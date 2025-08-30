"Запретные удовольствия" спасают сердце: как шоколад и вино оказались эликсиром долголетия

Долгое время тёмный шоколад и красное вино считались "запретными удовольствиями" и врагами здорового образа жизни. Но новое масштабное исследование, опубликованное в Nature, доказало обратное: в умеренных количествах они могут продлить жизнь и снизить риски серьёзных заболеваний.

Почему это работает

Главная ценность этих продуктов — флавоноиды. Это растительные соединения с мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Они:

защищают клетки от разрушения свободными радикалами;

снижают воспаление;

помогают нормализовать давление;

регулируют уровень холестерина.

Результаты исследования

Учёные наблюдали за 124 805 людьми в возрасте 40-70 лет. Выяснилось: у тех, чей рацион был богат флавоноидами, показатели здоровья заметно лучше.

риск смерти снижался на 14%;

вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — на 10%;

риск диабета 2 типа — на 20%;

вероятность онкологии — на 8%.

Где искать флавоноиды

Источники полезных соединений разнообразны:

фрукты и ягоды;

виноград, яблоки, апельсины;

чай;

небольшое количество качественного красного вина;

тёмный шоколад.

Важно: диета работает эффективнее, если продукты комбинировать, а не ограничиваться лишь одним источником.

Сколько нужно

Оптимальная доза — около 500 мг флавоноидов в день. Это не повод есть шоколад плитками. Достаточно: