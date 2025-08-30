"Запретные удовольствия" спасают сердце: как шоколад и вино оказались эликсиром долголетия
Долгое время тёмный шоколад и красное вино считались "запретными удовольствиями" и врагами здорового образа жизни. Но новое масштабное исследование, опубликованное в Nature, доказало обратное: в умеренных количествах они могут продлить жизнь и снизить риски серьёзных заболеваний.
Почему это работает
Главная ценность этих продуктов — флавоноиды. Это растительные соединения с мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.
Они:
- защищают клетки от разрушения свободными радикалами;
- снижают воспаление;
- помогают нормализовать давление;
- регулируют уровень холестерина.
Результаты исследования
Учёные наблюдали за 124 805 людьми в возрасте 40-70 лет. Выяснилось: у тех, чей рацион был богат флавоноидами, показатели здоровья заметно лучше.
- риск смерти снижался на 14%;
- вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — на 10%;
- риск диабета 2 типа — на 20%;
- вероятность онкологии — на 8%.
Где искать флавоноиды
Источники полезных соединений разнообразны:
- фрукты и ягоды;
- виноград, яблоки, апельсины;
- чай;
- небольшое количество качественного красного вина;
- тёмный шоколад.
Важно: диета работает эффективнее, если продукты комбинировать, а не ограничиваться лишь одним источником.
Сколько нужно
Оптимальная доза — около 500 мг флавоноидов в день. Это не повод есть шоколад плитками. Достаточно:
- чашки чая с ягодами утром,
- пары кусочков шоколада днём,
- бокала вина за ужином.
