Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

В салоне машин стало тише в разы: секрет скрывается в необычном материале

BMW и McLaren начали использовать льняное волокно вместо углерода в авто

Углеродное волокно давно стало символом скорости и технологий в автоспорте. Оно лёгкое, прочное и идеально подходит для спортивных машин. Но у него есть обратная сторона — энергоёмкое производство и крайне низкий выход годного материала. Сегодня инженеры всё чаще обращают внимание на более экологичную альтернативу — льняное волокно.

Как это работает

Сами по себе льняные волокна достаточно прочны на разрыв. Чтобы придать им жёсткость, их сплетают в листы, ламинируют и заливают смолой. После термообработки материал приобретает нужную форму и прочность.

Лидером в этой сфере считается швейцарская компания Bcomp, которая разработала продукт ampliTex. Он совместим с существующими технологиями, которые используются для углеродного и стекловолокна, что делает переход к нему для производителей максимально простым.

Преимущества льняных композитов

1. Снижение углеродного следа

По данным Bcomp, выбросы CO2 при производстве деталей из ampliTex на 80% ниже, чем при использовании углеродного волокна. А применение биополимеров позволяет сократить их до 96%.

2. Лёгкость переработки

В отличие от углерода, переработка льняных композитов не требует больших затрат энергии. Отходы легко превращаются в гранулы и используются повторно.

3. Естественный цикл

Лён — возобновляемое растение, которое в процессе роста поглощает углекислый газ и солнечную энергию. После переработки он возвращает CO2 обратно в атмосферу тем же образом, как это происходит в природе.

Автогиганты выбирают лён

BMW уже объявила о внедрении материалов Bcomp для деталей интерьера и экстерьера: крыши, зеркал, диффузоров и даже элементов отделки салона. Всё это предварительно прошло испытания на гоночной трассе, что подтверждает надёжность технологии.

В McLaren идею проверили ещё в 2020 году. Для Формулы-1 инженеры протестировали сиденье из льняного волокна. Результат оказался впечатляющим: материал лучше поглощал вибрации и обеспечивал ударопрочность. В условиях двухчасового Гран-при даже такие мелочи играют роль — меньше тряски значит больше сил у пилота.

Не остался в стороне и шведский бренд Polestar. Компания использует льняные композиты в отделке салонов, сокращая применение пластика и снижая общий вес деталей. К тому же, как отмечают инженеры, вибрация уменьшается до 250%.

За пределами автопрома

Перспективы льняного волокна не ограничиваются автомобилями. Материал может найти применение в:

  • общественном транспорте,
  • спорте,
  • судостроении,
  • быту и инфраструктуре.

Эксперты уверены: отказ от трудноперерабатываемых материалов и переход на возобновляемые решения вроде льна может радикально снизить нагрузку на свалки.

Взгляд в будущее

Агентство по охране окружающей среды отмечает, что даже при развитии переработки объём мусора на полигонах продолжает расти. Поэтому главная задача — сокращение источников отходов и использование новых материалов. И льняное волокно, которое сочетает в себе экологичность и практичность, вполне может стать ключевым шагом в этом направлении.

сегодня в 1:51

Экономия на топливе и нервах: зачем россияне массово пересаживаются на "зелёные" внедорожники

В России электромобили и гибриды набирают популярность, но лидируют вовсе не малолитражки: у россиян другие приоритеты.

Россияне голосуют рублём: новые авто до 5 млн вытеснили привычные бюджетники

Эксперты назвали топ-10 самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей. Какие модели вошли в список и чем они привлекают покупателей?

Дорога домой или дорога в хаос: что делает пятницу адом для автомобилистов

Почему пятница за рулём превращается в испытание и какие альтернативы помогут избежать хаоса на дорогах? Разбираем причины и решения.

Какие машины разрешат в такси — предварительный список уже известен

С 2026 года в России изменятся правила для такси. Какой список машин допустят к работе и что это значит для пассажиров и перевозчиков?

Калужский Tenet бросил вызов китайцам: первые продажи показали неожиданный расклад

Марка Tenet только вышла на рынок, но уже привлекла внимание покупателей. Первые кроссоверы разошлись быстрее, чем ожидали эксперты.

Стали известны реальные зарплаты автомехаников в России: доходы удивляют

Узнайте, где автомеханики зарабатывают больше всего, почему зарплаты растут, и какие регионы открывают лучшие перспективы для специалистов.

Эра маленьких турбомоторов подошла к концу: автогиганты признали важную ошибку

Stellantis отказывается от трехцилиндровых моторов и делает ставку на гибриды. Почему концерн изменил курс и что это значит для водителей?

Рекорд или позор? Как Porsche дважды пыталась штурмовать Нюрбургринг и сошла с дистанции

Прототип Porsche Taycan GT4 RS на Нюрбургринге получил повреждения при рекордной попытке. Что скрывается за тестами и когда ждать премьеру?

