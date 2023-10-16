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За год спрос на новостройки в Москве вырос на 65%
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  • Опубликована сегодня в 20:03

За год спрос на новостройки в Москве вырос на 65%

В этой осенней поре спрос на новостройки в Москве внушает оптимизм, увеличившись на 65% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, сообщают аналитики агентства DOLGOV PRO.

Эксперты связывают этот внушительный рост интереса к недвижимости с укреплением обстановки после летнего повышения ключевой процентной ставки. На текущий момент, цена за квадратный метр в Москве выросла на 17% с начала октября.

Особенно выделяется динамика рынка в Новой Москве, как подчеркнул генеральный директор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов. Здесь доля жилья, приобретенного с использованием ипотеки, составляет внушительные 89% от общего числа квартир. Средняя стоимость квадратного метра в сентябре достигла отметки в 240 тысяч рублей, что на 2% больше, чем в августе. В то время как Подмосковье показывает менее выраженный рост спроса.

15 октября стало известно, что в России рынок недвижимости начал замедлять свои темпы роста. По мнению экспертов, это может впоследствии привести к накоплению предложения и ограничению роста цен на квадратный метр.

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