животных? На самом деле паразиты могут поселиться даже в шерсти ухоженного домашнего любимца.
Чем опасны блохи?
Укусы вызывают зуд, раздражение и даже аллергию. Кошка расчёсывает кожу до ран, а блохи к тому же переносят опасные инфекции.
Как понять, что у кошки блохи:
- мелкие чёрные точки в шерсти (личинки или следы жизнедеятельности).
- животное нервничает, дёргается, кусает себя.
- иногда можно заметить прыгающих насекомых.
Как избавиться от паразитов?
Для котят, пожилых, беременных или больных кошек лучше проконсультироваться с ветеринаром. Взрослым здоровым животным подойдут:
- капли на холку
- спреи и шампуни (лучше на растительной основе)
- пудра (действует только на взрослых блох)
- таблетки (ядовиты для насекомых при укусе)
Профилактика важнее лечения!
- Обрабатывайте кошку в начале сезона.
- Стирайте подстилку, чистите игрушки.
- Не выпускайте питомца на улицу без защиты (ошейник, капли).
