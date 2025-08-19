Всего 5 минут в день: реальный способ прокачать пресс

Если времени на длинную тренировку совсем нет, это не повод отказываться от мечты о рельефном животе. Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: 5 минут в день достаточно, если выбрать правильный комплекс и соблюдать регулярность.

Какие упражнения входят в пяти­минутный комплекс

Ротач рекомендует сочетать четыре упражнения, каждое из которых активно включает разные зоны мышц живота:

Складка — прорабатывает прямую мышцу живота;

Медвежья походка — подключает глубокие мышцы корпуса и стабилизаторы;

Скручивания с касанием ноги — акцент на верхнюю часть пресса и косые мышцы;

Планка с прыжками (jumping plank) — динамическая нагрузка + жиросжигание.

Главное условие — выполнять упражнения ежедневно, адаптируя интенсивность под свой уровень подготовки (меньше/больше повторов, замена на упрощённую форму и т. д.).

Почему без питания "кубиков" не будет

Даже самый сильный пресс не будет заметен под слоем жира. Поэтому Ротач подчёркивает важность дефицита калорий и правильного питания.

Только сочетание тренировок + сбалансированной диеты позволит увидеть результат быстрее.