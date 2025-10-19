Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 10:22

Фитнес-эксперт объяснил, почему пресс не появляется даже при ежедневных тренировках

Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал изданию Men Today, как превратить большой живот в подтянутый и рельефный пресс. По словам эксперта, добиться заметных результатов можно и без сложных тренажёров — достаточно грамотно сочетать силовые упражнения для корпуса и аэробные нагрузки, ускоряющие сжигание жира.

Упражнения для рельефного пресса

Ким подчеркнул, что залог успеха — разнообразие движений, которые задействуют все мышцы живота: прямую, косые и поперечные. Он советует выполнять следующие упражнения в одном комплексе, делая 2-3 круга с коротким отдыхом между ними.

  1. Ножницы. Лягте на спину, руки вдоль тела, поднимайте прямые ноги поочерёдно, имитируя движение ножниц.

  2. Русские скручивания. Сидя на полу, наклонитесь немного назад, держите руки перед собой и вращайте корпусом влево-вправо.

  3. Касание колен. Из положения лёжа поднимайте корпус, стараясь коснуться коленей ладонями.

  4. Сведение рук под коленями. Выполняется в положении сидя с отрывом ног от пола, при этом руки проходят под согнутыми коленями.

  5. Лодочка. Лягте на живот, одновременно поднимайте руки и ноги, удерживая положение несколько секунд.

  6. Касание пяток. Из положения лёжа поднимите плечи и корпус, поочерёдно касаясь пяток руками.

  7. Подъёмы прямых ног. Эффективное упражнение для нижнего пресса: поднимайте обе ноги вверх, не отрывая поясницы от пола.

  8. Касание стоп. Лёжа на спине, поднимите ноги и тянитесь руками к носкам.

  9. Велосипед. Имитация езды на велосипеде помогает проработать мышцы косого пресса.

  10. Радуга. Сидя на полу, упритесь руками за спиной, выпрямите ноги и ведите ими полукруг влево и вправо.

"Для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны", — отметил Арсений Ким.

Такой комплекс не только укрепляет мышцы пресса, но и улучшает осанку и метаболизм, формируя визуально подтянутый силуэт.

Почему одних упражнений недостаточно

Фитнес-блогер объяснил, что даже при регулярных тренировках пресс не станет заметным, если не снизить уровень подкожного жира.

"Для сжигания жира в области живота также требуются аэробные нагрузки", — подчеркнул Ким.

Подойдут любые формы кардио:

  • бег или быстрая ходьба;

  • прыжки на скакалке;

  • плавание;

  • велотренажёр или эллипс;

  • активные игровые виды спорта.

Аэробные упражнения активируют жировой обмен, а в сочетании с тренировкой корпуса позволяют быстрее увидеть очертания пресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно
Делать только упражнения на пресс Мышцы укрепляются, но жир остаётся Добавить 3-4 кардиосессии в неделю
Тренироваться ежедневно без отдыха Перегрузка и замедление прогресса Делать паузу 1-2 дня между тренировками
Выполнять упражнения без контроля дыхания Утомление, снижение выносливости Делать выдох на усилии
Игнорировать питание Отсутствие заметного рельефа Снизить калорийность и увеличить белок

Пошаговый план для заметного результата

  1. Начните с разминки. 5–7 минут лёгкого кардио — бег, махи руками, прыжки.

  2. Выполните комплекс Кима. 10 упражнений, по 30 секунд каждое.

  3. Повторите круг дважды. Между кругами — минута отдыха.

  4. Добавьте кардио. После тренировки — 20 минут ходьбы, бега или велоезда.

  5. Следите за питанием. Исключите фастфуд, сладости и сократите сахар.

Три интересных факта о тренировке пресса

Мышцы живота начинают укрепляться уже через две недели регулярных тренировок.

Для визуального рельефа уровень жира у мужчин должен быть ниже 15%, у женщин — около 20%.

Упражнения на пресс не локализуют жиросжигание — тело худеет равномерно, а живот уходит последним.

