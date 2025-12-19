Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:25

Долгое сидение отнимает годы жизни, но не всё потеряно: вот что нужно съесть для защиты

Какао защищает сосуды при сидячей работе — ученые Университета Бирмингема

Долгие часы за столом и минимум движения — привычная реальность для многих, и ученые все чаще ищут способы смягчить ее последствия. Новое исследование показало, что отдельные растительные продукты могут поддерживать работу сосудов даже в период вынужденной малоподвижности. Об этом сообщает Роскачество со ссылкой на работу ученых из Университета Бирмингема.

Что такое флаванолы и зачем их изучали

В центре внимания оказались флаванолы — природные полифенолы, которые содержатся во фруктах, чае, орехах и какао-бобах. Исследование было посвящено вопросу, способны ли эти вещества уменьшить негативное влияние сидячего образа жизни на сердечно-сосудистую систему. В публикации подчеркивается, что даже небольшое снижение сосудистой функции имеет значение: по данным исследований, падение этого показателя на 1% связано с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, на 13%.

Авторы рассматривали проблему с практической точки зрения: малоподвижность распространена, а ее последствия — не всегда заметны сразу. Поэтому интерес представляют подходы, которые можно применить в быту, не заменяя ими физическую активность полностью.

Как был устроен эксперимент

В эксперименте участвовали 40 здоровых молодых мужчин с разным уровнем физической подготовки. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа выпивала какао с высоким содержанием флаванолов — 695 мг, после чего участники два часа сидели на месте. Вторая группа проходила ту же схему, но в их напитке флаванолов было значительно меньше — 5,6 мг.

Задача была простой: сравнить, как реагируют сосуды и показатели кровообращения в условиях одинаковой малоподвижности, но при разном содержании флаванолов в рационе. Таким образом ученые оценивали именно вклад компонента питания при фиксированном факторе "сидения".

Какие эффекты заметили и к чему пришли ученые

По итогам наблюдений у участников второй группы, получивших напиток с низким содержанием флаванолов, отмечались неблагоприятные изменения. В частности, фиксировались повышение диастолического давления, снижение скорости кровотока и падение насыщения мышц кислородом. Отдельно подчеркивается, что даже высокий уровень физической подготовки не защищал от этих последствий.

В то же время у тех, кто выпивал какао с высоким содержанием флаванолов, функция сосудов оставалась стабильной. В Роскачестве указывают, что это первое исследование, демонстрирующее способность флаванолов предотвращать сосудистую дисфункцию, вызванную сидячим образом жизни. Ученые сделали вывод: включение в рацион какао, яблок, слив, черного и зеленого чая в периоды малоподвижности — особенно вместе с короткими перерывами на физическую активность — может быть эффективной стратегией для долгосрочного поддержания здоровья сосудов.

