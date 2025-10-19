Эксперт рассказала, чем опасны популярные онлайн-марафоны для похудения
Фитнес-марафоны стали одним из самых популярных форматов занятий для тех, кто хочет быстро сбросить вес. В соцсетях можно найти сотни предложений с обещаниями "минус 5 кг за неделю" и "идеального тела без спортзала". Однако далеко не все знают, какие риски скрывает участие в подобных программах. Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему стремление к мгновенному результату может обернуться серьёзными проблемами для здоровья.
"Многие фитнес-марафоны предлагают быстрые результаты, которые могут быть опасными для здоровья. Резкое снижение веса может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с кожей и даже гормональным сбоям", — заявила тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.
Почему быстрые результаты — это ловушка
Главная ошибка участников марафонов — вера в универсальную систему похудения. По словам Бахтуриной, такие программы часто обещают чудесные изменения за короткое время, не учитывая особенности организма. Резкое похудение вызывает стресс для тела, нарушает обмен веществ и приводит к эффекту "йо-йо" — когда сброшенные килограммы быстро возвращаются.
Тренер подчёркивает: снижение веса должно быть постепенным. Оптимальная норма — около 0,5-1 кг в неделю при сбалансированном питании и умеренной физической активности.
Индивидуальный подход против шаблонов
"Каждый организм по-своему реагирует на нагрузку, поэтому одинаковые программы могут подойти не всем", — отметила Бахтурина.
Даже при одинаковом возрасте и весе люди по-разному реагируют на тренировки и диеты. Уровень стресса, гормональный фон, питание, сон — всё это влияет на результат. Поэтому универсальные марафоны, где десятки участников выполняют одну и ту же программу, не могут быть безопасными и эффективными для всех.
Правильный подход — это индивидуальный план, созданный с учётом здоровья, опыта и целей. Он помогает избежать травм, переутомления и эмоционального выгорания.
Без профессионального контроля — высокий риск ошибок
"Их может проводить, например, спортсмен-любитель или даже просто стройный блогер. Это значит, что в самой программе могут быть ошибки в плане питания, тренировочном графике и других аспектах", — рассказала Бахтурина.
Многие онлайн-марафоны создаются без участия сертифицированных тренеров или врачей. Авторы копируют чужие программы, не понимая физиологии и биомеханики. В результате участники выполняют упражнения с неправильной техникой, урезают питание и сталкиваются с переутомлением, болями и нарушениями работы суставов.
Советы шаг за шагом
-
Изучите организатора. Перед оплатой убедитесь, что программу ведёт профессиональный тренер или диетолог.
-
Оцените нагрузку. Если в расписании обещают ежедневные изнуряющие тренировки без отдыха — это тревожный знак.
-
Следите за питанием. Любая программа с резким ограничением калорий может быть опасна.
-
Слушайте тело. При головокружении, слабости или бессоннице прекращайте участие.
-
Выбирайте устойчивый путь. Лучше сбросить вес медленно, но сохранить здоровье и результат.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Участие в марафоне с обещанием "-10 кг за две недели".
Последствие: Потеря мышечной массы, упадок сил.
Альтернатива: Постепенное снижение веса под контролем тренера.
-
Ошибка: Копирование программы из интернета.
Последствие: Перетренированность, боли в суставах.
Альтернатива: Индивидуальная программа тренировок.
-
Ошибка: Игнорирование восстановительных дней.
Последствие: Хроническая усталость и гормональные сбои.
Альтернатива: 1-2 дня отдыха между интенсивными тренировками.
А что если марафон кажется безопасным?
Даже если программа выглядит безобидно, а организатор обещает "мягкое похудение", важно помнить: для одного человека нагрузка может быть лёгкой, а для другого — чрезмерной. Без медицинских анализов и теста физической готовности невозможно оценить, насколько тренировки подходят именно вам.
Если хочется работать в группе, лучше выбрать занятия под руководством инструктора в фитнес-клубе или онлайн-курс с медицинской сертификацией.
Плюсы и минусы фитнес-марафонов
|Плюсы
|Минусы
|Мотивация и поддержка группы
|Часто отсутствует персональный подход
|Возможность начать заниматься спортом
|Риск неправильной техники
|Кратковременный эмоциональный заряд
|Возможны гормональные сбои
|Удобный онлайн-формат
|Отсутствие медицинского контроля
FAQ
Можно ли безопасно участвовать в марафонах?
Да, если программа разработана профессионалом, включает индивидуальные рекомендации и не обещает "чудес".
Как распознать опасный марафон?
Если автор предлагает ограничить питание до 800-1000 ккал в день или обещает результат за неделю — это повод насторожиться.
Что выбрать вместо марафона?
Персональные тренировки, сбалансированное питание и контроль прогресса без спешки.
Мифы и правда
Миф: Чем больше нагрузка, тем быстрее похудеешь.
Правда: Избыточные тренировки замедляют метаболизм и повышают уровень кортизола.
Миф: Групповые марафоны безопасны, если их ведёт блогер с опытом.
Правда: Даже внешне спортивный человек может не иметь знаний анатомии и физиологии.
Миф: После марафона вес закрепляется надолго.
Правда: Без корректного питания и поддержки эффект быстро исчезает.
