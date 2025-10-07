Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Круассаны
Круассаны
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:15

Сладкая революция на кухне: как обычный круассан превратился в модный десерт с малиновой глазурью

Плоские круассаны с малиновой глазурью готовятся из слоёного теста и шоколада

Плоский круассан с малиновой глазурью — это эффектный, но очень простой десерт, который способен превратить обычный завтрак в маленький праздник. Воздушное слоёное тесто, хрустящая корочка и нежная ягодная глазурь создают идеальное сочетание текстур и вкусов. А благодаря необычной форме — плоской и удобной — такой круассан можно взять с собой или подать как мини-десерт к кофе.

Почему стоит попробовать именно этот рецепт

Плоские круассаны — это тренд последних лет: они пекутся быстрее, не крошатся, и их удобно глазировать. А малиновая глазурь придаёт им не только яркий цвет, но и лёгкую кислинку, которая идеально уравновешивает сладость теста и шоколада.

Ингредиенты

Для теста и основы:

  • Слоёное тесто — 200 г

  • Сливочное масло (или растительное) — 10 г

Для глазури:

  • Малиновый шоколад или гранулированная глазурь — 100 г
    (можно использовать белый шоколад с добавлением малинового пюре или пищевого красителя)

Для украшения:

  • Грецкие орехи — 50 г
    (или другие орехи, сублимированные ягоды, кокосовая стружка)

Таблица "Сравнение": варианты глазури

Вид глазури Особенности вкуса Примечание
Малиновая (из шоколада) Кисло-сладкий, ягодный аромат Самый эффектный вариант
Белый шоколад с ягодным пюре Нежный, сливочный Подходит для лёгких десертов
Классическая сахарная Простая и сладкая Можно добавить сок для цвета

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте тесто

Разморозьте слоёное тесто и раскатайте в одном направлении — так сохранится структура слоёв.

Шаг 2. Нарежьте треугольники

Разделите пласт на продолговатые треугольники с широким основанием. Это будет основа будущих круассанов.

Шаг 3. Сверните

Начинайте скручивать каждый треугольник от широкой части к узкой. Получатся мини-рулетики.

Шаг 4. Сделайте "плоскую форму"

Выложите круассаны на пергамент, накройте вторым листом бумаги для выпечки и придавите сверху противнем или доской — именно так достигается эффект "плоского круассана".

Шаг 5. Выпекайте

Поставьте в разогретую до 190-200 °C духовку на 15-20 минут. Готовые изделия должны быть золотистыми и хрустящими.

Приготовление глазури

  1. В миске растопите шоколад или гранулированную глазурь короткими импульсами по 15-20 секунд в микроволновке.

  2. После каждого подогрева тщательно перемешивайте до гладкости.

  3. Можно растопить и на водяной бане — так текстура будет более шелковистой.

"Главное — не перегреть глазурь, иначе она станет тусклой", — советует кондитер Ирина Ланская.

Украшение

  1. Обмакните часть каждого круассана в глазурь или полейте её ложкой.

  2. Пока глазурь не застыла, посыпьте сверху орехами или ягодами.

  3. Дайте десерту застыть при комнатной температуре или в холодильнике.

Советы шаг за шагом

  1. Для лёгкого варианта используйте бездрожжевое тесто.

  2. Чтобы глазурь блестела, добавьте ½ ч. ложки сливочного масла при растапливании.

  3. Орехи предварительно прокалите в духовке — вкус станет ярче.

  4. Сделайте вкус насыщеннее, добавив щепотку ванили или лимонной цедры.

  5. Если хотите разноцветные круассаны, разделите глазурь и добавьте разные ягоды или красители.

А что если заменить малину?

Можно приготовить глазурь с клубникой, черникой или смородиной — просто добавьте в растопленный белый шоколад немного ягодного пюре. Если хочется яркости, используйте пищевые красители на натуральной основе (например, свекольный порошок или сушёную малину).

Таблица "Плюсы и минусы" рецепта

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Нужно точно следить за температурой
Эффектный вид Круассаны быстро съедаются — мало не бывает
Можно варьировать глазурь Требуется охлаждение перед подачей
Простые ингредиенты Калорийность высокая (≈ 480 ккал/100 г)

FAQ

Можно ли использовать готовые круассаны?
Да, просто прижмите их и разогрейте в духовке, затем покройте глазурью.

Как сделать глазурь без шоколада?
Смешайте 100 г сахарной пудры, 1 ч. ложку сока лимона и 1 ч. ложку малинового пюре.

Можно ли хранить круассаны?
Да, до 2 дней при комнатной температуре или до 5 дней в холодильнике в закрытой коробке.

