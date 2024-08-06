Ушел из жизни выдающийся физик Ли Чжэндао

CGTN: Нобелевский лауреат и выдающийся физик Ли Чжэндао ушел из жизни

В возрасте 97 лет скончался Ли Чжэндао, американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на Институт физики высоких энергий Китайской академии наук.

Ученый ушел из жизни в своем доме в Сан-Франциско.

Ли Чжэндао родился в Шанхае, аспирантуру окончил в Чикагском университете под руководством знаменитого физика Энрико Ферми.

На протяжении своей научной карьеры Ли Чжэндао внес значительный вклад в развитие физики элементарных частиц, ядерной физики и статистической механики. В 1954 году он предложил перенормируемую модель теории поля, известную как "модель Ли", которая сыграла важную роль в решении фундаментальных проблем квантовой теории поля.

В 1956 году Ли Чжэндао сделал открытие, которое произвело настоящую революцию в физике: он обнаружил нарушение закона четности в слабых взаимодействиях. Это открытие, подтвержденное экспериментально в следующем году, коренным образом изменило представления о симметрии в физике.

За эту работу Ли Чжэндао в 1957 году был удостоен Нобелевской премии по физике и премии Альберта Эйнштейна. На тот момент ему был 31 год, и он стал вторым самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию.

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