Метаболизм в огне: упражнения, что убирают жир и строят пресс

Многие задумываются о том, как быстро избавиться от жировых отложений на животе. Одни выбирают строгие диеты, другие изнурительные кардиотренировки. Но специалисты напоминают: лучший результат даёт комбинация силовых, статических и динамических упражнений. Журналисты подготовили план, рассчитанный на три недели, который помогает активировать обмен веществ и подтянуть мышцы живота.

Неделя первая: силовые и статические движения

В самом начале программы важно создать базу, включающую упражнения, задействующие крупные группы мышц. Они повышают тонус организма и расход калорий. В этот период в программу входят:

приседания с прыжком;

отжимания с хлопком;

подтягивания;

спринты;

выпады;

медленные и скоростные отжимания.

Сочетание взрывных и статичных движений помогает запустить метаболизм и подготовить тело к следующим этапам.

Неделя вторая: динамика и статика

На второй неделе акцент переносится на динамические упражнения. Они требуют больше координации и энергии:

выпады и боковые выпады;

бег;

"медвежьи шаги".

К этому добавляются статические планки, которые укрепляют пресс, спину и стабилизируют корпус.

Неделя третья: координация и интенсивность

Заключительный этап включает сложные упражнения, сочетающие силу, выносливость и координацию:

берпи;

V-подъёмы (подъём ног и корпуса одновременно).

Эти элементы требуют высокой концентрации и прорабатывают мышцы с разных сторон, повышая эффективность всего плана.

Сравнение недельной нагрузки