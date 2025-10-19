Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Совместная домашняя тренировка
Опубликована сегодня в 13:12

Эксперт рассказала, чем опасны популярные онлайн-марафоны для похудения

Тренер Акулина Бахтурина объяснила, чем опасны фитнес-марафоны с обещанием быстрого похудения

Фитнес-марафоны стали одним из самых популярных форматов занятий для тех, кто хочет быстро сбросить вес. В соцсетях можно найти сотни предложений с обещаниями "минус 5 кг за неделю" и "идеального тела без спортзала". Однако далеко не все знают, какие риски скрывает участие в подобных программах. Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему стремление к мгновенному результату может обернуться серьёзными проблемами для здоровья.

"Многие фитнес-марафоны предлагают быстрые результаты, которые могут быть опасными для здоровья. Резкое снижение веса может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с кожей и даже гормональным сбоям", — заявила тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.

Почему быстрые результаты — это ловушка

Главная ошибка участников марафонов — вера в универсальную систему похудения. По словам Бахтуриной, такие программы часто обещают чудесные изменения за короткое время, не учитывая особенности организма. Резкое похудение вызывает стресс для тела, нарушает обмен веществ и приводит к эффекту "йо-йо" — когда сброшенные килограммы быстро возвращаются.

Тренер подчёркивает: снижение веса должно быть постепенным. Оптимальная норма — около 0,5-1 кг в неделю при сбалансированном питании и умеренной физической активности.

Индивидуальный подход против шаблонов

"Каждый организм по-своему реагирует на нагрузку, поэтому одинаковые программы могут подойти не всем", — отметила Бахтурина.

Даже при одинаковом возрасте и весе люди по-разному реагируют на тренировки и диеты. Уровень стресса, гормональный фон, питание, сон — всё это влияет на результат. Поэтому универсальные марафоны, где десятки участников выполняют одну и ту же программу, не могут быть безопасными и эффективными для всех.

Правильный подход — это индивидуальный план, созданный с учётом здоровья, опыта и целей. Он помогает избежать травм, переутомления и эмоционального выгорания.

Без профессионального контроля — высокий риск ошибок

"Их может проводить, например, спортсмен-любитель или даже просто стройный блогер. Это значит, что в самой программе могут быть ошибки в плане питания, тренировочном графике и других аспектах", — рассказала Бахтурина.

Многие онлайн-марафоны создаются без участия сертифицированных тренеров или врачей. Авторы копируют чужие программы, не понимая физиологии и биомеханики. В результате участники выполняют упражнения с неправильной техникой, урезают питание и сталкиваются с переутомлением, болями и нарушениями работы суставов.

Советы шаг за шагом

  1. Изучите организатора. Перед оплатой убедитесь, что программу ведёт профессиональный тренер или диетолог.

  2. Оцените нагрузку. Если в расписании обещают ежедневные изнуряющие тренировки без отдыха — это тревожный знак.

  3. Следите за питанием. Любая программа с резким ограничением калорий может быть опасна.

  4. Слушайте тело. При головокружении, слабости или бессоннице прекращайте участие.

  5. Выбирайте устойчивый путь. Лучше сбросить вес медленно, но сохранить здоровье и результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Участие в марафоне с обещанием "-10 кг за две недели".
    Последствие: Потеря мышечной массы, упадок сил.
    Альтернатива: Постепенное снижение веса под контролем тренера.

  • Ошибка: Копирование программы из интернета.
    Последствие: Перетренированность, боли в суставах.
    Альтернатива: Индивидуальная программа тренировок.

  • Ошибка: Игнорирование восстановительных дней.
    Последствие: Хроническая усталость и гормональные сбои.
    Альтернатива: 1-2 дня отдыха между интенсивными тренировками.

А что если марафон кажется безопасным?

Даже если программа выглядит безобидно, а организатор обещает "мягкое похудение", важно помнить: для одного человека нагрузка может быть лёгкой, а для другого — чрезмерной. Без медицинских анализов и теста физической готовности невозможно оценить, насколько тренировки подходят именно вам.

Если хочется работать в группе, лучше выбрать занятия под руководством инструктора в фитнес-клубе или онлайн-курс с медицинской сертификацией.

Плюсы и минусы фитнес-марафонов

Плюсы Минусы
Мотивация и поддержка группы Часто отсутствует персональный подход
Возможность начать заниматься спортом Риск неправильной техники
Кратковременный эмоциональный заряд Возможны гормональные сбои
Удобный онлайн-формат Отсутствие медицинского контроля

FAQ

Можно ли безопасно участвовать в марафонах?
Да, если программа разработана профессионалом, включает индивидуальные рекомендации и не обещает "чудес".

Как распознать опасный марафон?
Если автор предлагает ограничить питание до 800-1000 ккал в день или обещает результат за неделю — это повод насторожиться.

Что выбрать вместо марафона?
Персональные тренировки, сбалансированное питание и контроль прогресса без спешки.

Мифы и правда

Миф: Чем больше нагрузка, тем быстрее похудеешь.
Правда: Избыточные тренировки замедляют метаболизм и повышают уровень кортизола.

Миф: Групповые марафоны безопасны, если их ведёт блогер с опытом.
Правда: Даже внешне спортивный человек может не иметь знаний анатомии и физиологии.

Миф: После марафона вес закрепляется надолго.
Правда: Без корректного питания и поддержки эффект быстро исчезает.

