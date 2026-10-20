Делаете планку каждый день, а живот остается: одна деталь сводит усилия практически к нулю

Обещание сделать живот плоским всего за одну минуту тренировок в день является серьезным преувеличением, заявил фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. В беседе с NewsInfo специалист подчеркнул, что подобные методики часто продвигаются людьми, не имеющими отношения к профессиональному спорту.

По словам эксперта, короткие нагрузки не способны запустить полноценный процесс снижения веса. При этом современная медицина подтверждает, что даже короткие подходы приносят определенную пользу сердечно-сосудистой системе и общему тонусу организма. Однако для визуального преображения области талии требуется комплексный подход, включающий контроль питания и системную активность.

Литовченко отметил, что популярные упражнения, такие как планка или вакуум, действительно эффективны для укрепления глубоких мышц кора, которые работают по принципу естественного корсета. Это помогает подтянуть живот и улучшить осанку, создавая визуальный эффект более стройной фигуры за счет мышечного тонуса. Часто именно стабилизаторы тела отвечают за то, как выглядит живот в расслабленном состоянии.

"Минута упражнений сжигает мало калорий и никакого дефицита энергии не дает. Даже если под мышцами есть жировая прослойка, позанимались, живот все равно останется объемным. Минута в день это полезная сама по себе привычка для тонуса мышц. Но она не заменит питание и общую активность", — рассказал Литовченко.

Специалист добавил, что локальное жиросжигание невозможно — организм распределяет ресурсы по своим законам. Даже если человек освоит хитрость с дыханием, активирующую внутренние мышцы, без общего дефицита калорий жировая прослойка не исчезнет.

Тренер напомнил, что за одну минуту невозможно проработать все необходимые группы мышц для запуска метаболических изменений. В спортивном сообществе давно доказано, что локальное похудение является физиологическим мифом.

"Что такое плоский живот? Формула пускай у нас будет. Это дефицит калорий, кардио или силовые тренировки, укрепление мышц кора, регулярность занятий, правильный сон. Это все будет давать плоский живот", — резюмировал специалист.

Для достижения стабильного результата фитнес-сообщество рекомендует придерживаться графика тренировок, так как даже месяц дисциплины может привести к заметным изменениям в зеркале при условии сочетания занятий с правильным режимом отдыха.

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