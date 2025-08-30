Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вино наливается в бокал
Вино наливается в бокал
© commons.wikimedia.org by Fabio Ingrosso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

"Запретные удовольствия" спасают сердце: как шоколад и вино оказались эликсиром долголетия

Исследование в Nature: потребление красного вина и шоколада связано с долголетием

Долгое время тёмный шоколад и красное вино считались "запретными удовольствиями" и врагами здорового образа жизни. Но новое масштабное исследование, опубликованное в Nature, доказало обратное: в умеренных количествах они могут продлить жизнь и снизить риски серьёзных заболеваний.

Почему это работает
Главная ценность этих продуктов — флавоноиды. Это растительные соединения с мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Они:

  • защищают клетки от разрушения свободными радикалами;
  • снижают воспаление;
  • помогают нормализовать давление;
  • регулируют уровень холестерина.

Результаты исследования
Учёные наблюдали за 124 805 людьми в возрасте 40-70 лет. Выяснилось: у тех, чей рацион был богат флавоноидами, показатели здоровья заметно лучше.

  • риск смерти снижался на 14%;
  • вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — на 10%;
  • риск диабета 2 типа — на 20%;
  • вероятность онкологии — на 8%.

Где искать флавоноиды
Источники полезных соединений разнообразны:

  • фрукты и ягоды;
  • виноград, яблоки, апельсины;
  • чай;
  • небольшое количество качественного красного вина;
  • тёмный шоколад.

Важно: диета работает эффективнее, если продукты комбинировать, а не ограничиваться лишь одним источником.

Сколько нужно
Оптимальная доза — около 500 мг флавоноидов в день. Это не повод есть шоколад плитками. Достаточно:

  • чашки чая с ягодами утром,
  • пары кусочков шоколада днём,
  • бокала вина за ужином.

