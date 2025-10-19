Фитнес-эксперт объяснил, почему пресс не появляется даже при ежедневных тренировках
Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал изданию Men Today, как превратить большой живот в подтянутый и рельефный пресс. По словам эксперта, добиться заметных результатов можно и без сложных тренажёров — достаточно грамотно сочетать силовые упражнения для корпуса и аэробные нагрузки, ускоряющие сжигание жира.
Упражнения для рельефного пресса
Ким подчеркнул, что залог успеха — разнообразие движений, которые задействуют все мышцы живота: прямую, косые и поперечные. Он советует выполнять следующие упражнения в одном комплексе, делая 2-3 круга с коротким отдыхом между ними.
Ножницы. Лягте на спину, руки вдоль тела, поднимайте прямые ноги поочерёдно, имитируя движение ножниц.
Русские скручивания. Сидя на полу, наклонитесь немного назад, держите руки перед собой и вращайте корпусом влево-вправо.
Касание колен. Из положения лёжа поднимайте корпус, стараясь коснуться коленей ладонями.
Сведение рук под коленями. Выполняется в положении сидя с отрывом ног от пола, при этом руки проходят под согнутыми коленями.
Лодочка. Лягте на живот, одновременно поднимайте руки и ноги, удерживая положение несколько секунд.
Касание пяток. Из положения лёжа поднимите плечи и корпус, поочерёдно касаясь пяток руками.
Подъёмы прямых ног. Эффективное упражнение для нижнего пресса: поднимайте обе ноги вверх, не отрывая поясницы от пола.
Касание стоп. Лёжа на спине, поднимите ноги и тянитесь руками к носкам.
Велосипед. Имитация езды на велосипеде помогает проработать мышцы косого пресса.
Радуга. Сидя на полу, упритесь руками за спиной, выпрямите ноги и ведите ими полукруг влево и вправо.
"Для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны", — отметил Арсений Ким.
Такой комплекс не только укрепляет мышцы пресса, но и улучшает осанку и метаболизм, формируя визуально подтянутый силуэт.
Почему одних упражнений недостаточно
Фитнес-блогер объяснил, что даже при регулярных тренировках пресс не станет заметным, если не снизить уровень подкожного жира.
"Для сжигания жира в области живота также требуются аэробные нагрузки", — подчеркнул Ким.
Подойдут любые формы кардио:
бег или быстрая ходьба;
прыжки на скакалке;
плавание;
велотренажёр или эллипс;
активные игровые виды спорта.
Аэробные упражнения активируют жировой обмен, а в сочетании с тренировкой корпуса позволяют быстрее увидеть очертания пресса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Как поступить правильно
|Делать только упражнения на пресс
|Мышцы укрепляются, но жир остаётся
|Добавить 3-4 кардиосессии в неделю
|Тренироваться ежедневно без отдыха
|Перегрузка и замедление прогресса
|Делать паузу 1-2 дня между тренировками
|Выполнять упражнения без контроля дыхания
|Утомление, снижение выносливости
|Делать выдох на усилии
|Игнорировать питание
|Отсутствие заметного рельефа
|Снизить калорийность и увеличить белок
Пошаговый план для заметного результата
Начните с разминки. 5–7 минут лёгкого кардио — бег, махи руками, прыжки.
Выполните комплекс Кима. 10 упражнений, по 30 секунд каждое.
Повторите круг дважды. Между кругами — минута отдыха.
Добавьте кардио. После тренировки — 20 минут ходьбы, бега или велоезда.
Следите за питанием. Исключите фастфуд, сладости и сократите сахар.
Три интересных факта о тренировке пресса
Мышцы живота начинают укрепляться уже через две недели регулярных тренировок.
Для визуального рельефа уровень жира у мужчин должен быть ниже 15%, у женщин — около 20%.
Упражнения на пресс не локализуют жиросжигание — тело худеет равномерно, а живот уходит последним.
