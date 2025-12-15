Конец богатству: россиян призвали срочно снять деньги с накопительных счетов

В условиях, когда финансовый рынок демонстрирует тенденцию к плавному снижению процентных ставок по банковским продуктам, многие россияне задаются вопросом, как наиболее эффективно сохранить и приумножить свои сбережения. Грамотное управление капиталом в такие периоды требует от инвесторов и вкладчиков своевременного пересмотра стратегий. Особенно это касается средств, размещенных на гибких инструментах. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый эксперт Илья Васильков.

Оптимальный выбор между гибкостью и фиксированным доходом

Перед каждым владельцем сбережений в текущей ситуации возникает ключевая дилемма: стоит ли зафиксировать высокую доходность на длительный срок или же сохранить максимальную гибкость в управлении средствами, несмотря на вероятное снижение ставок. По словам эксперта, правильный выбор здесь определяется двумя важными критериями. Во-первых, это горизонт планирования использования денежных средств, и во-вторых, готовность вкладчика временно ограничить свой доступ к этим деньгам.

Накопительные счета традиционно удобны своей доступностью: средства можно пополнять и снимать практически в любой момент без потери начисленных процентов. Однако, по мнению Василькова, именно этот тип счетов наиболее быстро реагирует на изменения ключевой ставки Центрального банка. Когда регулятор начинает цикл снижения, банки оперативно корректируют доходность по гибким инструментам. В то время как срочный вклад позволяет сохранить ставку, зафиксированную на момент открытия, что становится критически важным при ожидании падения доходности.

"Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом", — отметил финансовый эксперт Илья Васильков.

Причины перехода на срочные банковские вклады

Поскольку банки уже начали демонстрировать тенденцию к снижению доходности по накопительным счетам, эксперт рекомендует вкладчикам обратить внимание на срочные продукты. Сейчас, по его словам, сохраняется возможность зафиксировать текущие высокие ставки, которые достигают 15-16%, на период от шести до двенадцати месяцев. Эта мера является стратегической, поскольку гарантирует получение высокого дохода и защищает капитал от дальнейших рыночных коррекций.

Срочный вклад, в отличие от накопительного счета, предлагает стабильность. Если Центральный банк принимает решение о снижении ключевой ставки, доходность накопительного счета упадет практически мгновенно. Доходность же вклада останется неизменной до конца оговоренного срока. Таким образом, срочный вклад выступает в роли "страховки", позволяющей инвестору гарантировать себе высокий процент в долгосрочной перспективе, даже когда общая конъюнктура рынка меняется в сторону понижения.

Планирование горизонта использования денежных средств

Решение о переводе средств напрямую зависит от планируемого горизонта инвестирования и потребности в ликвидности. Если у вкладчика имеется "финансовая подушка безопасности", которая должна быть доступна в любой момент, то часть средств стоит оставить на высокодоходном накопительном счете. Это сохранит необходимую гибкость. Однако если речь идет о капитале, который не потребуется в ближайшие полгода или год, целесообразно использовать срочный вклад.

Недавние опросы показали, что значительная часть россиян — около двух пятых — ожидала снижения ключевой ставки до 16% уже в середине декабря. Это ожидание рынка лишь усиливает аргумент в пользу фиксации текущих ставок. Предпринимая шаги сейчас, вкладчики могут обеспечить себе высокую гарантированную ставку на протяжении всего срока договора. При этом важно помнить, что в большинстве случаев досрочное расторжение срочного вклада приводит к потере начисленных процентов, поэтому решение о сроке размещения должно быть обдуманным.

Ключевые аспекты выбора финансового инструмента

При выборе между накопительным счетом и срочным вкладом необходимо учесть несколько важных факторов, влияющих на итоговую доходность и удобство использования:

Горизонт инвестирования: Если деньги понадобятся в течение нескольких месяцев, накопительный счет предпочтительнее. Если горизонт более полугода, лучше рассмотреть срочный вклад.

Если деньги понадобятся в течение нескольких месяцев, накопительный счет предпочтительнее. Если горизонт более полугода, лучше рассмотреть срочный вклад. Волатильность ставок: Накопительные счета более подвержены изменениям ключевой ставки, в то время как срочные вклады обеспечивают фиксированный доход.

Накопительные счета более подвержены изменениям ключевой ставки, в то время как срочные вклады обеспечивают фиксированный доход. Требования к доступу: Вклад временно блокирует доступ к средствам без потери доходности, накопительный счет позволяет совершать операции.

Таким образом, в условиях вероятного снижения ключевой ставки и, как следствие, уменьшения банковских процентов, россиянам, не нуждающимся в оперативном доступе к своим сбережениям, целесообразно пересмотреть структуру своих накоплений. Перевод свободных средств со счета на срочный вклад на срок от шести до двенадцати месяцев позволит зафиксировать высокую доходность и защитить капитал от финансовой неопределенности, гарантируя запланированный пассивный доход.