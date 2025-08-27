Русские пекари раскрыли тайну долголетия: ешьте этот хлеб каждый день и забудьте о врачах

В России университет Росбиотех представил новую разработку в области хлебопекарного дела — пшеничный хлеб, обогащенный жидкой льняной закваской. Эта новинка обладает уникальными свойствами, способными не только улучшить вкусовые качества выпечки, но и оказать положительное влияние на здоровье человека. Об этом сообщили представители Министерства науки и высшего образования РФ, подчеркнув важность данной разработки для современного питания.

Главным ингредиентом нового продукта стала льняная мука, которая славится своими многочисленными полезными свойствами. В составе этого продукта содержатся омега-3 жирные кислоты, пищевые волокна и легкоусвояемый белок.

Все эти компоненты делают хлеб не только вкусным, но и чрезвычайно полезным для организма человека. Омега-3 жирные кислоты способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, а пищевые волокна — нормализации работы кишечника и профилактике запоров.

Льняная мука богата микроэлементами: селеном, кальцием, фосфором, калием, натрием, магнием, марганцем, цинком, медью и железом. В ее состав входят витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), а также витамины A, C и E. Такой богатый витаминно-минеральный комплекс делает хлеб особенно ценным для поддержания общего здоровья и иммунитета.

Технология приготовления закваски

Для создания закваски использовали мучной субстрат и инокулят молочнокислых бактерий. Такой подход позволяет получить продукт с повышенной пищевой ценностью и благотворным воздействием на организм человека. Молочнокислые бактерии способствуют развитию полезных микроорганизмов в кишечнике и улучшают работу пищеварительной системы.

Особое значение при этом имеет гастропротекторное действие полисахаридов льняного семени. Они помогают защитить слизистую желудка от раздражений и воспалений, что особенно важно для людей с гастритами или другими заболеваниями ЖКТ.

Аминокислотный профиль белков льна

По словам специалистов кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех, белки семян льна по аминокислотному составу превосходят белки пшеничной и ржаной муки. Это делает новый хлеб более полноценным источником аминокислот — строительных блоков белка в организме человека. Такой продукт способен заменить или дополнить привычную выпечку для тех, кто заботится о своем здоровье.

Эксперты уверены, что регулярное употребление такого хлеба поможет снизить риск развития хронических заболеваний — сердечно-сосудистых болезней, диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом. Благодаря богатому составу витаминов и микроэлементов он способствует укреплению иммунитета и улучшению общего состояния организма.

Кроме того, ученые отмечают возможность использования этого продукта в диетическом питании благодаря его низкому гликемическому индексу и высокой пищевой ценности. Такой хлеб может стать частью рациона людей с различными заболеваниями или тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Интересные факты по теме

1. Согласно исследованиям Университета Техаса в Остине, употребление льняных продуктов связано с снижением уровня холестерина в крови примерно на 10-15 %, что способствует профилактике атеросклероза.

2. В научных работах отмечается, что полисахариды льняного семени обладают выраженными гастропротекторными свойствами — они помогают уменьшить воспаление слизистой желудка.

3. Исследования показывают, что регулярное потребление продуктов из льна способствует улучшению состояния кожи за счет повышения уровня омега-3 жирных кислот в организме.