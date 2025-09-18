Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запах плесени
Запах плесени
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:51

Плесень не уходит сама: если её не вычистить до корня, ремонт станет вечным

Самостоятельный ремонт стен: удаление плесени, трещин и сколов

Кажется, что стены — это последнее, о чём нужно заботиться, пока однажды они не превращаются в "ужас наяву": пузырящаяся краска, отслоения, пятна и черная плесень. Для многих хозяев это настоящий шок, но главное — не паниковать. Даже если картина выглядит пугающе, восстановить стены можно самостоятельно и без серьёзных вложений.

Почему появляются плесень и отслоения

Перед тем как браться за шпатель и краску, важно понять первопричину. Иначе ремонт придётся повторять снова и снова.

  • Избыточная влага: высокая влажность, протечки, отсутствие вентиляции.

  • Некачественная краска или отсутствие грунтовки: дешёвые материалы отслаиваются гораздо быстрее.

  • Скрытые повреждения водой: подтекающая труба или крыша ведут к постоянному намоканию стен.

  • Старые слои краски: многослойное покрытие плохо сцепляется и начинает пузыриться.

Сравнение: профессиональный ремонт и DIY

Параметр Вызвать мастера Сделать самому
Стоимость Высокая (от 5-10 тыс. руб.) Минимальная (от 500 руб. на материалы)
Время 1-2 дня работы 2-3 вечера
Эффективность Гарантия результата Зависит от аккуратности
Навыки Не требуются Освоение простых техник
Контроль Всё делает мастер Полный контроль за процессом

Как удалить плесень

Что понадобится

  • Уксус или перекись водорода

  • Сода

  • Щётка для жёсткой чистки

  • Перчатки и маска

Пошагово

  1. Смешайте воду и уксус (1:1) и распылите на пятно.

  2. Оставьте на 10-15 минут.

  3. Почистите жёсткой щёткой. При необходимости нанесите пасту из соды.

  4. Протрите насухо — влажность оставлять нельзя.

Как убрать отслаивающуюся краску

Инструменты

  • Шпатель или скребок

  • Наждачная бумага (средняя и мелкая)

  • Влажная тряпка

Пошагово

  1. Аккуратно удалите всё, что отходит.

  2. Обработайте неровности наждачкой.

  3. Протрите пыль влажной тканью.

Как заделать трещины и сколы

  • Нанесите шпаклёвку шпателем.

  • Дайте высохнуть, затем отшлифуйте.

  • Уберите остатки пыли.

Грунтовка и покраска

  • Используйте грунтовку — она обеспечит лучшее сцепление.

  • Для помещений с влагой выбирайте краску с добавками против плесени.

  • Красьте тонкими слоями, давая каждому полностью высохнуть.

  • Обеспечьте проветривание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропустить грунтовку → краска быстро отойдёт → альтернатива: использовать качественный праймер.

  • Закрасить плесень → грибок появится снова → альтернатива: обработать уксусом или перекисью.

  • Не устранить источник влаги → ремонт придётся повторять → альтернатива: проверить трубы и вентиляцию.

А что если…

  • …пятно плесени большое? Лучше нанести антисептический грунт перед покраской.

  • …краска осыпалась на большой площади? Рациональнее перекрасить всю стену.

  • …вы не уверены в причинах влаги? Стоит пригласить специалиста для диагностики.

Плюсы и минусы самостоятельного ремонта

Плюсы Минусы
Экономия бюджета Требует времени и усилий
Контроль над процессом Риск ошибок при неопытности
Возможность подобрать материалы самому Может потребоваться повторная обработка
Освоение полезного навыка Нужно проветривать помещение при работе

FAQ

Как понять, что нужна именно обработка, а не перекраска?
Если есть плесень или отслоения — перекрашивание без подготовки не поможет.

Можно ли просто закрасить пятно?
Нет. Плесень прорастёт через новый слой краски.

Какую краску выбрать?
В помещениях с влагой используйте влагостойкие составы с добавками против грибка.

Мифы и правда

  • Миф: уксус и сода не справятся с плесенью.
    Правда: они эффективны для бытового использования и безопасны.

  • Миф: можно просто закрасить и забыть.
    Правда: плесень пробьётся снова, если не удалить её источник.

