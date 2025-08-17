Всего 5 минут в день для крепкого пресса и здорового сердца
Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today поделилась простым, но эффективным комплексом упражнений, который поможет проработать мышцы живота и укрепить сердечно-сосудистую систему всего за пять минут в день.
Комплекс упражнений
В него входят:
- Складка;
- Медвежья походка;
- Скручивания с касанием ноги;
- Планка с прыжками.
Каждое упражнение задействует пресс и поддерживает общий тонус организма.
Секрет результата
"Важно выполнять упражнения регулярно и с правильной техникой, чтобы добиться заметного эффекта", — подчеркнула Ротач.
Однако одного тренинга недостаточно: для рельефного пресса нужен правильный рацион с дефицитом калорий, чтобы уменьшить жировую прослойку.
