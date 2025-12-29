Таможня больше не “умножает” наказание: новый закон меняет правила ввоза табака и алкоголя

Смягчение ответственности за превышение норм беспошлинного ввоза может заметно изменить практику таможенных споров на границе: вместо "штрафа в кратном размере" для граждан вводятся фиксированные суммы. Об этом сообщает РИА Новости.

Что именно изменил новый закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует меру административной ответственности для физлиц, превышающих лимиты беспошлинного ввоза табака и алкоголя. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Основное нововведение — замена кратного административного штрафа на фиксированный штраф, что делает наказание более предсказуемым и единообразным.

Изменение касается случаев, когда граждане перемещают через границу табачные изделия или алкоголь сверх норм, установленных для личного пользования. При этом сами пороговые значения не пересматриваются: закон затрагивает именно подход к санкциям, а не допустимое количество товара.

Какие нормы беспошлинного ввоза действуют

Лимиты, в пределах которых товары для личного пользования можно ввозить на территорию ЕАЭС без уплаты пошлины, остаются прежними. Для табачной продукции установлен предел не более 250 сигарет. Для алкогольных напитков действует ограничение не более 10 литров. Превышение этих параметров и образует состав административного правонарушения.

Такие нормы формируют стандарт для путешественников, возвращающихся из-за рубежа, и для тех, кто пересекает границу по деловым или личным причинам. При этом они применяются именно к товарам, которые ввозятся для личного употребления, а не в коммерческих целях.

Какой штраф теперь грозит гражданам

За перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх установленного беспошлинного лимита теперь предусмотрен штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, закон допускает конфискацию предметов правонарушения, однако она может применяться как вместе со штрафом, так и без неё.