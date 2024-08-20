Почему доверие толщиномеру и онлайн-проверкам может стоить вам дорого при покупке авто

При покупке подержанного автомобиля люди часто совершают ошибки, отмечает технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Одной из распространенных ошибок является чрезмерная вера в показания толщиномера.

По словам Родионова, на рынке существует множество кузовных сервисов, которые могут покрасить автомобиль таким образом, что прибор не зафиксирует следы ремонта, хотя на самом деле краска была нанесена.

Еще одной частой ошибкой является полагание на онлайн-сервисы для проверки автомобиля без его физического осмотра в сервисе. Родионов подчеркивает, что техническое состояние автомобиля должно быть тщательно проверено на месте.

Он также рекомендует обратить внимание на историю автомобиля через Федеральную нотариальную палату (ФНП), так как именно там содержатся данные о залогах и ограничениях, зарегистрированных в ГАИ.

Еще одна проблема — несоответствие VIN-номера. В объявлениях часто указывают один номер, в то время как на самом деле автомобиль имеет другой. Проверка через онлайн-сервисы может не выявить эту подмену, и покупатели, не сверив VIN при осмотре, рискуют приобрести проблемный автомобиль.

Кроме того, Родионов предупреждает, что при поиске подержанного автомобиля люди могут зацикливаться на мелких дефектах, таких как потертости на руле, и пропустить более серьезные неисправности.

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