Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Листья табака
Листья табака
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under publik domain
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:08

Таможня больше не “умножает” наказание: новый закон меняет правила ввоза табака и алкоголя

Путин подписал закон о фиксированных штрафах за лишний табак и алкоголь — РИА Новости

Смягчение ответственности за превышение норм беспошлинного ввоза может заметно изменить практику таможенных споров на границе: вместо "штрафа в кратном размере" для граждан вводятся фиксированные суммы. Об этом сообщает РИА Новости.

Что именно изменил новый закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует меру административной ответственности для физлиц, превышающих лимиты беспошлинного ввоза табака и алкоголя. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Основное нововведение — замена кратного административного штрафа на фиксированный штраф, что делает наказание более предсказуемым и единообразным.

Изменение касается случаев, когда граждане перемещают через границу табачные изделия или алкоголь сверх норм, установленных для личного пользования. При этом сами пороговые значения не пересматриваются: закон затрагивает именно подход к санкциям, а не допустимое количество товара.

Какие нормы беспошлинного ввоза действуют

Лимиты, в пределах которых товары для личного пользования можно ввозить на территорию ЕАЭС без уплаты пошлины, остаются прежними. Для табачной продукции установлен предел не более 250 сигарет. Для алкогольных напитков действует ограничение не более 10 литров. Превышение этих параметров и образует состав административного правонарушения.

Такие нормы формируют стандарт для путешественников, возвращающихся из-за рубежа, и для тех, кто пересекает границу по деловым или личным причинам. При этом они применяются именно к товарам, которые ввозятся для личного употребления, а не в коммерческих целях.

Какой штраф теперь грозит гражданам

За перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх установленного беспошлинного лимита теперь предусмотрен штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, закон допускает конфискацию предметов правонарушения, однако она может применяться как вместе со штрафом, так и без неё.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС сегодня в 10:26
Занятия закончились больницей: детский сад ответил за травму воспитанника

В Амурской области детский сад выплатит компенсацию после того, как четырёхлетний ребёнок сломал ключицу во время игр.

Читать полностью » Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU сегодня в 10:26
Работали с юности — ждать до конца не хотят: для ветеранов труда готовят льготу

В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше — инициатива направлена в Минтруд.

Читать полностью » Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia сегодня в 10:26
Писали по зову — признали по приказу: что изменится для авторов с 2026 года

С 2026 года писательство в России официально станет профессией, но авторы спорят, приведет ли это к реальной поддержке литературы.

Читать полностью » Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU сегодня в 10:26
Ключи только один раз в жизни: правила семейной ипотеки переписывают с 2026 года

С февраля 2026 года семейную ипотеку в России можно будет оформить только один раз, а супруги станут обязательными созаемщиками.

Читать полностью » Зарплата дата-сайентиста в Ростовской области выросла на 33% за год — hh.ru сегодня в 9:32
Зарплаты в Ростовской области взлетели до 200 тысяч: вот кому готовы платить такие деньги

В Ростовской области максимальная предлагаемая зарплата выросла до 200 тыс. руб.: лидируют дата-сайентисты, а также рабочие и строительные профессии.

Читать полностью » Умные светофоры появятся на обходе Оренбурга до 31 августа — Time56.ru сегодня в 9:18
ИИ против заторов: на 28-м километре под Оренбургом появится саморегулирующийся перекрёсток

На обходе Оренбурга установят "умные" светофоры: контракт на 8,8 млн рублей профинансируют из федерального бюджета, подрядчика уже ищут.

Читать полностью » Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования сегодня в 8:38
Дефицит транспорта накануне Нового года обернулся для студентов ростом цен и очередями

Около 50 студентов из Тувы не могут уехать из Томска домой на Новый год: дефицит транспорта и рост цен у частников вынудили власти вмешаться.

Читать полностью » Средний срок кредита в России вырос до 2,3 года — Волков сегодня в 8:00
Банки боятся, заемщики не спешат: как осторожность сторон удерживает кредиты в рамках

В Прикамье растет средний срок потребкредита: регион вошел в топ-30 и поднялся до 2,3 года. Почему банки и заемщики выбирают длиннее?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Долина отказалась освободить квартиру 30 декабря — адвокат Свириденко
Россия
Путин подписал закон о создании экспертного совета по выбросам — РИА Новости
Происшествия
Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС
Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий
Общество
Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС
ДФО
Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС
Общество
Москалькова пожелала возвращения бойцов СВО живыми и здоровыми — ТАСС
Россия
В Запорожской области выдали более 500 тысяч банковских карт — Банк России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet