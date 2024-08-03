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Раскрыты меры воздействия на застройщиков запрещённых микроквартир в Москве
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Анонсировано усиление контроля за площадью квартир в новостройках Москвы

Раскрыты меры воздействия на застройщиков запрещённых микроквартир в Москве

С 1 августа в градостроительной документации закреплены минимальные площади студии, однокомнатной и двухкомнатной квартир в строящихся в Москве жилых домах, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 кв. метров, а для двухкомнатных — 44 кв. метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры", — объяснил он.

Подразумевается площадь жилых помещений без учёта балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.

По словам заммэра, эти требования уже были установлены на федеральном уровне, но их соблюдение носило рекомендательный характер.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков предупредил, что соответствие площади квартир нормативам будет проверяться всех стадиях — от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Common Attribution 4.0 International)

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