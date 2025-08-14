Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:06

Тренировки, которые не выглядят круто, но делают тебя сильным

Тренер Эми Уиндерл назвала 7 базовых упражнений, необходимых для эффективных тренировок

Инстаграм-подкачка, тренды из TikTok, новомодные гаджеты и "революционные" методики… Вся фитнес-индустрия выглядит так, будто она скорее про хайп, чем про здоровье. Но если ты действительно хочешь результата, пора выключить шум и вернуться к тому, что работает.

Базовые упражнения — твоя суперсила

Не нужны никакие "глубокие скручивания в планке с махами" или "суперсеты на резине через чакры". По мнению тренера Эми Мартураны Уиндерл, всё, что тебе действительно нужно — это 7 базовых движений: приседы, жим, тяга, выпады, наклоны, подтягивания и планка.

"Обычные подтягивания приносят больше пользы, чем десятки хайповых тренировок вместе взятых", — уверена тренер.

Маленькие фишки — большой эффект

Если у тебя в приседе постоянно скругляется спина — не паникуй. Просто подложи под пятки блины или платформу. Это разгрузит поясницу и улучшит механику движения.

И да, большой палец ноги — это не просто палец. Он влияет на устойчивость, положение стопы и даже здоровье тазобедренных суставов. Хочешь прогресса — научись контролировать каждую деталь.

Травма — не повод для геройства

Один из главных фитнес-заблуждений: если что-то болит, нужно просто "растянуть и потерпеть". На деле всё наоборот. Часто за чувством стянутости стоит слабость мышц — и их нужно не тянуть, а укреплять.

"Травма — это не конец, а сигнал. Те, кто возвращаются с умом, часто становятся сильнее тех, кто жмёт на газ в любой ситуации".

Меньше шоу — больше практики

В эпоху, когда любой телефон может превратить тренировку в мини-шоу, легко забыть, зачем ты вообще тренируешься. Но настоящий результат приходит не от ярких сторис, а от простых, повторяющихся действий: регулярной базы, устойчивой техники и внимания к телу.

Хочешь стать сильнее? Начни с того, чтобы перестать обманывать себя. Не нужен идеальный фитнес-инфлюенсер — нужен коврик, пара гантелей и немного тишины.

