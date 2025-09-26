Инопланетянка ворвалась в мир Фиксиков: Ёлка подарила голос новой героине большого мультфильма
Певица Ёлка снова удивит поклонников — но на этот раз не песнями. Она подарит голос инопланетянке в полнометражном мультфильме "Фиксики и инопланетяне". Роль досталась ей необычная: озвучить девочку по имени Юна, которая впервые знакомится с миром людей и фиксиков.
Антагонистом истории станет телепродюсер Жанна Экрановна, и этот персонаж звучит голосом Ольги Картунковой. Создатели пока держат сюжет в тайне, но уже ясно: зрителей ждет яркая история с новыми героями и знакомыми персонажами.
Что известно о проекте
Производством занимается студия "Аэроплан". Бюджет мультфильма составляет 380 млн рублей, однако создатели запросили у Фонда кино дополнительные 100 млн. Дистрибуцией займется компания "Вольга". Премьера назначена на 27 мая 2027 года.
"Ёлке достанется главная роль — любопытной пришелицы по имени Юна", — сообщил ведущий режиссер картины Борис Чертков.
Сравнение предыдущих полнометражных фильмов "Фиксиков"
|Название
|Год выхода
|Основная идея
|Отличие
|Фиксики: Большой секрет
|2017
|Новая опасность для маленьких мастеров
|Первый фильм с расширенной вселенной
|Фиксики против кработов
|2019
|Битва с роботами-крабами
|Акцент на динамике и юморе
|Фиксики и инопланетяне
|2027 (ожидается)
|Встреча с другими цивилизациями
|Новый персонаж-инопланетянка
Советы шаг за шагом: как смотреть с детьми
-
Перед походом в кино напомните ребенку о героях сериала — это поможет быстрее включиться в сюжет.
-
Возьмите с собой тематические игрушки или книги по "Фиксикам" — детям будет интереснее.
-
После просмотра обсудите с ребенком мораль истории и то, что нового узнал персонаж Юна.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: идти в кино без подготовки.
-
Последствие: ребенок может потеряться в сюжете.
-
Альтернатива: посмотреть дома пару серий мультсериала.
-
Ошибка: ожидать от фильма только детского юмора.
-
Последствие: взрослым может показаться скучным.
-
Альтернатива: искать в сюжете метафоры и социальные подтексты.
А что если…
А что если появление Юны станет началом новой линейки историй? Возможно, разработчики захотят создать отдельный сериал о ее приключениях.
Плюсы и минусы ожидания
|Плюсы
|Минусы
|Появление новых героев и голосов
|Сюжет пока держится в секрете
|Качественная анимация студии "Аэроплан"
|Высокая стоимость производства
|Привлечение популярных артистов
|Долгое ожидание премьеры
FAQ
Когда выйдет новый фильм о Фиксиках?
Релиз запланирован на 27 мая 2027 года.
Кто озвучит новых персонажей?
Юну озвучит певица Ёлка, а Жанну Экрановну — Ольга Картункова.
Стоит ли смотреть фильм взрослым без детей?
Да, мультфильм обещает быть семейным, а значит интересен зрителям разных возрастов.
Мифы и правда
-
Миф: "Фиксики" — исключительно детский проект.
-
Правда: полнометражные версии рассчитаны и на взрослых благодаря юмору и визуальным эффектам.
-
Миф: мультфильм создается только ради коммерции.
-
Правда: каждая лента несет образовательный и развивающий посыл.
Интересные факты
-
Первая серия "Фиксиков" вышла в 2010 году и сразу стала хитом.
-
Герои основаны на идее скрытых помощников, которые чинят технику.
-
У каждой новой полнометражной версии растет бюджет и сложность анимации.
Исторический контекст
-
2010 год — старт сериала "Фиксики".
-
2017 год — премьера первого полнометражного фильма.
-
2019 год — выпуск "Фиксики против кработов".
-
2027 год — ожидается выход "Фиксики и инопланетяне".
