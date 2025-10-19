Фитнес-эксперт объяснил, почему пресс не появляется даже при ежедневных тренировках

Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал изданию Men Today, как превратить большой живот в подтянутый и рельефный пресс. По словам эксперта, добиться заметных результатов можно и без сложных тренажёров — достаточно грамотно сочетать силовые упражнения для корпуса и аэробные нагрузки, ускоряющие сжигание жира.

Упражнения для рельефного пресса

Ким подчеркнул, что залог успеха — разнообразие движений, которые задействуют все мышцы живота: прямую, косые и поперечные. Он советует выполнять следующие упражнения в одном комплексе, делая 2-3 круга с коротким отдыхом между ними.

Ножницы. Лягте на спину, руки вдоль тела, поднимайте прямые ноги поочерёдно, имитируя движение ножниц. Русские скручивания. Сидя на полу, наклонитесь немного назад, держите руки перед собой и вращайте корпусом влево-вправо. Касание колен. Из положения лёжа поднимайте корпус, стараясь коснуться коленей ладонями. Сведение рук под коленями. Выполняется в положении сидя с отрывом ног от пола, при этом руки проходят под согнутыми коленями. Лодочка. Лягте на живот, одновременно поднимайте руки и ноги, удерживая положение несколько секунд. Касание пяток. Из положения лёжа поднимите плечи и корпус, поочерёдно касаясь пяток руками. Подъёмы прямых ног. Эффективное упражнение для нижнего пресса: поднимайте обе ноги вверх, не отрывая поясницы от пола. Касание стоп. Лёжа на спине, поднимите ноги и тянитесь руками к носкам. Велосипед. Имитация езды на велосипеде помогает проработать мышцы косого пресса. Радуга. Сидя на полу, упритесь руками за спиной, выпрямите ноги и ведите ими полукруг влево и вправо.

"Для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны", — отметил Арсений Ким.

Такой комплекс не только укрепляет мышцы пресса, но и улучшает осанку и метаболизм, формируя визуально подтянутый силуэт.

Почему одних упражнений недостаточно

Фитнес-блогер объяснил, что даже при регулярных тренировках пресс не станет заметным, если не снизить уровень подкожного жира.

"Для сжигания жира в области живота также требуются аэробные нагрузки", — подчеркнул Ким.

Подойдут любые формы кардио:

бег или быстрая ходьба;

прыжки на скакалке;

плавание;

велотренажёр или эллипс;

активные игровые виды спорта.

Аэробные упражнения активируют жировой обмен, а в сочетании с тренировкой корпуса позволяют быстрее увидеть очертания пресса.

