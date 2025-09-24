Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в бедре
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:27

Сидячая работа разрушает тело: простые движения спасают спину и сосуды

Тренер посоветовал делать наклоны и разминку шеи для профилактики проблем со спиной и сосудами

Долгое время за компьютером и отсутствие движения становятся причиной проблем со спиной, суставами и сосудами. Чтобы снизить риски, фитнес-тренер Сергей Нитченко поделился простыми рекомендациями, его слова приводит NGS55.

Первое, на что советует обратить внимание специалист, — это утренняя разминка.

"Это подготовит организм к рабочему дню. В течение дня советую выходить из-за стола, делать махи руками и ногами, разминать шею, запястья, делать наклоны вперед и назад. Это способствует улучшению кровообращения", — заявил Нитченко.

По словам тренера, даже такие простые действия помогают организму легче переносить малоподвижный образ жизни.

Не менее важна и привычка больше ходить пешком.

"Это полезно для сердечно-сосудистой системы, хоть это и небольшая физическая нагрузка", — отметил Нитченко.

Таким образом, регулярная разминка, короткие физические паузы и пешие прогулки способны компенсировать негативное влияние сидячей работы на здоровье.

