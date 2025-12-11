Рубль устоял, а они заработали: как стабильность курса сыграла на руку тем, кто выбрал облигации

Пока одни вкладчики присматриваются к новым ставкам по депозитам, другие уже меняют привычную стратегию и уходят в биржевые инструменты с фиксированной доходностью. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на выступление директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова в пресс-центре НСН.

От вкладов к облигациям

Кабаков отметил, что на фоне снижения ключевой ставки в стране усилился переток денег из классических банковских вкладов в облигации. По его словам, люди чаще выбирают инструменты с чётко фиксированной доходностью, где заранее понятен финансовый результат. Такая предсказуемость особенно важна для тех, кто привык к логике вкладов, но хочет сохранить доходность на приемлемом уровне.

Эксперт подчеркнул, что именно облигации и фонды ликвидности стали для российских инвесторов основным выбором в текущем году.

"Год был не очень удачным, не все ожидания реализовались. Российский инвестор выбирал облигации, это достаточно явная тенденция сейчас. Люди заходили в облигации и фонды ликвидности, они точно не проиграли", — подчеркнул Кабаков.

По сути, те, кто делал ставку на более консервативные инструменты, смогли пройти через нестабильность без серьёзных потерь.

Влияние геополитики и курса рубля

По словам Кабакова, год оказался "интересным" для рынка прежде всего из-за постоянных изменений ключевой ставки и общего фона неопределённости. Он отметил, что определяющим фактором в динамике финансовых рынков оставалась геополитика, задавая тон настроениям как частных, так и институциональных инвесторов. В таких условиях многие участники предпочитали не рисковать и ориентировались на более понятные, умеренные стратегии.

Отдельно эксперт обратил внимание на поведение курса рубля. По его оценке, важной особенностью текущей ситуации стала стабилизация национальной валюты, которая пошла вразрез с прежними прогнозами о её ослаблении. Это, по словам Кабакова, дополнительно поддержало консервативные стратегии: в условиях относительно устойчивого курса рубля и предсказуемой доходности по облигациям осторожные инвесторы смогли сохранить капитал без убытков.

Консервативный инвестор без потерь

Подводя итоги, Кабаков отмечает, что наиболее осторожная часть частных инвесторов прошла год сравнительно спокойно. Он подчеркнул, что консервативные стратегии с акцентом на облигации и фонды ликвидности позволили избежать убытков, даже несмотря на общую турбулентность на финансовых рынках. Для многих участников это стало подтверждением того, что не только рискованные активы могут приносить результат.

Эксперт делает вывод, что смена приоритетов — от банковских вкладов к облигациям — отражает адаптацию населения к новым финансовым условиям. Люди по-прежнему ищут понятные инструменты с фиксированным доходом, но уже готовы выходить за рамки традиционных депозитов. На этом фоне облигации становятся для многих логичным следующим шагом: они сохраняют привычную логику "процентного дохода", но дают больше гибкости и выбора по срокам и эмитентам.