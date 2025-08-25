Не дайте блохам шанса: простой секрет, который спасёт ваш сад

Блохи — мелкие паразиты, способные быстро превратить сад или двор в очаг заражения, особенно если в доме есть животные. Эти насекомые легко перемещаются, используя более крупных хозяев, и потому могут распространяться не только через питомцев, но и через почву, растения или даже обувь человека.

Во дворе блохи чаще всего выбирают влажные и тенистые уголки: густую траву, заросли и места под кустарниками. Там они активно размножаются, откладывая яйца. Их укусы вызывают зуд и раздражение у людей и животных, а также могут переносить болезни, в том числе мышиную лихорадку. Эксперты подчёркивают: если паразиты обосновались на участке, велик риск их проникновения и в дом.

Как сделать участок непривлекательным для блох

Специалисты рекомендуют в первую очередь следить за состоянием газона: регулярно подстригать траву, обрезать кусты и низкие ветви деревьев, чтобы солнечный свет достигал земли. Такой приём снижает количество тенистых мест, где любят прятаться насекомые.

Не менее важно убирать во дворе опавшие листья, валежник и стопки дров, так как именно там создаются идеальные условия для размножения паразитов. В качестве экологичного метода борьбы можно использовать полезных нематод — микроскопических червей, которые выделяют бактерии, уничтожающие личинок блох. В некоторых случаях специалисты, например из сан-паульской компании Zik Pragas, рекомендуют комбинировать природные и химические способы, если заражение становится слишком масштабным.

Натуральные помощники

Хорошо зарекомендовал себя диатомит (диатомовая земля). Этот порошок из ископаемых водорослей обезвоживает как взрослых блох, так и личинок. Его рекомендуют рассыпать в местах, где часто бывают домашние животные. При этом важно использовать защитную маску и обновлять слой после сильного дождя или полива.

Ещё один способ — посадка растений-репеллентов. Лаванда, розмарин и мята не только отпугивают блох, но и наполняют двор приятным ароматом. Однако мяту лучше высаживать в горшки: она быстро разрастается и может захватить весь участок.

Контроль за дикими животными

Эксперты также напоминают: многие дикие животные становятся переносчиками блох. Чтобы снизить риск заражения, стоит оградить подвальные и хозяйственные помещения, установить заборы, не оставлять корм для питомцев на улице и надёжно закрывать мусорные контейнеры.