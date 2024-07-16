В июне 2024 года Краснодар стал лидером по снижению цен на жилье в новостройках, особенно заметно упали цены на однокомнатные квартиры (-15,9%). Также значительное снижение цен произошло на двух- и трехкомнатные квартиры, а также студии, сообщает Газета.Ру.

Падение цен в Краснодаре связано с выводом из продажи бизнес-класса и приостановкой продаж в более высоком ценовом сегменте. В других городах, таких как Санкт-Петербург и Самара, также зафиксировано снижение цен, но в меньших масштабах. В Волгограде и Красноярске цены упали на двухкомнатные квартиры, а в Самаре и Уфе — на трехкомнатные.

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