Мифы и правда

  • Миф: плоский круассан — это не настоящий круассан.
    Правда: используется то же тесто, просто форма изменена для хрустящей текстуры.

  • Миф: бездрожжевое тесто невкусное.
    Правда: оно делает десерт легче и воздушнее.

  • Миф: глазурь сложно готовить.
    Правда: всего три шага — и она готова за 5 минут.

Три интересных факта

  1. Плоские круассаны — тренд французских пекарен 2023 года, называются croissant flat или smash croissant.

  2. Малиновый шоколад делают из какао-масла с добавлением сублимированных ягод, а не красителей.

  3. В Париже такие круассаны подают с фисташковой или карамельной крошкой.

Исторический контекст

Классический круассан родился в Австрии, но прославился во Франции. Современные "плоские" версии — это кулинарное переосмысление традиционного рецепта: теперь хрустящая текстура и глазурь заменили начинку, а необычная форма сделала десерт ещё удобнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для турецкого кофе лучше использовать мелкий помол: влияние помола на текстуру и пенку вчера в 17:26
Не верите, что турка может сделать кофе как эспрессо? Этот метод вас удивит

Узнайте, как приготовить насыщенный кофе без кофемашины. Турка — это традиционный и доступный способ, который превзойдет ваши ожидания.

Читать полностью » Названы три причины жесткости креветок: некачественный продукт, пережарка и нарушение технологии приготовления вчера в 16:30
Почти каждый ошибается: три причины, почему креветки становятся жёсткими

Как выбрать и правильно приготовить креветки, чтобы они не стали жесткими? Узнайте, какие ошибки часто совершают при готовке, и как избежать их.

Читать полностью » Свекла и морковь в борще: их природная сладость компенсирует необходимость добавления сахара вчера в 15:16
Этот неожиданный ингредиент может стать ключом к идеальному борщу – и это не соль

Почему некоторые добавляют сахар в борщ, а другие считают его лишним? Узнайте, как приготовить борщ, сохраняя баланс вкусов и яркость.

Читать полностью » Эксперт Марина Жукова рассказала, как определить испорченную домашнюю консервацию вчера в 14:42
Не ешьте это: эксперт рассказала, как распознать смертельно опасную банку с заготовкой

Многие хозяйки гордятся своими зимними заготовками. Разбираемся, как распознать испорченную консервацию, чтобы не рисковать здоровьем.

Читать полностью » Картошка с сыром в духовке получается с золотистой корочкой и мягким центром вчера в 14:38
Картофельный переворот: этот простой рецепт изменил представление о гарнирах

Золотистая картошка с расплавленным сыром и ароматом прованских трав — идеальный гарнир и самостоятельное блюдо на каждый день.

Читать полностью » Кулинары рекомендуют рулет из лаваша с рыбными консервами как простую закуску вчера в 14:35
Лаваш и консервы творят чудеса: этот рулет из обычного превращается в праздничный за считанные минуты

Простая и эффектная закуска без выпечки: рулет из лаваша с консервированной рыбой, яйцами и сыром. Готовится за полчаса — идеально к празднику!

Читать полностью » Техника быстрой жарки говядины за 4 минуты, которая даст идеальную сочность вчера в 14:06
Этот способ жарки говядины — как волшебство: всего 5 минут, и мясо как из лучших ресторанов

Вы не поверите, но говядина может быть нежной всего за 5 минут! Узнайте, как легко и быстро приготовить мясо, которое тает во рту.

Читать полностью » Баклажаны по-турецки с фаршем сохраняют сочность при запекании вчера в 13:32
Почему турецкие повара держат баклажаны в секрете: раскрыт рецепт блюда

Восточная классика, которую можно приготовить дома: фаршированные баклажаны с мясом, помидорами и специями. Пряно, сочно и невероятно вкусно!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Nissan готовит гибридный Rogue и обсуждает выпуск модели с Ford и Stellantis
Туризм
New York Times: Хадсон признан одним из самых живописных городов США осенью
Питомцы
Ассоциация заводчиков: мальтипу признан удобной породой для пожилых людей
Садоводство
Чтобы луковицы не загнили зимой в Томской области, их нужно просушить
Еда
Диетолог Кузнецова: спелые бананы могут заменить сахар в выпечке
Наука
NASA: межзвёздный объект A11pl3Z пролетит мимо Земли в декабре 2025 года
Авто и мото
Эксперты отрасли: водные краски снизили токсичность и ускорили сушку авто
Культура и шоу-бизнес
Netflix создаст реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet