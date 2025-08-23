Почему шаги важнее часов в спортзале
Планируете летний отпуск и мечтаете выглядеть подтянуто на пляже? Отличный момент, чтобы уже сейчас включить в расписание тренировки — тем более заниматься можно даже на свежем воздухе, в ближайшем парке. Фитнес-тренер с более чем 10-летним опытом Станислав Милославский рассказал, как без фанатизма, но эффективно подготовить тело к сезону.
Можно ли быстро привести себя в форму?
Станислав сразу объясняет: всё зависит от исходных данных и готовности человека менять привычки.
Главное — не ждать "чудо-результата” за неделю, а спокойно перестраивать питание и физическую активность. Тело меняется только тогда, когда изменения становятся постоянными.
На чем строится тренировка
По словам тренера, основной акцент нужно делать на упражнения с собственным весом. Это позволяет:
- сохранить мышечную массу;
- снизить процент подкожного жира;
- тренироваться в любом месте, даже без оборудования.
Спорт + питание = результат
Станислав подчёркивает: диета и тренировки работают в паре. В ходе эксперимента с тремя группами лучше остальных показали себя те, кто сочетал силовые упражнения и правильное питание.
Кардио без силовой нагрузки приводит к потере мышц, а жировая прослойка уходит медленнее.
Минимум, который стоит соблюдать ежедневно — 10-15 тысяч шагов.
Сколько нужно заниматься?
Чтобы поддерживать тело в норме:
- 2 полноценных тренировки в неделю — базовый минимум,
- Лучше — 3, если хотите уменьшать жировую прослойку и укреплять мышцы,
- Главное — регулярность, а не длительность.
Как превратить спорт в привычку
- Выбирайте формат, который вам нравится — так меньше шансов бросить.
- Не пытайтесь "прыгнуть с места в карьер" — запускайтесь плавно.
- Обзаведитесь поддержкой или единомышленниками — это снижает стресс и помогает не сдаться.
- Если не знаете, с чего начать — обратитесь к тренеру, который близок вам по духу.
"Чаще всего люди боятся начать не потому, что лень, а потому что не знают, как правильно. Специалист поможет избежать ошибок и даст опору в начале пути", — подчёркивает Станислав Милославский.
