Колесо на мокром асфальте
Колесо на мокром асфальте
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:27

Шокирующая правда о спущенных шинах: как не стать жертвой дороги

Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов

Иногда на дороге случаются непредвиденные ситуации, например, спущенное колесо. Что делать, если под рукой нет насоса, а до ближайшего шиномонтажа ещё далеко? Владелец шиномонтажа поделился ценными рекомендациями, которые помогут безопасно добраться до сервиса.

Почему важно следить за давлением в шинах

На современных автомобилях установлены датчики давления в шинах не просто так. Они напрямую связаны с безопасностью. Если сработал один из датчиков, водитель должен немедленно остановиться и проверить состояние колеса. На старых машинах ситуация сложнее: здесь нужно следить за поведением руля. Если колесо спускает, автомобиль начнёт уводить в сторону, что может привести к вылету с дороги.

При первых признаках проблемы с шиной необходимо сбросить скорость и остановиться для проверки. Если спуск незначительный, можно подкачать колесо и аккуратно двигаться к ближайшему сервису. Скорость при этом не должна превышать 30-40 км/ч, чтобы не потерять контроль над автомобилем. Рекомендуется останавливаться каждые 2-3 километра для проверки и подкачки.

Когда ехать опасно

Если колесо спускает резко или шина сходит с обода, продолжать движение опасно. В таких случаях лучше вызвать эвакуатор или воспользоваться услугами выездного сервиса. Хотя это обойдётся дороже и займёт больше времени, такой подход гарантирует, что вы не попадёте в аварию из-за повреждённой шины.

Сегодня на маркетплейсах можно найти универсальные наборы для ремонта шин, которые особенно полезны в дальних поездках. В комплект входят жгуты, клей и инструменты для восстановления протектора. После ремонта останется только накачать шину до нужного давления.

Не забывайте о безопасности

Многие автолюбители пренебрегают запасным колесом или докаткой, что категорически недопустимо. Ситуации на дороге бывают разные: например, колесо может лопнуть из-за проезда по оголённому стыку плит на мосту. Важно не только иметь запаску, но и соблюдать правила и скоростной режим. При высокой скорости лопнувшее колесо может привести к перевороту автомобиля.

