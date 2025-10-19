Чемпион России по бодибилдингу раскрыл два главных правила идеальной фигуры

Чемпион России по бодибилдингу и фитнес-тренер Виталий Фатеев поделился с изданием NEWS. Ru простыми, но эффективными принципами, которые помогут каждому приблизиться к идеальной физической форме. По словам эксперта, результат зависит не столько от количества тренировок, сколько от их структуры и регулярности.

Два правила для идеальной фигуры

Первое правило — оптимальная продолжительность и частота занятий.

"Тренировка должна длиться примерно час и повторяться три раза в неделю", — пояснил Фатеев.

Такой режим позволяет организму получать необходимую нагрузку, не перегружая мышцы и суставы. Недостаток регулярности приводит к тому, что тело не успевает адаптироваться, а чрезмерные тренировки, наоборот, тормозят восстановление и могут вызвать усталость или травмы.

Второе правило — сочетание силовых и кардиоупражнений. Виталий Фатеев рекомендует включать в программу как упражнения с отягощениями, так и аэробные нагрузки — например, занятия на беговой дорожке, велотренажёре или эллипсе. Такое сочетание помогает развивать выносливость, ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира, сохраняя при этом мышечный тонус.

Роль тренера в достижении результата

Многие новички недооценивают значение профессионального подхода. По словам специалиста, именно тренер помогает выстроить оптимальную интенсивность занятий и избежать распространённых ошибок.

"Заниматься лучше с тренером. Он поможет грамотно организовать интенсивность тренировки, чтобы вы не отвлекались на разговоры с соседями по залу", — отметил Фатеев.

Профессиональный контроль особенно важен для тех, кто только начинает путь к форме мечты: грамотный наставник подберёт индивидуальный комплекс упражнений, скорректирует технику и поможет выработать устойчивую мотивацию.

Что такое "идеальная фигура"

Фатеев подчеркнул, что понятие идеальной фигуры субъективно и напрямую связано с пропорциями тела, а не с конкретным весом или количеством мышц.

"Это пропорции. У кого-то при взгляде на тело не хватает мышц плеч, у кого-то — ног или ягодиц. Все это определяет тренер", — рассказал эксперт.

По словам спортсмена, гармоничное тело — это результат сбалансированной работы над всеми группами мышц и внимательного отношения к собственным особенностям.

