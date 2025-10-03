Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:32

Простыня сбивается каждую ночь? Есть решения, которые спасут сон

Простыня на резинке признана самым надёжным вариантом для спокойного сна

Хороший сон невозможен без удобного спального места. Но даже новый матрас и качественное бельё не спасут, если простыня постоянно сбивается в комки. Ночь превращается в череду пробуждений и поисков удобного положения, а утром вместо отдыха ощущается усталость и даже боли в спине.

Причины ускользающей простыни бывают разные: неправильно подобранный размер, слишком гладкий материал или неаккуратно заправленные края. К счастью, существует несколько проверенных решений, которые помогают раз и навсегда избавиться от этой досадной проблемы.

Фиксаторы для простыней

Специальные зажимы или резинки с клипсами крепятся к углам ткани и надёжно натягивают её. Простыня остаётся на месте даже при активном сне. Устройства просты в применении, служат долго и подходят практически для всех типов матрасов.

Минус только один — найти такие фиксаторы не всегда легко: в обычных магазинах постельного белья они встречаются редко, зато их можно заказать онлайн.

Наматрасник с антискользящей поверхностью

Практичное решение "два в одном". Чехол защищает матрас от пыли и пятен, а за счёт особой поверхности препятствует скольжению простыни. Дополнительный плюс — спальное место становится мягче и комфортнее.

Такой аксессуар особенно полезен для гладких матрасов или тех, кто любит бельё из скользких тканей — сатина или шёлка.

Простыня на резинке

Один из самых удобных вариантов. Резинка по периметру фиксирует ткань, простыня плотно облегает матрас и не сползает даже при активных движениях.

Главное условие — правильно подобрать размер. Слишком тугая простыня будет сложно надеваться, а слишком свободная соберётся в складки.

Простыня большего размера

Если матрас высокий, стандартные размеры могут не подходить. Простыня большего формата позволяет глубже заправить углы и надёжнее закрепить ткань.

Однако здесь важно не переборщить: слишком большое полотно неизбежно будет собираться в складки и мешать спать. Лучше ориентироваться на высоту матраса и выбирать бельё с запасом всего в несколько сантиметров.

Сравнение способов фиксации простыни

Способ Надёжность Эстетика Стоимость
Фиксаторы для простыней Высокая Высокая Средняя
Наматрасник антискользящий Высокая Высокая Выше средней
Простыня на резинке Очень высокая Отличная Средняя
Простыня большего размера Средняя Хорошая Средняя
Прищепки и зажимы Средняя Низкая Минимальная

Крупные прищепки или зажимы

Бюджетный способ для тех, кто не хочет тратиться на специальные аксессуары. Обычные "крокодильчики" для гардин или крупные бельевые прищепки вполне справляются с задачей.

Недостаток в том, что выглядят они не слишком эстетично, а на ткани могут оставаться следы. Но если простыня сбивается слишком часто, такой вариант может стать временным спасением.

