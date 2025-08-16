Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бодибилдер качает бицепс
Бодибилдер качает бицепс
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Пятидневный план, который меняет тело быстрее, чем вы думаете

Пятидневный сплит для тренировки мышц рекомендовали специалисты NASM

Представьте, что всего пять дней тренировок в неделю могут полностью изменить ваше тело и повысить вашу силу. Такой график называют пятидневным сплитом — одной из самых популярных схем, которую рекомендует Национальная академия спортивной медицины (NASM). Суть проста: каждую тренировку вы уделяете определённой группе мышц, а между нагрузками даёте ей время на восстановление.

Почему это работает

Главное преимущество пятидневного сплита — сбалансированная нагрузка. Вы прорабатываете каждую мышцу достаточно интенсивно, но не перегружаете её, потому что возвращаетесь к ней только после того, как она успела восстановиться. Такой подход помогает избежать перетренированности и ускоряет прогресс.

Но важно понимать: если у вас нет пяти свободных дней на тренировки, этот формат может оказаться не самым удобным. Зато при правильном планировании сплит даёт чёткую структуру, куда входят дни для тяжёлых упражнений, активного восстановления и полного отдыха.

Как выглядит план

Пятидневка обычно включает:

  • День 1 — грудь и пресс: жимы, разведения гантелей, упражнения на корпус.
  • День 2 — ноги: выпады, приседания, мёртвая тяга.
  • День 3 — активное восстановление: йога, ходьба, растяжка.
  • День 4 — спина: подтягивания, тяги и пуловеры.
  • День 5 — плечи и пресс: махи, скручивания, подъёмы ног.

Завершается неделя тренировкой на руки в формате суперсетов и полным днём отдыха.
Каждое упражнение выполняется в 3 подхода с чётким количеством повторений, а техника всегда стоит на первом месте. NASM подчёркивает: соблюдение формы движения важнее, чем вес снаряда.

Кому подойдёт этот формат

Вопреки стереотипам, пятидневный сплит подходит не только бодибилдерам. При желании его можно адаптировать под разные уровни подготовки и цели — от набора массы до укрепления мышц и повышения выносливости. Главное — прислушиваться к своему телу, корректировать нагрузку и не забывать про питание и сон.

Интересный факт: исследования показывают, что регулярные силовые тренировки не только улучшают физическую форму, но и снижают риск хронических заболеваний, укрепляют кости и повышают когнитивные функции.

И помните: шестой и седьмой дни — это не упущенное время, а инвестиция в результат. Именно в эти дни ваши мышцы становятся сильнее.

