Елка
Елка
© commons.wikimedia.org by MalinaMusic is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:17

Инопланетянка ворвалась в мир Фиксиков: Ёлка подарила голос новой героине большого мультфильма

Певица Ёлка озвучит инопланетянку Юну в мультфильме "Фиксики и инопланетяне"

Певица Ёлка снова удивит поклонников — но на этот раз не песнями. Она подарит голос инопланетянке в полнометражном мультфильме "Фиксики и инопланетяне". Роль досталась ей необычная: озвучить девочку по имени Юна, которая впервые знакомится с миром людей и фиксиков.

Антагонистом истории станет телепродюсер Жанна Экрановна, и этот персонаж звучит голосом Ольги Картунковой. Создатели пока держат сюжет в тайне, но уже ясно: зрителей ждет яркая история с новыми героями и знакомыми персонажами.

Что известно о проекте

Производством занимается студия "Аэроплан". Бюджет мультфильма составляет 380 млн рублей, однако создатели запросили у Фонда кино дополнительные 100 млн. Дистрибуцией займется компания "Вольга". Премьера назначена на 27 мая 2027 года.

"Ёлке достанется главная роль — любопытной пришелицы по имени Юна", — сообщил ведущий режиссер картины Борис Чертков.

Сравнение предыдущих полнометражных фильмов "Фиксиков"

Название Год выхода Основная идея Отличие
Фиксики: Большой секрет 2017 Новая опасность для маленьких мастеров Первый фильм с расширенной вселенной
Фиксики против кработов 2019 Битва с роботами-крабами Акцент на динамике и юморе
Фиксики и инопланетяне 2027 (ожидается) Встреча с другими цивилизациями Новый персонаж-инопланетянка

Советы шаг за шагом: как смотреть с детьми

  1. Перед походом в кино напомните ребенку о героях сериала — это поможет быстрее включиться в сюжет.

  2. Возьмите с собой тематические игрушки или книги по "Фиксикам" — детям будет интереснее.

  3. После просмотра обсудите с ребенком мораль истории и то, что нового узнал персонаж Юна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: идти в кино без подготовки.

  • Последствие: ребенок может потеряться в сюжете.

  • Альтернатива: посмотреть дома пару серий мультсериала.

  • Ошибка: ожидать от фильма только детского юмора.

  • Последствие: взрослым может показаться скучным.

  • Альтернатива: искать в сюжете метафоры и социальные подтексты.

А что если…

А что если появление Юны станет началом новой линейки историй? Возможно, разработчики захотят создать отдельный сериал о ее приключениях.

Плюсы и минусы ожидания

Плюсы Минусы
Появление новых героев и голосов Сюжет пока держится в секрете
Качественная анимация студии "Аэроплан" Высокая стоимость производства
Привлечение популярных артистов Долгое ожидание премьеры

FAQ

Когда выйдет новый фильм о Фиксиках?
Релиз запланирован на 27 мая 2027 года.

Кто озвучит новых персонажей?
Юну озвучит певица Ёлка, а Жанну Экрановну — Ольга Картункова.

Стоит ли смотреть фильм взрослым без детей?
Да, мультфильм обещает быть семейным, а значит интересен зрителям разных возрастов.

Мифы и правда

  • Миф: "Фиксики" — исключительно детский проект.

  • Правда: полнометражные версии рассчитаны и на взрослых благодаря юмору и визуальным эффектам.

  • Миф: мультфильм создается только ради коммерции.

  • Правда: каждая лента несет образовательный и развивающий посыл.

Интересные факты

  1. Первая серия "Фиксиков" вышла в 2010 году и сразу стала хитом.

  2. Герои основаны на идее скрытых помощников, которые чинят технику.

  3. У каждой новой полнометражной версии растет бюджет и сложность анимации.

Исторический контекст

  • 2010 год — старт сериала "Фиксики".

  • 2017 год — премьера первого полнометражного фильма.

  • 2019 год — выпуск "Фиксики против кработов".

  • 2027 год — ожидается выход "Фиксики и инопланетяне".

