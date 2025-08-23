Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен проверяет время на тренировке
Спортсмен проверяет время на тренировке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:14

Почему шаги важнее часов в спортзале

Милославский: упражнения с собственным весом и правильное питание помогают быстрее похудеть

Планируете летний отпуск и мечтаете выглядеть подтянуто на пляже? Отличный момент, чтобы уже сейчас включить в расписание тренировки — тем более заниматься можно даже на свежем воздухе, в ближайшем парке. Фитнес-тренер с более чем 10-летним опытом Станислав Милославский рассказал, как без фанатизма, но эффективно подготовить тело к сезону.

Можно ли быстро привести себя в форму?

Станислав сразу объясняет: всё зависит от исходных данных и готовности человека менять привычки.
Главное — не ждать "чудо-результата” за неделю, а спокойно перестраивать питание и физическую активность. Тело меняется только тогда, когда изменения становятся постоянными.

На чем строится тренировка

По словам тренера, основной акцент нужно делать на упражнения с собственным весом. Это позволяет:

  • сохранить мышечную массу;
  • снизить процент подкожного жира;
  • тренироваться в любом месте, даже без оборудования.

Спорт + питание = результат

Станислав подчёркивает: диета и тренировки работают в паре. В ходе эксперимента с тремя группами лучше остальных показали себя те, кто сочетал силовые упражнения и правильное питание.

Кардио без силовой нагрузки приводит к потере мышц, а жировая прослойка уходит медленнее.

Минимум, который стоит соблюдать ежедневно — 10-15 тысяч шагов.

Сколько нужно заниматься?

Чтобы поддерживать тело в норме:

  • 2 полноценных тренировки в неделю — базовый минимум,
  • Лучше — 3, если хотите уменьшать жировую прослойку и укреплять мышцы,
  • Главное — регулярность, а не длительность.

Как превратить спорт в привычку

  • Выбирайте формат, который вам нравится — так меньше шансов бросить.
  • Не пытайтесь "прыгнуть с места в карьер" — запускайтесь плавно.
  • Обзаведитесь поддержкой или единомышленниками — это снижает стресс и помогает не сдаться.
  • Если не знаете, с чего начать — обратитесь к тренеру, который близок вам по духу.

"Чаще всего люди боятся начать не потому, что лень, а потому что не знают, как правильно. Специалист поможет избежать ошибок и даст опору в начале пути", — подчёркивает Станислав Милославский.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-эксперты объяснили, как heel touches улучшают гибкость позвоночника сегодня в 8:50

Упражнение, о котором молчат фитнес-гуру: сила в простоте

Heel touches кажутся простыми, но именно они укрепляют мышцы кора, снижают риск болей в спине и улучшают гибкость позвоночника. Узнайте, как их делать правильно.

Читать полностью » Эксперт Джереми Талли назвал безопасные упражнения для начала силовых тренировок сегодня в 8:30

Секрет силовых тренировок: меньше упражнений — больше результата

Силовые тренировки могут быть простыми и безопасными. Узнайте, с чего начать новичку, какие упражнения выбрать и как тренироваться без риска для здоровья.

Читать полностью » Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой сегодня в 8:10

Сутулость крадёт годы жизни: упражнения, которые возвращают силу

Хотите исправить осанку и избавиться от сутулости? Эти простые упражнения для спины и плеч помогут укрепить мышцы и вернуть уверенный, прямой силуэт.

Читать полностью » Трудности при вставании со стула связаны со слабостью мышц — физиотерапевт Барт Макдональд сегодня в 7:50

Незаметная слабость мышц способна лишить человека самостоятельности

Сидеть и вставать со стула — простое движение, которое отражает здоровье мышц и суставов. Почему его сложно выполнять и какие упражнения помогут?

Читать полностью » Эксперт по здоровому старению Джойнер рекомендовал упражнения для улучшения осанки сегодня в 7:30

Сутулость и боли в пояснице: ошибка, которая стоит здоровья тысячам людей

Тянущие упражнения укрепляют спину и помогают сохранить подвижность с возрастом. Узнайте 5 лучших движений для силы, баланса и здоровой осанки.

Читать полностью » Кери Харви назвала безопасные варианты приседаний и выпадов для людей с лишним весом сегодня в 7:10

Приседания больше не универсальны: неожиданные варианты для разных тел

Приседания и выпады выглядят по-разному у каждого. Как адаптировать упражнения для ног под своё тело и избежать травм — советы тренера и 6 проверенных вариантов.

Читать полностью » Чем отличаются полуприседы от полных и какие мышцы они развивают — эксперт Кирк Эриксон сегодня в 6:50

Секрет силы ног кроется не в глубоком приседе, а в его упрощённой версии

Полуприсед может стать спасением для суставов и ключом к спортивному прогрессу. Чем он полезен и как правильно выполнять это упражнение?

Читать полностью » Как выполнять прыжки на тумбу правильно и какие ошибки приводят к травмам — мнение тренеров сегодня в 6:30

Как одно простое упражнение одновременно развивает силу, баланс и координацию

Прыжки на тумбу — не просто эффектное упражнение. Узнайте, какие скрытые преимущества оно даёт и как выполнять его безопасно и с пользой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Спорт и стресс усиливают внимание комаров к человеку
Дом

ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, которые совершают чаще всего
Садоводство

Секрет плодовитости базилика: зачем садоводы используют камень - раскрываем тонкости
Еда

Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог
Авто и мото

Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года
Еда

Врач назвал продукты, разрушающие печень сильнее алкоголя
Еда

Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров
Еда

Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru