Пять сёл Белгородской области пострадали от атак ВСУ

ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Атаке подверглись сёла Ясные Зори и Бессоновка в Белгородском районе, сёла Шаховка и Тишанка в Волоконовском районе и село Байцуры Борисовского района.
В Ясных Зорях были повреждены окна и фасады многоквартирного дома и частного жилья, а также осколки повредили трактор.
В Бессоновке произошло повреждение здания социального учреждения из-за сброса взрывного устройства с дрона.
В Шаховке произошла атака дрона-камикадзе на грузовик, в результате чего пострадала кабина автомобиля.
В Тишанке после сброса взрывных устройств с двух БПЛА в частном домовладении выбиты окна, а ворота и легковой автомобиль получили повреждения.
В Байцурах сгорел частный дом и объект социальной инфраструктуры. Также в двух частных домах были пробиты кровли.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", — сообщил губернатор.
Фото: commons.wikimedia.org
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