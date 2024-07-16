В июне 2024 года Краснодар стал лидером по снижению цен на жилье в новостройках, особенно заметно упали цены на однокомнатные квартиры (-15,9%). Также значительное снижение цен произошло на двух- и трехкомнатные квартиры, а также студии, сообщает Газета.Ру.
Падение цен в Краснодаре связано с выводом из продажи бизнес-класса и приостановкой продаж в более высоком ценовом сегменте. В других городах, таких как Санкт-Петербург и Самара, также зафиксировано снижение цен, но в меньших масштабах. В Волгограде и Красноярске цены упали на двухкомнатные квартиры, а в Самаре и Уфе — на трехкомнатные.
Фото: commons.wikimedia.org/Stalker8620 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Красноярске арестовали мужчину по делу о мошенничестве с китайскими автомобилями
В Красноярске завершено следствие по делу о мошенничестве среди местного жителя, который, под видом посредничества, обманул клиента при покупке нового китайского внедорожника Exeed VX из Казахстана.
IDC: Samsung возглавил рейтинг наиболее успешных брендов смартфонов в 2024 году
Аналитическая компания IDC обновила данные о продажах смартфонов за 2024 год, рассказав об общем росте рынка на 6,5% с общим объемом поставок 285,4 млн единиц.
Гастроэнтеролог Хабибулина: заболевания печени могут проявляться через кожные высыпания
Гастроэнтеролог Лилия Хабибулина объяснила, что печень — это жизненно важный орган, выполняющий множество функций, включая фильтрацию крови и синтез белков.
Турагент Сапронова: летом от жары в России можно спастись в Карелии или Мурманске
Турагент Татьяна Сапронова назвала лучшие туристические направления в России для избегания летней жары: Карелия, Мурманская и Калининградская области, Алтай, а также остров Сахалин.