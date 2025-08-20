Большой живот после 40: упражнения, которые реально помогают

Большой живот после 30-40 лет — частая проблема, но фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена, что избавиться от него можно даже в домашних условиях. Главное — выбрать правильную комбинацию упражнений и соблюдать питание с дефицитом калорий.

Какие упражнения включить в тренировку

Чтобы проработать все зоны живота (верх, низ и косые мышцы), Ротач советует выполнять несколько динамических и статических упражнений:

Бег на месте с высоким подъемом коленей — разогревает тело и сжигает калории;

Подъемы к ногам из положения лежа — акцент на верхний пресс;

Обратные скручивания — прорабатывают нижний пресс;

Боковые скручивания — включают косые мышцы;

Обратная планка с подтягиванием коленей — сочетает работу кора и плеч;

Ножницы и велосипед — усиливают нагрузку на всю брюшную зону;

Касания стоп — финальное упражнение на проработку мелких стабилизаторов.

Питание — половина успеха

Эксперт подчёркивает:

пресс "делается" на кухне — без дефицита калорий мышцы не будут видны, даже если тренироваться каждый день.

То есть организму нужно тратить больше энергии, чем он получает с пищей.

Что нужно запомнить