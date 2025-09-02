Мини-тренировка, которая работает на пресс лучше долгих занятий
Сделать пресс заметным можно даже при минимуме времени на тренировки. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today рассказала, как всего за пять минут в день укрепить мышцы живота и подтянуть корпус.
Комплекс упражнений
Для короткой, но эффективной тренировки подойдут:
• "Складка" - активное упражнение, включающее верхний и нижний пресс;
• "Медвежья походка" - движение в упоре, которое укрепляет корпус и плечевой пояс;
• Скручивания с касанием ноги - нагрузка на прямые и косые мышцы живота;
• Планка с прыжками - статико-динамическое упражнение, повышающее выносливость и тонус всего тела.
По словам эксперта, такой комплекс задействует разные группы мышц пресса, а главное условие — регулярность выполнения. Уровень нагрузки можно адаптировать под собственную подготовку.
Рельеф и питание
Одних упражнений для "кубиков" недостаточно: важно снизить процент жира в организме. Сделать это поможет сбалансированная диета с контролем калорийности.
Тренировки в сочетании с правильным питанием значительно ускоряют процесс жиросжигания и формирования кубиков на животе, — подчеркнула Ирина Ротач.
Таким образом, даже пяти минут в день достаточно, чтобы начать укреплять пресс, если сочетать упражнения с корректировкой питания.
