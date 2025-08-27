Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хлеб из деревни у Чёрного замка
Хлеб из деревни у Чёрного замка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:52

Русские пекари раскрыли тайну долголетия: ешьте этот хлеб каждый день и забудьте о врачах

Ученые Росбиотеха создали хлеб, способный укрепить сосуды и улучшить пищеварение

В России университет Росбиотех представил новую разработку в области хлебопекарного дела — пшеничный хлеб, обогащенный жидкой льняной закваской. Эта новинка обладает уникальными свойствами, способными не только улучшить вкусовые качества выпечки, но и оказать положительное влияние на здоровье человека. Об этом сообщили представители Министерства науки и высшего образования РФ, подчеркнув важность данной разработки для современного питания.

Главным ингредиентом нового продукта стала льняная мука, которая славится своими многочисленными полезными свойствами. В составе этого продукта содержатся омега-3 жирные кислоты, пищевые волокна и легкоусвояемый белок.

Все эти компоненты делают хлеб не только вкусным, но и чрезвычайно полезным для организма человека. Омега-3 жирные кислоты способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, а пищевые волокна — нормализации работы кишечника и профилактике запоров.

Льняная мука богата микроэлементами: селеном, кальцием, фосфором, калием, натрием, магнием, марганцем, цинком, медью и железом. В ее состав входят витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), а также витамины A, C и E. Такой богатый витаминно-минеральный комплекс делает хлеб особенно ценным для поддержания общего здоровья и иммунитета.

Технология приготовления закваски

Для создания закваски использовали мучной субстрат и инокулят молочнокислых бактерий. Такой подход позволяет получить продукт с повышенной пищевой ценностью и благотворным воздействием на организм человека. Молочнокислые бактерии способствуют развитию полезных микроорганизмов в кишечнике и улучшают работу пищеварительной системы.

Особое значение при этом имеет гастропротекторное действие полисахаридов льняного семени. Они помогают защитить слизистую желудка от раздражений и воспалений, что особенно важно для людей с гастритами или другими заболеваниями ЖКТ.

Аминокислотный профиль белков льна

По словам специалистов кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех, белки семян льна по аминокислотному составу превосходят белки пшеничной и ржаной муки. Это делает новый хлеб более полноценным источником аминокислот — строительных блоков белка в организме человека. Такой продукт способен заменить или дополнить привычную выпечку для тех, кто заботится о своем здоровье.

Эксперты уверены, что регулярное употребление такого хлеба поможет снизить риск развития хронических заболеваний — сердечно-сосудистых болезней, диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом. Благодаря богатому составу витаминов и микроэлементов он способствует укреплению иммунитета и улучшению общего состояния организма.

Кроме того, ученые отмечают возможность использования этого продукта в диетическом питании благодаря его низкому гликемическому индексу и высокой пищевой ценности. Такой хлеб может стать частью рациона людей с различными заболеваниями или тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Интересные факты по теме

1. Согласно исследованиям Университета Техаса в Остине, употребление льняных продуктов связано с снижением уровня холестерина в крови примерно на 10-15 %, что способствует профилактике атеросклероза.
2. В научных работах отмечается, что полисахариды льняного семени обладают выраженными гастропротекторными свойствами — они помогают уменьшить воспаление слизистой желудка.
3. Исследования показывают, что регулярное потребление продуктов из льна способствует улучшению состояния кожи за счет повышения уровня омега-3 жирных кислот в организме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор: вакцина от гриппа бесполезна против нового штамма Стратус сегодня в 9:12

Бесполезный укол: Роспотребнадзор объяснил, почему вакцина от гриппа не спасет от Стратуса

Роспотребнадзор заявил: вакцина от гриппа не защищает от нового штамма коронавируса "Стратус". Причина – разная структура вирусов и иммунитет. Необходимы спецвакцины!

Читать полностью » Еда перед сном: список продуктов от невролога Алексея Данилова для улучшения качества сна сегодня в 8:52

Ночной кошмар закончится: диета для идеального сна – вот что нужно съесть вечером

Невролог Алексей Данилов рассказал, как питание влияет на сон. Узнайте, какие продукты богаты триптофаном и мелатонином, и как они помогут вам заснуть.

Читать полностью » Инфекционист Неронов перечислил инфекции, которые мыши передают человеку сегодня в 8:19

Обычная мышь может оставить после себя смертельно опасный след

Мыши в подвалах — не просто неприятность, а источник опасных инфекций. Какие болезни они переносят и как защитить себя и продукты питания?

Читать полностью » Сколько пельменей можно есть: российский врач дал шокирующий ответ сегодня в 8:12

Не ешьте это на ужин: Мясников предостерегает от популярного продукта

Известный врач Александр Мясников сделал важное предупреждение о вреде пельменей и других калорийных продуктов. Он объяснил, как злоупотребление ими влияет на старение и продолжительность жизни, призывая к здоровому образу жизни.

Читать полностью » Эксперт София Кованова: как с помощью питания согреться и укрепить иммунитет зимой сегодня в 7:52

Рацион в холода: вот почему зимой нужно есть теплую пищу – совет диетолога

Диетолог рассказала о важности тепловой обработки пищи зимой! Рацион должен поддерживать иммунитет и согревать организм.Какие продукты выбрать в холода?

Читать полностью » Врач-терапевт Чернышова назвала причины икоты и способы быстро от неё избавиться сегодня в 7:35

Икота до сих пор остаётся загадкой: зачем она нужна нашему телу

Почему возникает икота и всегда ли она безобидна? Врач Надежда Чернышова рассказала о простых способах остановить её и случаях, когда нужно идти к врачу.

Читать полностью » Лактация после установки грудных имплантов: главное о сохранении функции сегодня в 7:12

Пластическая хирургия для мам: как импланты могут стать вашим секретным оружием

Пластический хирург Андрей Леликов раскрывает секреты установки грудных имплантов, которые позволяют сохранить возможность естественного кормления.

Читать полностью » Онкогинеколог Иван Комар: рак матки и яичников всё чаще выявляют у молодых женщин сегодня в 6:32

Рак матки и яичников всё чаще поражает молодых: врачи бьют тревогу

Онкогинеколог Иван Комар рассказал, какие ранние признаки могут указывать на рак матки и яичников и почему их нельзя оставлять без внимания.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Семья переселила Брюса Уиллиса в отдельный дом под круглосуточный уход врачей
Дом

Как выбрать матрас для здорового сна: основные критерии
Питомцы

Зоологи объяснили, почему котята легко взбираются на дерево, но не могут слезть
ДФО

Сахалин тонет: мощный циклон вызвал масштабное наводнение – село отрезано от мира
Спорт и фитнес

Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2026
Еда

Как приготовить рулет из печенья без выпечки: рецепт от кулинарного эксперта
Туризм

Закон о чистоте пива 1516 года: почему немецкое пиво считается лучшим в мире
Садоводство

В августе клематису нужны поливы 1–2 раза в неделю по 2–3 ведра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru