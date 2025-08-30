Простое упражнение из балета укрепляет тело сильнее, чем тренажёры
Упражнение "ласточка" хорошо знакомо тем, кто занимается фитнесом, йогой или балетом. Оно выглядит элегантно, но за простотой скрывается мощный тренировочный эффект. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие преимущества даёт это упражнение и как правильно его выполнять.
Чем полезна "ласточка"
По словам специалиста, это упражнение развивает сразу несколько качеств:
• баланс и координацию — благодаря удержанию устойчивого положения;
• силу — в работе активно задействуются мышцы ног, ягодиц, корпуса и спины;
• выносливость — статическая нагрузка тренирует глубокие стабилизирующие мышцы.
"Упражнение развивает баланс, силу и координацию тела. "Ласточку" можно включить в любую тренировочную программу", — подчеркнула фитнес-тренер Ольга Яблокова.
Техника выполнения
-
Встаньте прямо, ноги на ширине таза, руки опущены вдоль тела.
-
Перенесите вес на правую ногу, слегка согнув её в колене.
-
Держите таз в нейтральном положении — тазовые кости должны быть на одной линии.
-
Наклоняйте корпус вперёд, одновременно поднимая левую ногу назад и вверх.
-
Важно, чтобы нога была выпрямлена, а корпус и нога образовали прямую линию, параллельную полу.
-
Для сохранения равновесия вытяните руки в стороны.
-
Следите, чтобы поясница не уходила в сильный прогиб.
Рекомендации
• Новичкам стоит начинать с небольшой амплитуды, постепенно усложняя упражнение.
• Выполнять "ласточку" можно как в статике (удерживать позу 10-30 секунд), так и в динамике (плавные подъемы и опускания ноги).
• Упражнение подходит для разминки, основной части тренировки или как элемент комплекса на развитие равновесия.
Регулярное выполнение "ласточки" укрепляет мышцы корпуса, улучшает осанку и помогает лучше контролировать тело в повседневной жизни.
