Упражнение ласточка
Упражнение ласточка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:18

Простое упражнение из балета укрепляет тело сильнее, чем тренажёры

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала о пользе упражнения "ласточка"

Упражнение "ласточка" хорошо знакомо тем, кто занимается фитнесом, йогой или балетом. Оно выглядит элегантно, но за простотой скрывается мощный тренировочный эффект. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие преимущества даёт это упражнение и как правильно его выполнять.

Чем полезна "ласточка"

По словам специалиста, это упражнение развивает сразу несколько качеств:
• баланс и координацию — благодаря удержанию устойчивого положения;
• силу — в работе активно задействуются мышцы ног, ягодиц, корпуса и спины;
• выносливость — статическая нагрузка тренирует глубокие стабилизирующие мышцы.

"Упражнение развивает баланс, силу и координацию тела. "Ласточку" можно включить в любую тренировочную программу", — подчеркнула фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Техника выполнения

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине таза, руки опущены вдоль тела.

  2. Перенесите вес на правую ногу, слегка согнув её в колене.

  3. Держите таз в нейтральном положении — тазовые кости должны быть на одной линии.

  4. Наклоняйте корпус вперёд, одновременно поднимая левую ногу назад и вверх.

  5. Важно, чтобы нога была выпрямлена, а корпус и нога образовали прямую линию, параллельную полу.

  6. Для сохранения равновесия вытяните руки в стороны.

  7. Следите, чтобы поясница не уходила в сильный прогиб.

Рекомендации

• Новичкам стоит начинать с небольшой амплитуды, постепенно усложняя упражнение.
• Выполнять "ласточку" можно как в статике (удерживать позу 10-30 секунд), так и в динамике (плавные подъемы и опускания ноги).
• Упражнение подходит для разминки, основной части тренировки или как элемент комплекса на развитие равновесия.

Регулярное выполнение "ласточки" укрепляет мышцы корпуса, улучшает осанку и помогает лучше контролировать тело в повседневной жизни.

