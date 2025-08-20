Кубики без часов в зале: как короткая тренировка меняет фигуру
Мечтаете о рельефном прессе, но нет времени на долгие тренировки? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена — даже 5 минут в день могут принести результат, если выбрать правильные упражнения и делать их регулярно.
Что входит в комплекс
Эксперт рекомендует сочетать четыре упражнения, которые задействуют все мышцы живота и одновременно повышают общий тонус организма:
- Складка — мощный акцент на прямую мышцу живота;
- Медвежья походка — укрепляет корпус и плечи, работает как кардио;
- Скручивания с касанием ноги — активируют верхний пресс и косые мышцы;
- Планка с прыжками — динамическая нагрузка, ускоряющая жиросжигание.
- Каждое упражнение выполняется в активном темпе, с минимальными паузами.
Что важно помнить
- Регулярность — тренироваться нужно каждый день, иначе эффект будет минимальным;
- Техника — лучше делать меньше повторов, но правильно;
- Питание — без дефицита калорий даже сильные мышцы пресса не будут заметны под слоем жира.
Если вы хотите увидеть "кубики", тренировки должны идти в паре с умеренным рационом и контролем калорий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru