Интервальные тренировки
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:15

Всего 5 минут в день для крепкого пресса и здорового сердца

Фитнес-эксперт предложила 5-минутный комплекс для пресса и общего тонуса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today поделилась простым, но эффективным комплексом упражнений, который поможет проработать мышцы живота и укрепить сердечно-сосудистую систему всего за пять минут в день.

Комплекс упражнений

В него входят:

  • Складка;
  • Медвежья походка;
  • Скручивания с касанием ноги;
  • Планка с прыжками.

Каждое упражнение задействует пресс и поддерживает общий тонус организма.

Секрет результата

"Важно выполнять упражнения регулярно и с правильной техникой, чтобы добиться заметного эффекта", — подчеркнула Ротач.

Однако одного тренинга недостаточно: для рельефного пресса нужен правильный рацион с дефицитом калорий, чтобы уменьшить жировую прослойку.

