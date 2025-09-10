Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Давление в шинах падает само по себе — мало кто знает настоящий источник

Механики назвали главные причины утечки воздуха из шин

Даже водители с безупречной аккуратностью рано или поздно сталкиваются с неприятностью — колесо начинает терять давление. Причём проблема не всегда видна сразу: покрышка может спускать без явных повреждений. В таких случаях важно понимать причины и знать, как действовать.

Основные причины падения давления

Существует несколько типичных сценариев:

  • Механические повреждения: прокол гвоздём, саморезом или острым предметом, а также порезы.
  • Деформация обода: при локальной неровности воздух уходит через неплотное прилегание резины.
  • Проблемы с вентилем (ниппелем): даже мелкие дефекты приводят к утечке.
  • Старение материала: микротрещины в резине от времени. В запущенных случаях такая покрышка становится крайне опасной.
  • Ошибки при монтаже: неплотная посадка колеса после шиномонтажа, хоть и встречается редко, тоже может привести к спуску.

Что делать в дороге

Лучший вариант — сразу отправиться в шиномонтаж. Но если неприятность произошла в пути, алгоритм действий будет таким:

  • Остановиться в безопасном месте.
  • Проверить давление (если потеря очевидна, этот шаг можно пропустить).
  • Осмотреть колесо, в том числе изнутри.
  • Подкачать компрессором — в случае небольшого повреждения это позволит доехать "перебежками".
  • Двигаться на малой скорости до ближайшего сервиса.
  • При быстрой утечке — ставить запаску или вызывать эвакуатор.

"Аптечка" для колес

Опытные автомобилисты рекомендуют иметь под рукой ремкомплект для шин. В него входят жгуты из сырой резины, шило и специальный держатель. С их помощью прокол устраняется прямо на месте: инородный предмет удаляется, отверстие очищается и расширяется, затем в него вставляется жгут. Лишние концы обрезаются — и можно двигаться дальше до шиномонтажа.

Почему нельзя ехать на "пустом"

Движение на полностью спущенной покрышке смертельно опасно как для колеса, так и для автомобиля. Резина и диск моментально выходят из строя. Допустимо лишь кратковременное движение при частичной потере давления и исключительно до ближайшего сервиса.

Если же проигнорировать проблему, последствия могут быть серьёзными:

  • деформация или поломка диска,разрушение протектора,
  • быстрый износ боковины,
  • потеря управляемости и риск аварии.

Сколько выдержит колесо

Единого ответа нет. Всё зависит от уровня давления. При показателях выше 1,5-1,7 атм можно проехать несколько километров. Но при нуле — поездка закончится буквально через пару минут.