  • Миф: дешёвая краска ничем не хуже дорогой.
    Правда: качественные краски лучше сцепляются и дольше служат.

Интересные факты

  1. Первые составы против плесени использовали ещё в Древнем Египте — в них входила известь.

  2. В Европе в XIX веке плесень на стенах считали "болезнью дома" и боролись известковыми побелками.

  3. Современные краски содержат специальные добавки, которые замедляют рост грибка на годы.

Исторический контекст

  • В старину стены белили известью, которая естественным образом убивала бактерии и грибок.

  • В СССР часто применяли масляные краски, устойчивые к влаге.

  • Сегодня популярны латексные и акриловые краски с защитой от плесени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты рекомендуют еженедельное ополаскивание лотка под струёй воды сегодня в 9:22

Как правильно вынуть и прочистить лоток стиральной машины

Лоток для порошка быстро превращается в рассадник грязи и запаха. Эксперты объясняют, как правильно чистить кювету дозатора и почему важно делать это регулярно.

Читать полностью » Производители техники рекомендуют регулярную чистку сифона и фильтра-ловушки сегодня в 8:19

Почему уход за шлангом и сифоном важнее дорогих освежителей для стиральной машины

Запах из слива стиральной машины — распространённая проблема. Эксперты объясняют, как правильно установить шланг, ухаживать за сифоном и фильтром, чтобы избежать вони.

Читать полностью » Специалисты советуют проверять амортизаторы для тихой работы машинки сегодня в 7:17

Неровный пол - шумная машинка: ошибка, которую совершают многие

Шум и вибрация стиральной машины — частая проблема в квартирах. Эксперты объясняют, как выровнять технику, использовать подиум и прокладки, чтобы стирка стала тихой.

Читать полностью » Владельцы техники подтверждают эффективность горячей стирки против запаха сегодня в 6:16

Остатки порошка и кондиционера: что остаётся в машинке при холодной стирке

Многие стирают при 30–40 °C и забывают о профилактике. Эксперты объясняют, зачем хотя бы раз в месяц запускать горячий цикл и как это продлевает жизнь стиральной машине.

Читать полностью » Эксперты объясняют, почему важно регулярно очищать уплотнитель стиральной машины сегодня в 5:13

Маленькая резинка - большие проблемы: как уплотнитель губит машинку

Уплотнитель дверцы стиральной машины часто игнорируют. Эксперты объясняют, почему в его складках скапливаются грязь и влага, и как регулярная чистка спасает от запаха и поломки.

Читать полностью » Медленный набор воды в бачке чаще всего связан с засором клапана или подводки сегодня в 4:10

Почему унитаз медленно набирает воду: главные причины

Унитаз плохо набирает воду? Чаще всего причина — засор или неверная настройка механизма. Разбираем простые способы починить бачок своими руками.

Читать полностью » Специальные гели для тёмных тканей признаны эффективными против потери цвета сегодня в 3:36

Как правильно стирать чёрные вещи, чтобы они не выцветали

Черные вещи быстро теряют насыщенность, но есть способы сохранить их глубину цвета. Узнайте, как стирка с солью, уксусом и правильный уход решат проблему.

Читать полностью » Аспирин признан безопасной альтернативой хлорным отбеливателям для одежды сегодня в 2:30

Аспирин против жёлтых пятен: бюджетный способ спасти одежду

Аспирин помогает вернуть белизну вещам без вреда для ткани. Простые таблетки из аптечки справляются с серым налётом и желтизной от пота.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агроном Анастасия Коврижных предупредила: пищевая сода разрушает почву и снижает урожайность культур
Садоводство

Лаванда, розмарин и бессмертник легко размножаются черенками
Дом

Лайфхак из интернета: таблетки для посудомоечной машины против нагара
Авто и мото

Автомобили Lada названы самыми доступными по льготной программе — данные Авито.Авто и Банки.ру
Туризм

Вальдемосса на Майорке известна как место, где Шопен написал часть своих произведений
Спорт и фитнес

пражнения с гантелями дома: комплекс для начинающих от фитнес-тренеров
Культура и шоу-бизнес

Стефани Майер заявила, что выбрала бы оборотня вместо вампира для Беллы Свон
Красота и здоровье

Диетолог Ольга Ромашина: крем-супы на сливках и сыре перегружают рацион жирами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet