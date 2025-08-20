Большой живот после 40: упражнения, которые реально помогают
Большой живот после 30-40 лет — частая проблема, но фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена, что избавиться от него можно даже в домашних условиях. Главное — выбрать правильную комбинацию упражнений и соблюдать питание с дефицитом калорий.
Какие упражнения включить в тренировку
Чтобы проработать все зоны живота (верх, низ и косые мышцы), Ротач советует выполнять несколько динамических и статических упражнений:
- Бег на месте с высоким подъемом коленей — разогревает тело и сжигает калории;
- Подъемы к ногам из положения лежа — акцент на верхний пресс;
- Обратные скручивания — прорабатывают нижний пресс;
- Боковые скручивания — включают косые мышцы;
- Обратная планка с подтягиванием коленей — сочетает работу кора и плеч;
- Ножницы и велосипед — усиливают нагрузку на всю брюшную зону;
- Касания стоп — финальное упражнение на проработку мелких стабилизаторов.
Питание — половина успеха
Эксперт подчёркивает:
пресс "делается" на кухне — без дефицита калорий мышцы не будут видны, даже если тренироваться каждый день.
То есть организму нужно тратить больше энергии, чем он получает с пищей.
Что нужно запомнить
- Делайте упражнения регулярно (3-4 раза в неделю);
- Работайте в динамике и контролируйте технику;
- Откажитесь от переедания — особенно сладкого и мучного;
- Добавьте прогулки или лёгкое кардио для ускорения жиросжигания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru