Всего 5 минут в день для крепкого пресса и здорового сердца

сегодня в 6:50

Каждое движение на коврике: что йога на самом деле говорит о вашей жизни

Каждая асана в йоге несёт скрытый духовный смысл. Узнайте, что символизируют воины, дерево, ребёнок и даже поза трупа.

Читать полностью »

сегодня в 6:10

Поясница перестанет болеть, если делать это каждый день дома

Крепкая поясница — ключ к здоровому телу и защите от травм. Узнайте три простых упражнения, которые можно делать дома без оборудования.

Читать полностью »

сегодня в 5:50

Когда пробежка оборачивается болью: что скрывается за отёкшими ногами

Почему после пробежки стопы отекают и что за этим стоит: от обуви и соли до венозных проблем. Разбираем главные причины и советы врачей.

Читать полностью »

сегодня в 5:10

Главная ошибка на эллипсе, из-за которой килограммы не уходят

Эллиптический тренажёр — щадящая альтернатива бегу, которая помогает сжечь жир и укрепить сердце. Узнайте, как тренироваться, чтобы похудеть быстрее.

Читать полностью »

сегодня в 4:50

Умные часы против лени: как гаджет заставляет подниматься с дивана

Как виртуальный тренер помогает вернуть мотивацию к спорту? Опыт использования Future показывает, что онлайн-подход может быть эффективнее живого.

Читать полностью »

сегодня в 4:26

Всего 15 минут тренировки превращаются в испытание — но есть схема, которая облегчает каждое повторение

Интенсивная тренировка на выносливость с вариациями для любого уровня подготовки. Узнайте, как адаптировать «спин-офф Энни» под себя.

Читать полностью »

сегодня в 4:10

Секрет идеального пресса прячется в самом неприметном тренажёре

Фитбол пылится в углу? Этот 20-минутный комплекс вернёт его в игру и прокачает пресс, баланс и выносливость, даже если вы тренируетесь дома.

Читать полностью »

сегодня в 3:50

Короткая тренировка, которая запускает скрытые резервы организма

20 минут, пара гантелей и слайдеры — всё, что нужно для мощной тренировки на всё тело. Узнайте, как проработать мышцы и сэкономить время.

Читать полностью »