Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:37

Кубики без часов в зале: как короткая тренировка меняет фигуру

Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот

Мечтаете о рельефном прессе, но нет времени на долгие тренировки? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена — даже 5 минут в день могут принести результат, если выбрать правильные упражнения и делать их регулярно.

Что входит в комплекс

Эксперт рекомендует сочетать четыре упражнения, которые задействуют все мышцы живота и одновременно повышают общий тонус организма:

  • Складка — мощный акцент на прямую мышцу живота;
  • Медвежья походка — укрепляет корпус и плечи, работает как кардио;
  • Скручивания с касанием ноги — активируют верхний пресс и косые мышцы;
  • Планка с прыжками — динамическая нагрузка, ускоряющая жиросжигание.
  • Каждое упражнение выполняется в активном темпе, с минимальными паузами.

Что важно помнить

  • Регулярность — тренироваться нужно каждый день, иначе эффект будет минимальным;
  • Техника — лучше делать меньше повторов, но правильно;
  • Питание — без дефицита калорий даже сильные мышцы пресса не будут заметны под слоем жира.

Если вы хотите увидеть "кубики", тренировки должны идти в паре с умеренным рационом и контролем калорий.

