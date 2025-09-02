Мини-тренировка, которая работает на пресс лучше долгих занятий

Сделать пресс заметным можно даже при минимуме времени на тренировки. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today рассказала, как всего за пять минут в день укрепить мышцы живота и подтянуть корпус.

Комплекс упражнений

Для короткой, но эффективной тренировки подойдут:

• "Складка" - активное упражнение, включающее верхний и нижний пресс;

• "Медвежья походка" - движение в упоре, которое укрепляет корпус и плечевой пояс;

• Скручивания с касанием ноги - нагрузка на прямые и косые мышцы живота;

• Планка с прыжками - статико-динамическое упражнение, повышающее выносливость и тонус всего тела.

По словам эксперта, такой комплекс задействует разные группы мышц пресса, а главное условие — регулярность выполнения. Уровень нагрузки можно адаптировать под собственную подготовку.

Рельеф и питание

Одних упражнений для "кубиков" недостаточно: важно снизить процент жира в организме. Сделать это поможет сбалансированная диета с контролем калорийности.

Тренировки в сочетании с правильным питанием значительно ускоряют процесс жиросжигания и формирования кубиков на животе, — подчеркнула Ирина Ротач.

Таким образом, даже пяти минут в день достаточно, чтобы начать укреплять пресс, если сочетать упражнения с корректировкой питания.