Инопланетянка ворвалась в мир Фиксиков: Ёлка подарила голос новой героине большого мультфильма

Певица Ёлка снова удивит поклонников — но на этот раз не песнями. Она подарит голос инопланетянке в полнометражном мультфильме "Фиксики и инопланетяне". Роль досталась ей необычная: озвучить девочку по имени Юна, которая впервые знакомится с миром людей и фиксиков.

Антагонистом истории станет телепродюсер Жанна Экрановна, и этот персонаж звучит голосом Ольги Картунковой. Создатели пока держат сюжет в тайне, но уже ясно: зрителей ждет яркая история с новыми героями и знакомыми персонажами.

Что известно о проекте

Производством занимается студия "Аэроплан". Бюджет мультфильма составляет 380 млн рублей, однако создатели запросили у Фонда кино дополнительные 100 млн. Дистрибуцией займется компания "Вольга". Премьера назначена на 27 мая 2027 года.

"Ёлке достанется главная роль — любопытной пришелицы по имени Юна", — сообщил ведущий режиссер картины Борис Чертков.

Сравнение предыдущих полнометражных фильмов "Фиксиков"

Название Год выхода Основная идея Отличие Фиксики: Большой секрет 2017 Новая опасность для маленьких мастеров Первый фильм с расширенной вселенной Фиксики против кработов 2019 Битва с роботами-крабами Акцент на динамике и юморе Фиксики и инопланетяне 2027 (ожидается) Встреча с другими цивилизациями Новый персонаж-инопланетянка

Советы шаг за шагом: как смотреть с детьми

Перед походом в кино напомните ребенку о героях сериала — это поможет быстрее включиться в сюжет. Возьмите с собой тематические игрушки или книги по "Фиксикам" — детям будет интереснее. После просмотра обсудите с ребенком мораль истории и то, что нового узнал персонаж Юна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: идти в кино без подготовки.

Последствие: ребенок может потеряться в сюжете.

Альтернатива: посмотреть дома пару серий мультсериала.

Ошибка: ожидать от фильма только детского юмора.

Последствие: взрослым может показаться скучным.

Альтернатива: искать в сюжете метафоры и социальные подтексты.

А что если…

А что если появление Юны станет началом новой линейки историй? Возможно, разработчики захотят создать отдельный сериал о ее приключениях.

Плюсы и минусы ожидания

Плюсы Минусы Появление новых героев и голосов Сюжет пока держится в секрете Качественная анимация студии "Аэроплан" Высокая стоимость производства Привлечение популярных артистов Долгое ожидание премьеры

FAQ

Когда выйдет новый фильм о Фиксиках?

Релиз запланирован на 27 мая 2027 года.

Кто озвучит новых персонажей?

Юну озвучит певица Ёлка, а Жанну Экрановну — Ольга Картункова.

Стоит ли смотреть фильм взрослым без детей?

Да, мультфильм обещает быть семейным, а значит интересен зрителям разных возрастов.

Мифы и правда

Миф: "Фиксики" — исключительно детский проект.

Правда: полнометражные версии рассчитаны и на взрослых благодаря юмору и визуальным эффектам.

Миф: мультфильм создается только ради коммерции.

Правда: каждая лента несет образовательный и развивающий посыл.

Интересные факты

Первая серия "Фиксиков" вышла в 2010 году и сразу стала хитом. Герои основаны на идее скрытых помощников, которые чинят технику. У каждой новой полнометражной версии растет бюджет и сложность анимации.

Исторический контекст