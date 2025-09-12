В салоне машин стало тише в разы: секрет скрывается в необычном материале

Углеродное волокно давно стало символом скорости и технологий в автоспорте. Оно лёгкое, прочное и идеально подходит для спортивных машин. Но у него есть обратная сторона — энергоёмкое производство и крайне низкий выход годного материала. Сегодня инженеры всё чаще обращают внимание на более экологичную альтернативу — льняное волокно.

Как это работает

Сами по себе льняные волокна достаточно прочны на разрыв. Чтобы придать им жёсткость, их сплетают в листы, ламинируют и заливают смолой. После термообработки материал приобретает нужную форму и прочность.

Лидером в этой сфере считается швейцарская компания Bcomp, которая разработала продукт ampliTex. Он совместим с существующими технологиями, которые используются для углеродного и стекловолокна, что делает переход к нему для производителей максимально простым.

Преимущества льняных композитов

1. Снижение углеродного следа

По данным Bcomp, выбросы CO2 при производстве деталей из ampliTex на 80% ниже, чем при использовании углеродного волокна. А применение биополимеров позволяет сократить их до 96%.

2. Лёгкость переработки

В отличие от углерода, переработка льняных композитов не требует больших затрат энергии. Отходы легко превращаются в гранулы и используются повторно.

3. Естественный цикл

Лён — возобновляемое растение, которое в процессе роста поглощает углекислый газ и солнечную энергию. После переработки он возвращает CO2 обратно в атмосферу тем же образом, как это происходит в природе.

Автогиганты выбирают лён

BMW уже объявила о внедрении материалов Bcomp для деталей интерьера и экстерьера: крыши, зеркал, диффузоров и даже элементов отделки салона. Всё это предварительно прошло испытания на гоночной трассе, что подтверждает надёжность технологии.

В McLaren идею проверили ещё в 2020 году. Для Формулы-1 инженеры протестировали сиденье из льняного волокна. Результат оказался впечатляющим: материал лучше поглощал вибрации и обеспечивал ударопрочность. В условиях двухчасового Гран-при даже такие мелочи играют роль — меньше тряски значит больше сил у пилота.

Не остался в стороне и шведский бренд Polestar. Компания использует льняные композиты в отделке салонов, сокращая применение пластика и снижая общий вес деталей. К тому же, как отмечают инженеры, вибрация уменьшается до 250%.

За пределами автопрома

Перспективы льняного волокна не ограничиваются автомобилями. Материал может найти применение в:

общественном транспорте,

спорте,

судостроении,

быту и инфраструктуре.

Эксперты уверены: отказ от трудноперерабатываемых материалов и переход на возобновляемые решения вроде льна может радикально снизить нагрузку на свалки.

Взгляд в будущее

Агентство по охране окружающей среды отмечает, что даже при развитии переработки объём мусора на полигонах продолжает расти. Поэтому главная задача — сокращение источников отходов и использование новых материалов. И льняное волокно, которое сочетает в себе экологичность и практичность, вполне может стать ключевым шагом в этом направлении.