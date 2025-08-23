Почему шаги важнее часов в спортзале

Планируете летний отпуск и мечтаете выглядеть подтянуто на пляже? Отличный момент, чтобы уже сейчас включить в расписание тренировки — тем более заниматься можно даже на свежем воздухе, в ближайшем парке. Фитнес-тренер с более чем 10-летним опытом Станислав Милославский рассказал, как без фанатизма, но эффективно подготовить тело к сезону.

Можно ли быстро привести себя в форму?

Станислав сразу объясняет: всё зависит от исходных данных и готовности человека менять привычки.

Главное — не ждать "чудо-результата” за неделю, а спокойно перестраивать питание и физическую активность. Тело меняется только тогда, когда изменения становятся постоянными.

На чем строится тренировка

По словам тренера, основной акцент нужно делать на упражнения с собственным весом. Это позволяет:

сохранить мышечную массу;

снизить процент подкожного жира;

тренироваться в любом месте, даже без оборудования.

Спорт + питание = результат

Станислав подчёркивает: диета и тренировки работают в паре. В ходе эксперимента с тремя группами лучше остальных показали себя те, кто сочетал силовые упражнения и правильное питание.

Кардио без силовой нагрузки приводит к потере мышц, а жировая прослойка уходит медленнее.

Минимум, который стоит соблюдать ежедневно — 10-15 тысяч шагов.

Сколько нужно заниматься?

Чтобы поддерживать тело в норме:

2 полноценных тренировки в неделю — базовый минимум,

Лучше — 3, если хотите уменьшать жировую прослойку и укреплять мышцы,

Главное — регулярность, а не длительность.

Как превратить спорт в привычку

Выбирайте формат, который вам нравится — так меньше шансов бросить.

Не пытайтесь "прыгнуть с места в карьер" — запускайтесь плавно.

Обзаведитесь поддержкой или единомышленниками — это снижает стресс и помогает не сдаться.

Если не знаете, с чего начать — обратитесь к тренеру, который близок вам по духу.