Домашняя тренировка для похудения
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:41

Большой живот после 40: упражнения, которые реально помогают

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнения для уменьшения живота после 30 лет

Большой живот после 30-40 лет — частая проблема, но фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена, что избавиться от него можно даже в домашних условиях. Главное — выбрать правильную комбинацию упражнений и соблюдать питание с дефицитом калорий.

Какие упражнения включить в тренировку

Чтобы проработать все зоны живота (верх, низ и косые мышцы), Ротач советует выполнять несколько динамических и статических упражнений:

  • Бег на месте с высоким подъемом коленей — разогревает тело и сжигает калории;
  • Подъемы к ногам из положения лежа — акцент на верхний пресс;
  • Обратные скручивания — прорабатывают нижний пресс;
  • Боковые скручивания — включают косые мышцы;
  • Обратная планка с подтягиванием коленей — сочетает работу кора и плеч;
  • Ножницы и велосипед — усиливают нагрузку на всю брюшную зону;
  • Касания стоп — финальное упражнение на проработку мелких стабилизаторов.

Питание — половина успеха

Эксперт подчёркивает:
пресс "делается" на кухне — без дефицита калорий мышцы не будут видны, даже если тренироваться каждый день.

То есть организму нужно тратить больше энергии, чем он получает с пищей.

Что нужно запомнить

  • Делайте упражнения регулярно (3-4 раза в неделю);
  • Работайте в динамике и контролируйте технику;
  • Откажитесь от переедания — особенно сладкого и мучного;
  • Добавьте прогулки или лёгкое кардио для ускорения жиросжигания.

